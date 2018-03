Mitarbeiterin Anika am Zapfhahn. (Roland Scheitz)

Es dauerte länger als geplant, doch nun wurde das Lokal an der Hemmstraße/Ecke Andreestraße ohne viel Aufhebens wiedereröffnet. Gastgeber Oliver Trey hatte gehofft, dass sich am vergangenen Donnerstag einige neugierige Gäste von der Tafel vor dem Eingang und den Leuchten vor der Tür spontan eingeladen fühlen könnten. Er täuschte sich: Es kamen viele. Der „Little Butcher“ führt eine inzwischen 117 Jahre währende Tradition weiter. Das Haus an der Hemmstraße 99 ist mit Sicherheit eine der ältesten Gaststätten Findorffs.

Im August des vergangenen Jahres hatte das Team der Schlachthofkneipe das Lokal übernommen und dort in wochenlanger Eigenarbeit Schicht um Schicht die Vergangenheit freigelegt. Unter vier Generationen vollflächig verklebtem Teppichboden brachten sie schließlich den originalen Dielenboden zutage. Die rustikale Wandvertäfelung wurde aufgearbeitet, die Fenster von Gardinen und überflüssigem Schnickschnack befreit. Der dekorative alte Tresen wurde in Szene gesetzt. Das Lokal bekam ein Mobiliar aus dunkel gebeiztem Holz, das aussieht, als hätte es schon immer hier gestanden. Wände wurden begradigt und glatt gespachtelt, Decken tapeziert, die gläserne Trennwand zum früheren Raucherbereich repariert. Die meiste Arbeit machte allerdings das, was die Gäste gar nicht sehen, erzählt Geschäftsführer Oliver Trey: Die gesamte Haustechnik, Tresenausstattung und Küche mussten auf den Stand eines modernen gastronomischen Betriebs aufgerüstet werden.

Kleiner Bruder der Schlachthofkneipe

„Wir wollten den Charme der gemütlichen alten Eckkneipe erhalten“, erklärt Trey. Der „Little Butcher“ – deutsch: „Der kleine Schlachter“ – ist der kleine Bruder der Schlachthofkneipe und tatsächlich nur ein paar Jahre jünger als der „Große“ auf der Bürgerweide, der ab 1892 erbaut wurde. Das Haus an der Hemmstraße 99, Baujahr 1901, war nie etwas anderes als eine Gaststätte.

Der erste Wirt namens Carl Ludwig Saalfeld betrieb vorher eine Schankwirtschaft hinter dem Bahndamm, etwa Höhe Juiststraße. Nach Saalfelds frühem Tod im Jahr 1921 führte seine Ehefrau Meta Margarethe die Gaststätte weiter. Zwischen 1937 bis 1957 hieß die Adresse „Webers Gaststätte“. Gastwirt Peter Weber war zwar bereits im Jahr 1940 verstorben, doch seine Nachfolger Marie und Karl Sievers gaben ihrem Lokal erst 1957 den Namen „Sievers Gaststätte“.

Danach verliert sich die historische Spur, die der Lokalhistoriker Peter Strotmann im „Bremer Gaststättenlexikon“ auf dem Online-Portal „bremen-history.com“ aufgenommen hatte – bis ins Jahr 1998, als der Findorffer Gastronom Werner Freese, vorher acht Jahre lang Chef des Kultlokals „Village“, daraus das stadtbekannte „Werner‘s Bierhaus“ machte. Freese übergab den Stab Mitte 2016 an seinen Nachfolger Mathias Lucke, der das Lokal zunächst zum „Brennpunkt“ umtaufte, damit aber nicht recht glücklich wurde und zum bewährten alten Namen zurückkehrte.

Bereits im vergangenen Frühjahr hatte er dem Team der Schlachthofkneipe die Übernahme angeboten, erzählt Trey: Damals hatte man abgewinkt, Arbeit gab es auf der Bürgerweide ja schon genug. Doch an der Idee, im Stadtteil eine Kneipe zu betreiben, „in die wir selbst auch gerne hingehen würden“, fanden die Schlachthof-Gastronomen dann doch Geschmack, erzählt Trey, der selbst in Findorff lebt.

Auf der Getränkekarte stehen rund 25 Sorten Bier, darunter Spezialitäten wie das „durchgefrorene“ Eisbock-Bier. Mit seinem Speiseangebot wolle das Lokal mit 50 Sitzplätzen dem bestehenden Angebot im Stadtteil nicht ins Gehege kommen, aber den Gästen eine Alternative bieten, erklärt der Gastro-Profi. Das neue Hauswappen – ein Anker mit gekreuzten Schlachtermessern – ist unmissverständlich: Das deftige Speisenangebot ist eindeutig fleischlastig. Statt panierter „Elefantenohren“ wie in früheren Jahren gibt es jetzt aber Burger und Steaks. Für Vegetarier und Veganer gibt es Alternativen. In der Küche stehen abwechselnd die vier Köche von der Bürgerweide.

Ursprünglich war beabsichtigt, noch vor dem Jahreswechsel loszulegen. Der Einbau der dringend notwendigen Starkstromleitung durch den Netzbetreiber hatte diesen Plan um Wochen verzögert. Sobald die Baugrube vor der Tür geschlossen ist und es das Wetter erlaubt, wird auch das Außenmobiliar mit insgesamt 60 Sitzplätzen aufgebaut. Die Findorffer können den kleinen gastronomischen Butjer nun immer dienstags bis sonnabends ab 18 Uhr kennenlernen. Der offizielle Einstand ist im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 25. März geplant. Es war bereits während der Umbauarbeiten nicht zu übersehen, dass die Nachbarschaft die Eröffnung kaum erwarten konnte. „Jeden Tag ging Zwanzigmal die Tür auf und jemand fragte: Wann geht‘s denn endlich los!“, erzählt Trey.