"Liebe Herta! Nie wieder Krieg, haben sie ge" steht auf dem unter Schutz stehenden Bunker am Halmerweg geschrieben. (fotos: Roland Scheitz)

Ohlenhof. Es ist kein schönes Bild. Aber es war ja auch nicht gemacht, um zu gefallen. Den Oslebshausern gefiel es so wenig, dass sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehrten. Hermann Stuzmanns Entwurf für die Fassadenbemalung eines Bunkers löste vor vierzig Jahren einen monatelangen Zwist aus, den überregionale Zeitungen als „Bremer Bunkerkrieg“ verspotteten. Am Ende bekamen die Oslebshauser ein schöneres Bunkerbild. Dafür besitzt der Halmerweg nun ein Denkmal von historischer und künstlerischer Bedeutung.

Es ist nur in dem Sinne versteckt, als sich Neugierige abseits der üblichen Touristenpfade bewegen müssen, um es zu finden. Der Halmerweg im Gröpelinger Ortsteil Ohlenhof ist eine Wohnstraße, der Bunker mit seinem rund 40-Quadratmeter-Wandbild ist nicht zu übersehen. Der Luftschutzbunker „B 157“ wurde Anfang der 1940er-Jahre mit Platz für rund 625 Menschen auf sieben Etagen errichtet. Tatsächlich, heißt es, suchten in den Kriegsjahren mitunter drei- bis siebenmal so viele darin Schutz. In den Nachkriegsjahren hatte die Stadt Wichtigeres zu tun, als den sperrigen Koloss zu demontieren. Doch dreißig Jahre danach gab es wieder eine Verwendung für das Weltkriegsrelikt: Im „kalten Krieg“ zwischen Ost und West wappnete sich die Stadt für den Fall der Eskalation. Insgesamt hielt Bremen jahrzehntelang 19 öffentliche Zufluchtsorte vor, die zusammengerechnet 29 000 Menschen Sicherheit geboten hätten vor atomaren, biologischen und chemischen Angriffen: dem gruseligen „ABC“ potenzieller Katastrophenfälle. Im August 1977, als der 32-jährige Bremer Künstler Hermann Stuzmann den Gröpelingern seinen Entwurf präsentierte, war die Furcht, dass es zwischen den feindlichen Großmächten nicht bei gegenseitigen Drohgebärden bleiben könnte, sehr real.

„Liebe Herta! Nie wieder Krieg, haben sie ge“, steht auf dem überdimensionalen Notizblock im Zentrum des Gemäldes. Der Satz bricht plötzlich ab, das Blatt ist halb zerstört: So sieht es aus, wenn alles zu spät ist. Das Bild ist ein Appell, es nicht so weit kommen zu lassen. „Ein Denkzettel“, sagt Raimund Gaebelein, Gröpelinger Beiratspolitiker, aktiver Erinnerungsarbeiter und Antifaschist. Er erzählt, dass es auf einem authentischen Brieffragment beruhen soll, das einst im Bombenschutt gefunden wurde. Aber das könnte auch eine Legende sein. Der Künstler selbst hatte einmal angedeutet, dass er mit „Herta“ keine konkrete Person meinte. Vielmehr habe er den seinerzeit häufigen Vornamen gewählt, weil er für viele Frauen der Kriegsgeneration stehen könnte.

Hermann Stuzmann, Jahrgang 1945, ist in der Bremer Kunstszene bekannt. Er war Mitglied der Bremer Künstlergruppe Grün, führte bis 2012 die Kunststätte „Café Grün“ im Fedelhören, und lebt und arbeitet auch heute noch in Bremen. Das Wandbildmotiv hatte er eigentlich für den Bunker am Oslebshauser Park entworfen. Doch die Oslebshauser fanden es gar nicht schön. Der damalige Vorsitzende des Bürgervereins Oslebshausen argumentierte: Die Bürgerinnen und Bürger seien nach den schrecklichen Erfahrungen des zweiten Weltkriegs ohnehin so friedlich gesinnt, dass sie auf derart offensichtliche Ermahnungen verzichten könnten. Stuzmann erwiderte, dass ein Bunker eben immer etwas mit Krieg zu tun habe. Ein Panzer werde nicht ungefährlicher, wenn man ihn mit Blumen bemale. Es sei die Aufgabe von Kunst, zum Nachdenken anzuregen. Was die Oslebshauser damals nicht minder ärgerte: Der Bremer Senator für Wissenschaft und Kunst hatte die Auswahl des Bildmotivs einer „fachlich qualifizierten Jury“ überlassen. Dass man die Bürger nicht mitbestimmen ließ, empfanden sie als demütigend und höchst undemokratisch.

