Am Sonnabend, 7. April, 20 Uhr, trifft sich die „Masterclass“ der Alten Musik wieder zum Konzert unter dem Motto „Natürlich Blech“ mit Musik von Renaissance und Barock bis Klassik. Wohl selten könne man einen solchen Klang erleben, schwärmt Dieter Voigt, Vorsitzender des Vereins Altes Pumpwerk.

„Natürlich Blech“ ist das mittlerweile traditionelle Abschlusskonzert und der Höhepunkt des „Historic Brass Studio Bremen“. In den vier Tagen zuvor unterrichten namhafte Dozentinnen und Dozenten die jungen Talente der Hochschule. Workshopleiter sind in diesem siebten Jahr Susan Williams (Trompete) und Wim Becu (Posaune). Gebhard David leitet den Workshop für das historische Blasinstrument Zink. Das Grifflochhorn - in Italien als „Cornetto“ bekannt – war mit seinem Klang zwischen Blockflöte, Fagott und Trompete vom 15. Jahrhundert bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts eines der beliebtesten Instrumente.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Bremen ein anerkanntes Zentrum für den Unterricht in Alter Musik. Die 1986 gegründete „Akademie für Alte Musik Bremen“ bot als erstes Institut in Deutschland einen vollständigen Studiengang „Historisch informierte Musikpraxis“. Seit 1994 ist sie Teil der HfK. Musikerinnen und Musiker von internationalem Renommee unterrichten den künstlerischen Nachwuchs auf höchstem Niveau.

Der Eintritt zu „Natürlich Blech“ kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Ab 16 Uhr gibt es die Möglichkeit, Räume und Ausstellung des Findorffer Museums für Abwassergeschichte an der Salzburger Straße 12 zu besichtigen.

Karten für die Kulturveranstaltungen im Alten Pumpwerk gibt es an den Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket (Internet: www.nordwest-ticket.de, Telefon 36 36 36) und an der Abendkasse. Mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist das Alte Pumpwerk am besten über die Haltestellen Dithmarscher Freiheit oder Fürther Straße der Buslinie 26 zu erreichen. Nähere Informationen gibt es telefonisch über die Rufnummer 988-1111 und im Internet unter der Adresse www.altespumpwerk.de.