Christian Walter sorgt dafür, dass immer ausreichend Brennstoffe für die Kraftwerke zur Verfügung stehen. (fotos: Roland Scheitz)

Wo kommen bloß all die Fliegen her? Immer wieder beschäftigt diese Frage viele Oslebshauser – zuletzt im Mai, als es dort wieder einmal zu einer regelrechten Fliegenplage gekommen ist. Haben die Insekten womöglich etwas mit dem Müll zu tun, der über die Industriehäfen nach Bremen gebracht und dort teilweise weiterverarbeitet wird?

Diese Vermutung jedenfalls kocht jedes Mal im Ortsteil hoch, wenn die Fliegen wieder einmal überhandnehmen. Unter anderem wird dann auf das Mittelkalorik-Kraftwerk (MKK) gezeigt, das seit 2008 auf dem Gelände der SWB zwischen Kohlenhafen und Kalihafenrund 300 000 Tonnen Müll pro Jahr verbrennt und dabei Strom und Fernwärme für den Bremer Westen erzeugt.

Lkw und Schiffe beliefern die Anlage dafür mit Müll aus der Region und aus Großbritannien; Anfang voriger Woche ist wieder eine Schiffsladung Brennstoff aus Irland eingetroffen. Dieses Mal ist dabei ganz besonders genau hingeguckt worden, und zwar ohne Voranmeldung: Am Montagmorgen um 5.30 Uhr standen drei Vertreter der Umweltbehörde auf der Matte, um Schiff und Ladung in Augenschein zu nehmen, erzählt Christian Walter, Bereichsleiter Vertrieb Entsorgung bei der SWB. Er ist verantwortlich dafür, dass dem Unternehmen jederzeit ausreichend Brennstoffe sowohl für das Mittelkalorik-Kraftwerk als auch für das Müllheizkraftwerk in Findorff zur Verfügung stehen – in Letzterem wird der Müll aus Bremens schwarzen Tonnen verwertet.

Müll aus Großbritannien

Walter erklärt, weshalb außerdem Müll aus Großbritannien in Bremen – und auch in vielen anderen deutschen Städten – landet: Laut einer EU-Verordnung ist es mittlerweile verboten, Hausmüll auf Mülldeponien abzuladen. In Großbritannien ist der Umstieg von der Deponierung zur Verwertung dabei deutlich schleppender angelaufen als hierzulande. Dort wurde vergleichsweise spät damit begonnen, Anlagen zur thermischen Müllverwertung zu bauen. Somit müssen die Briten ihren Restmüll anderweitig loswerden und kooperieren häufig mit deutschen Betreibern, die ihre Anlagen auslasten wollen.

Kommt ein Schiff im Kalihafen an, dann geht als erster ein Agent an Bord, um sich die Ladung näher anzuschauen. Dieser filme seit einiger Zeit auch den Moment, wenn die Luken geöffnet werden, erzählt Walter: „Und dabei ist bisher noch nichts davon zu sehen gewesen, dass dann Unmengen von Fliegen ausschwärmen.“ Ebenso haben es kürzlich auch die Behördenvertreter erlebt. Sie waren Christian Walter zufolge ausgesprochen zufrieden mit dem, was sie am Montag auf dem Schiff aus Irland zu sehen bekamen, nämlich nichts: keine Fliegen, keine Puppen, keine Maden.

2500 bis 3000 Tonnen Müll kann ein Schiff transportieren. Mittlerweile liegen die jeweils etwa eine Tonne schweren, runden Müllpakete fein säuberlich gestapelt im Ballenlager der SWB, von wo aus sie nun peu à peu ins Müllkraftwerk gebracht werden. Bis zu 120 Tage lang dürften sie dort theoretisch laut Genehmigung lagern; in der Realität dauert es Christian Walter zufolge aber nur rund zwei Wochen, bis eine Schiffsladung komplett verfeuert ist – und zwar auch noch mit einer höchst erfreulichen CO2-Bilanz, wie Walter unterstreicht: „Zwei dieser Ballen ersetzen eine Tonne Kohle. Wenn wir also zwei Ballen Müll verheizen, müssen wir eine Tonne Kohle weniger aus Russland importieren und verfeuern.“ Noch gibt es sie zwar, aber die Kohlehaufen am Kohlenhafen werden immer kleiner. Der Diplom-Geologe ist selber unter anderem regelmäßig in Irland, um bei den dortigen SWB-Vertragspartnern vor Ort anzuschauen, wie dort die Abfall-Ballen produziert werden, die schließlich im Bremer MKK verbrannt werden.

Dort werde der Müll – wie auch hierzulande – zunächst geschreddert und sortiert, erklärt Walter; so würden durch bestimmte technische Vorrichtungen Wertstoffe und Metall aussortiert und auch sämtliche organischen Stoffe entfernt: „In unserer Anlage werden also definitiv keine Fleischreste verbrannt.“ Anschließend werde das Ganze gegen Insektenbefall behandelt und – ähnlich wie Heuballen – sehr dicht gepresst, mit einem Netz stabilisiert und dann mit Folie ummantelt, sodass die fertigen Pakete kaum riechen und auch kein Wasser eindringen kann. „Für Fliegen sind die Ballen also unattraktiv“, ist Christian Walter überzeugt. Hinzu komme, dass während der rund viertägigen Reise übers Meer im Schiffsrumpf praktisch kein Sauerstoff vorhanden sei.

Dennoch hat das Unternehmen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen und die kleinen Tiere mithilfe eines hauseigenen Frühwarnsystems vorsorglich jederzeit im Blick: Rund um das Ballenlager hängen Fliegenfallen. Jeden Dienstag untersucht ein Mitarbeiter die mit einem Lockmittel gefüllten Plastikbeutel und erfasst, wie viele Insekten sich darin befinden. „Wir wollen damit einerseits alles wegfangen, was unterwegs ist. Andererseits haben diese Fallen die Funktion eines Monitorings“, erklärt Christian Walter. Konkret heißt das: Die SWB kann mit den Fallen messen, ob und wann es auf ihrem Gelände einen erhöhten Fliegenbefall gibt. Und die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, versichert Walter: „Ob hier null Tonnen lagern oder 3000 Tonnen – wir zählen immer die gleiche Menge Fliegen.“ Auch zeige das Monitoring klar, dass es keine Wanderbewegungen von Fliegen aus dem Ballenlager im Hafen in Richtung der Oslebshauser Wohngebiete gebe, unterstreicht der SWB-Mitarbeiter – zumal Fliegen sich normalerweise in einem Radius von 50 bis 100 Metern bewegten, die nächstgelegenen Häuser aber rund 500 Meter vom SWB-Ballenlager entfernt seien.

Für Christian Walter steht deshalb eines definitiv fest: „Wir sind uns sicher, dass wir mit dem Vorwurf nicht in Zusammenhang zu bringen sind.“ Auch er wüsste zu gerne, woher die Unmengen Fliegen kommen, die immer wieder in Oslebshausen zu beobachten sind. Bei der nächsten Fliegenplage, so Walter, sollte der Sache deshalb deutlich genauer als bisher nachgegangen werden.