Um es abzukürzen: Die Oslebshauser setzten sich durch und bekamen 1982 ein gefälligeres Wandbild. Der Künstler Uwe Oswald verband seine Friedensbotschaft mit einer nostalgischen Straßenbahn-Szenerie. Der Gröpelinger Beirat beschloss im Juli 1978 – mit elf zu vier Stimmen – den umstrittenen Stuzmann-Entwurf dann eben am Bunker Halmerweg ausführen zu lassen. Der Weser Kurier lobte nach der Fertigstellung im Oktober 1979, Stuzmanns Werk sei unter den zahlreichen Bremer Bunkerbemalungen „vielleicht die Wesentlichste“, weil es, anders als die anderen, die Bunkerarchitektur nicht verniedliche.

Ende 2010 wurde das Wandbild vom Künstler persönlich restauriert. Einige Monate später bekam es zeitgenössischen Zuwachs: Der Bremer Graffiti-Künstler Markus Genesius alias „WOW 123“ gestaltete auf Initiative der Geschichtswerkstatt Gröpelingen die Fassade des Vorbaus mit einer Friedensbotschaft im „Wild Style“. Das englische Zitat am oberen Rand des stilisierten Computermonitors stammt aus einem E-Mail-Verlauf zwischen Genesius und einem neuseeländischen Künstlerkollegen. Die Worte besagen, zusammengefasst, dass kulturelle Unterschiede oft als Vorwand für Kriege herhalten, bei denen es in Wahrheit immer um Geld gehe. Dabei sei Diversität doch viel wertvoller als materielle Güter. Und auch das kann man sich heutzutage ja nicht oft genug vor Augen führen.

Geschichtswerkstatt und Beirat ließen Mitte 2011 Informationstafeln anbringen, die daran erinnern, dass sich in unmittelbarer Nähe des Bunkers das Lager Graf Spee befand. „Dort waren zwischen 1943 und 1945 französische und ukrainische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht, die durch die Straßen zur AG Weser getrieben wurden“, erklärt Gaebelein. Auf zwei Tafeln werden außerdem Therese de Vries und Tilla Hundertmark geehrt. Die beiden politisch engagierten Gröpelingerinnen hatten in den vormaligen Lagerbaracken den ersten Kindergarten Gröpelingens der Nachkriegszeit eingerichtet, und sich bis ins hohe Alter für ihren Stadtteil eingesetzt.

Die Antikriegsbilder auf den Bunkern Halmerweg und auf dem Bunker an der Admiralstraße sind unter den vielen Bremer Bunkerbildern die ersten und bislang einzigen, die unter Denkmalschutz stehen. Sie wurden quasi in einem Rutsch im Jahr 2017 unter Schutz gestellt. Hintergrund war, dass der Findorffer Bunker 2015 in private Hände verkauft wurde. Die Findorffer Ortspolitik wollte sicherstellen, dass das Wandbild, das der Jürgen Waller im Jahr 1984 „Den Gegnern und Opfern des Antifaschismus“ gewidmet hatte, bei einem möglichen Umbau vor einer Zerstörung bewahrt würde. Aus ähnlichen Überlegungen plädierte die Gröpelinger Geschichtswerkstatt daraufhin für die Unterschutzstellung des Bunkers am Halmerweg. Zurzeit sei der Verkauf des städtischen Bunkers allerdings „wenig realistisch" und werde nicht aktiv betrieben, heißt es von Immobilien Bremen.

Die Gröpelinger zeigen das Wandbild heute gerne her. Bei historischen Stadtteilrundgängen oder bei Antirassismustagen in den Schulen des Bremer Westens liefere es immer wieder einen Anlass, sich mit seiner Botschaft und mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, erzählt Raimund Gaebelein. Krieg bedeutet immer Tod und Vernichtung. Daran ist nun mal nichts zu beschönigen.

Zur Sache

Worüber wir in der Serie schreiben

Es muss nicht immer gleich eine prunkvolle Kirche sein, die als Kulturdenkmal erhaltenswert erscheint. In den Bremer Stadtteilen gibt es auch unscheinbare Zeugen von Militär-, Industrie-, Schul- und Automobilgeschichte, Gartenkultur, Handwerkskunst und vielem mehr. Wir haben uns auf die Suche begeben und unerwartete Denkmäler entdeckt, die uns einen genaueren Blick Wert waren.