Die Kindertagesstätte am Nonnenberg in Oslebshausen. (Roland Scheitz)

Jedes Jahr im Januar endet die offizielle Anmelde-Phase für das neue Kindergartenjahr. Das heißt aber nicht, dass tatsächlich nur zu diesem Termin Anmeldungen für Kinder bei den Einrichtungen eingehen. In Gröpelingen zum Beispiel fragen praktisch täglich irgendwo Eltern nach einem Betreuungsplatz, ist immer wieder aus den Einrichtungen im Stadtteil zu hören. Laufend verändern sich dementsprechend die Zahlen zum noch vorhandenen Angebot beziehungsweise zu den vergebenen Plätzen. Eine Momentaufnahme der aktuellen Situation in Gröpelingen hat nun auf der Sitzung des dortigen Beirats Wolfgang Bulling vom Referat Tagesbetreuung im Ressort Kinder und Bildung geliefert.

362 Krippenplätze und 1317 Plätze im Elementarbereich stehen demnach derzeit in Gröpelingen und Oslebshausen zur Verfügung, von denen am 1. August 310 beziehungsweise 1271 Plätze vergeben waren. Am Stichtag 15. August wiederum war für mindestens zwei und höchstens acht Kinder im Alter von null bis drei Jahren noch kein Krippenplatz gefunden und es wurde für mindestens ein Kind und höchstens fünf Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren noch nach einer Betreuungsmöglichkeit gesucht. Das Platzangebot reicht somit ziemlich genau aus. Und: Die Situation hat sich gegenüber derjenigen vor zwei bis drei Jahren deutlich entspannt – damals gab es laut Bulling rund 150 Kinder, die nicht versorgt waren: „Wir sind also inzwischen auf einem sehr guten Level, sodass wir sagen können: Fast jedes Kind, das im laufenden Kitajahr angemeldet wird, bekommt auch einen Platz.“

Nicht ganz so positiv deutet Beiratsmitglied Bernd Brejla (Die Linke) die Zahlen. „Ich glaube, es gibt in Gröpelingen und Oslebshausen viel mehr Kinder, die das Angebot nutzen sollten“, sagt er. Eine Einschätzung, die Wolfgang Bulling durchaus teilt. „Bei den Null- bis Dreijährigen müssen wir in der Tat noch sehr viel nachlegen. Wir haben hier bisher nur deshalb eine 100-Prozent-Erfüllung, weil die Plätze nicht nachgefragt werden. Wenn die Eltern alle kommen würden, hätten wir bei den Kindern von null bis drei Jahren ein Problem“, sagt auch er, genau deshalb werde weiterhin etwas getan. Bremen hat sich bekanntlich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 stadtweit eine Versorgungsquote von 50 Prozent für Kinder unter drei Jahren und von 98 Prozent für Drei- bis Sechsjährige zu erreichen. Aktuell liegen Bulling zufolge die Versorgungsquoten in Gröpelingen bei 38 beziehungsweise 97 Prozent. Sie sollen durch verschiedene Baumaßnahmen in den kommenden Jahren gesteigert werden. Angestrebt wird außerdem, dass alle Einrichtungen möglichst durchgehend Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von null bis sechs Jahren anbieten können.

Tatsächlich ist die Einrichtungslandschaft im Stadtteil mächtig in Bewegung: Nachdem noch im vorigen Kitajahr in Gröpelingen die Kitas Ella-Ehlers-Haus und Oslebshauser Heerstraße, die Mobilbau-Kitas Pulverberg und Schwarzer Weg und eine Feuerteufelchen-Gruppe auf den Weg gebracht werden konnten, sollen im September beziehungsweise Oktober die Kita Weserkinder bei der Bunten Berse und die Kita Buntes Haus am Schwarzen Weg an den Start gehen. Zum 1. August ist außerdem die Kita Lindenhof im ehemaligen Postamt um 15 Plätze erweitert worden.

Und es gibt weitere Pläne. So soll zum Start des Kitajahres 2019/20 die Kita Drachenkinder am Schiffbauerweg fertig sein und die Mobilbau-Kitas Pulverberg und Schwarzer Weg könnten bei Bedarf um ein Jahr verlängert werden. Für das darauffolgende Jahr (2020/21) erwartet Bulling zusätzliche Plätze durch die neue Kita Im Weinberge und das dann neu gebaute Kinder- und Familienzentrum Am Nonnenberg, die neue Kita Marienwerderstraße sowie weitere Projekte. Spätestens 2021 könnte außerdem der Bewegungskindergarten fertig sein, den Na’kita gemeinsam mit dem Turn- und Rasensportverein (Tura) an der Lissaer Straße eröffnen will. Die Planung hat sich Bulling zufolge leider recht kompliziert gestaltet, wichtige rechtliche Fragen konnten aber mittlerweile geklärt werden. Auch die Kitas Halmerweg und Pastorenweg sollen 2021 um 30 beziehungsweise zehn Plätze erweitert werden. Somit blickt Wolfgang Bulling optimistisch in die Zukunft: „Wenn wir das alles verwirklicht haben, sind wir für den Stadtteil gut aufgestellt.“