Diese Künstler setzen mit ihrer Aktion auf dem Bibliotheksplatz ein Zeichen gegen die Müllproblematik. (fotos: Roland Scheitz)

Lindenhof. Ein rostiges Fahrrad, zwei alte Röhrenfernseher, ein Drucker, ein Mülleimer, drei Föhne, Schuhe, Regale, ein Schlafsack und ein alter Sandwich-Maker: Es war schon erstaunlich, welche weggeworfenen Gegenstände kürzlich die drei Künstler Ursula Scherrer, Flo Kaufmann und Ludger Henning mit Unterstützung durch Gröpelinger Oberschüler innerhalb kürzester Zeit im Stadtteil zusammengesammelt haben.

Der Plan der Drei, die in New York, dem schweizerischen Solothurn und Bremen leben: Gemeinsam ein Zeichen gegen die Müllproblematik setzen. Und zwar mit einer Müll-Performance unter dem Titel „Ab_Fall“, die sie am Mittwochnachmittag auf dem Gröpelinger Bibliotheksplatz gezeigt haben.

Seit vielen Jahren treibt das Thema Müll bekanntlich die Gröpelinger um; verschiedenste Ansätze und Ideen hat es schon gegeben, um Straßen und Plätze dauerhaft sauberer und schöner zu machen und damit das Image des Stadtteils aufzupolieren. Mit der Aktion Ab_Fall griffen die Künstler somit ein Thema auf, das im Stadtteil eine drängende Rolle spielt.

Skulptur aus Resten und Abfall

Ab 14 Uhr machten sich Scherrer, Kaufmann und Henning daran, auf einer etwa zehn Mal acht Meter großen Fläche vor der Stadtbibliothek West eine Skulptur aus Abfall, Schrott und alten Elektrogeräten aufzubauen. Ihr Arbeitsmaterial hatten sie zuvor gemeinsam mit zwölf Schülern der Neuen Oberschule Gröpelingen (NOG) im Quartier aufgelesen. Die Bilanz war erschreckend, schildert Stephan Siegert, Koordinator des Digital Impact Lab im Torhaus Süd an der Liegnitzstraße, das kreative Ansätze in der Stadtentwicklung entwickelt und hinter der ungewöhnlichen Kunst-Aktion steht: „Die Gruppe war zuerst etwa eine halbe Stunde auf dem Schulhof unterwegs und hatte dann schon ein paar Säcke zusammen, überwiegend Plastikschnipsel und Kleinzeug.“ Ursprünglich sei ein Spaziergang von der Schule bis zum Bibliotheksplatz geplant gewesen. Geschafft habe die Gruppe dann aber nur etwa die halbe Strecke, so Siegert: „Dafür haben wir anderthalb Stunden gebraucht, weil wir uns so oft bücken mussten. Jedes Beet und jeder Grünstreifen war voll mit Plastikmüll. Es gab keinen Quadratmeter, wo nichts war.“

Da Künstler und Schüler beim Müll-Sammeln Gegenstände aus so ziemlich jedem Lebensbereich fanden, entschieden sie sich schließlich dafür, aus ihren Fundstücken eine kleine Wohnung mit Badezimmer, Kinderzimmer und Außenbereich nachzubauen.

Was den Künstlern dabei besonders wichtig war: Mit ihrer Müll-Performance wollten sie definitiv keinen missionarischen Ansatz verfolgen. „Wir wollten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Gröpelinger zugehen, sondern vielmehr eine Irritation schaffen und gucken, was für ein Dialog sich daraus ergibt“, erklärt Stephan Siegert. Die Aktion stelle dabei die Frage nach gegenseitiger Achtsamkeit und Rücksichtnahme und rege dazu an, sich über die persönlichen Gestaltungsspielräume und die individuelle Verantwortung für den eigenen Stadtteil Gedanken zu machen. „Ab_Fall spiegelt darüber hinaus Fragen zum Konsumverhalten in einer globalisierten Welt wider“, so Siegert, „unsere individuellen Kauf- oder Weiterverwendungs-, Recycling- oder Tausch-Entscheidungen spielen hierbei die entscheidende Rolle. Darauf macht die Aktion aufmerksam.“

Für die Gröpelinger Schüler war die Aktion eine prägende Erfahrung; sie wollen zukünftig unbedingt mehr Menschen für das Thema sensibilisieren. Schon während sie den Müll sammelten, ernteten Schüler und Künstler auf den Straßen teils irritierte Blicke. Manche Beobachter hätten aber auch durchaus dankbar gewirkt, so Stephan Siegert. Etliche verwunderte Blicke gab es dann auch während der Performance auf dem Bibliotheksplatz. Viele Passanten zeigten sich im persönlichen Gespräch durchaus angetan von der Aktion, so Siegert: „Viele fanden es gut, dass sich mal jemand in künstlerischer Form mit dem Thema befasst und nicht die Stadtreinigung Flyer verteilt, in denen es um die korrekte Mülltrennung geht.“ Der ein oder andere Schaulustige habe womöglich auch Dinge wiedererkannt, die er selber zuvor achtlos weggeworfen hatte: „Vielleicht war das einigen Leuten auch unangenehm.“

Beim Abbau der Installation ab 17 Uhr spielten sich schließlich flohmarkt-ähnliche Szenen auf dem Bibliotheksplatz ab. Wer wollte, durfte nämlich ein Fundstück mit nach Hause nehmen. Aber nur unter einer Bedingung: dass es nicht wieder weggeworfen wird.