Diese Aussage war damals insbesondere als Beruhigung in Richtung Gröpelingen gemeint. Dort nämlich lehnen sowohl der Beirat als auch verschiedene Akteure im Stadtteil eine Streckenführung durch den Grünzug West nach wie vor entschieden ab. Ihr Hauptargument: Konflikte zwischen Eltern mit Kindern, Senioren und Spaziergängern mit Hunden auf der einen Seite und eiligen Radfahrern auf der anderen wären hier zwangsläufig vorprogrammiert. Schließlich liegen unmittelbar am Grünzug zwei Grundschulen, drei Kindergärten, zwei Spielplätze, zwei Sportvereine und die Gröpelinger Sportmeile. Bei der gemeinsamen Radtour hatte Hamburger dem entgegengehalten, Radfahrer müssten möglichst zentrumsnah abgeholt werden und für sie seien Wege fernab der Siedlungen – wie etwa die Alternativroute am Mählandsweg, die mittlerweile als Ausweichangebot für schnellere Radler in Betracht gezogen wird – kaum attraktiv.

Jetzt ist aus Burglesum genau das Gegenteil zu hören: Dort fordern Ortspolitiker eine zentralere Streckenführung nördlich der Lesum, während die Planer südlich des Flusses bessere Möglichkeiten für ein schnelles Vorwärtskommen sehen. Es gibt also ganz offenbar noch reichlich Klärungsbedarf in grundsätzlichen Fragen und Diskussionsstoff in den einzelnen Stadtteilen. Nicht so allerdings in Walle. Dort empfehlen die Planer eine Route über Steffensweg und Lange Reihe und haben damit den Beirat an ihrer Seite, der liebend gern den Steffensweg zu einer verkehrsberuhigten Fahrradstraße mit mehreren Mini-Kreiseln umbauen würde. Deshalb, so hoffen die Waller Ortspolitiker, könnte ihr Abschnitt eines Tages womöglich sogar der erste Teil der neuen D15 sein, der tatsächlich gebaut wird.