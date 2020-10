Klärschlammverbrennungsanlage

Klärschlammanlage ist genehmigt

Anne Gerling

Die Kenow GmbH & Co KG darf eine Klärschlammverbrennungsanlage am Industriehafen bauen und betreiben: Ihr Antrag ist genehmigt worden. Die Bürgerinitiative Oslebshausen und umzu kündigt Widerspruch an.