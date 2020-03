Wie sind Sie dazu gekommen, ein Buch über das Balkongärtnern zu schreiben?

Melanie Öhlenbach: Auf meinem Blog „Kistengrün“ schreibe ich seit 2014 über meinen Balkongarten. Schon seit einiger Zeit wollte ich daraus auch ein Buch machen, meine Erfahrungen weitergeben und andere motivieren, Kräuter, Gemüse, Obst und Blumen auf dem Balkon anzubauen. Dass der Kosmos-Verlag mich als Autorin für ‚Mein Stadtbalkon‘ angefragt hatte, war für mich ein großes Glück.

Balkongärtner sind viel mehr vom urbanen Raum umgeben. Der größte Unterschied ist sicherlich, dass man im Garten direkt in die Erde pflanzt und sät. Auf dem Balkon gärtnere ich in Gefäßen wie Töpfen und Kästen, die ich mit Pflanzenerde befülle. Dafür habe ich eigentlich keine Probleme mit Schnecken oder Wühlmäusen.

Man kann mehr machen, als sich die meisten Menschen vorstellen: Neben Gemüse wie

Salat, Spinat, Kartoffeln, Tomaten und

Bohnen lässt sich auf dem Balkon auch Obst anbauen, Erdbeeren und Physalis zum Beispiel. Und natürlich viele Kräuter und Blumen. Weniger geeignet für Balkone sind Rosen und viele typische Gartenstauden. Für Obstbäume und Beerensträucher gibt es im Handel inzwischen spezielle Züchtungen für den Balkon.

Auf meinem Balkon ist die Petersilie schon jetzt wieder voll da, und auch die ersten Kornblumen schauen aus der Erde. Generell beginne ich jedoch erst im April mit der Aussaat. Man kann allerdings schon jetzt Paprika, Physalis und einige Kräuter in der Wohnung vorziehen, um sie später auf dem Balkon zu pflanzen. Mit Tomaten würde ich noch bis Ende März warten.

Als pflegeleicht gelten Radieschen, Spinat, Salat und Rauke, Kartoffeln, Zucchini, Bohnen und Zuckerschoten. Man kann aber auch Kräuter wie Minze, Thymian, Oregano und Salbei, Strauchbasilikum, Petersilie und Schnittknoblauch im Topf kaufen und in einen Balkonkasten setzen. Oder eine bienenfreundliche Blumenmischung aussäen. Ich persönlich empfehle immer, das anzubauen, was man gerne mag und was auch zum Standort passt.

Wie viel Sonne auf den Balkon scheint, spielt eine große Rolle, das ist ja auch im Garten

nicht anders. Tomaten zum Beispiel brauchen viel Sonne, Salat mag es im Sommer eher schattiger. Aber nicht nur die Lage des Balkons ist entscheidend, sondern auch die Umgebung: Häuser und Bäume, aber auch ein Windfang oder ein Sichtschutz werfen natürlich – je nach Sonnenstand – Schatten auf den Balkon. Dadurch entstehen auch auf relativ engem Raum verschiedene, mehr oder weniger sonnige Zonen.

Auf jeden Fall – zum Beispiel indem man bienenfreundliche Kräuter und Blumen wie Thymian, Oregano und Ringelblumen pflanzt. Wildbienen brauchen regionale Wildblumen wie Kornblume, Glockenblume und Schafgarbe. Außerdem kann man auf dem Balkon Insektenhotels anbringen und die Pflanzen im Herbst weniger zurück schneiden.

Das hoffe ich doch! Natürlich kann man von dem, was man auf einem Balkon anbaut, nicht leben. Aber frischer und regionaler geht es kaum. Außerdem lernt man durchs Balkongärtnern, Natur und Lebensmittel wertzuschätzen. Man kann Insekten und Vögel beobachten und erlebt selbst, wie lange es dauert, bis sich aus einem Samenkorn eine Tomatenpflanze samt Früchten entwickelt.

Trauen Sie sich, es auszuprobieren. Irgendwas wächst immer! Und: Haben Sie Geduld – mit sich und den Pflanzen.

Abgesehen von der eigenen Ernte einen

hohen Erholungsfaktor. In der Erde zu wühlen entspannt und erdet im wahrsten Sinne des Wortes. Außerdem lernt man viel über Pflanzen und Tiere, kann Natur entspannt beobachten. Ich selbst wusste zum Beispiel nicht, wie Marienkäferlarven aussehen. Mit dem Balkon schafft man eine eigene kleine Welt – eine grüne Oase auf wenigen Quadratmetern.

Zur Person

Melanie Öhlenbach

ist Journalistin, Bloggerin und Redakteurin. Auf ihrem Balkon baut sie mehr als 40 verschiedene Sorten Gemüse, Kräuter und Obst an. Vor kurzem hat sie ein Buch über das Gärtnern auf dem Balkon geschrieben. Sie gibt Tipps, wie sich jeder seine kleine grüne Welt mitten in der Großstadt schaffen kann.

Weitere Informationen

Das Buch von Melanie Öhlenbach „Mein Stadtbalkon: Gartenglück auf kleinem Raum“ ist im Kosmos-Verlag erschienen, hat 96 Seiten und kostet 15 Euro. Mehr Informationen zum Balkongärtnern findet man auf ihrem Blog unter www.kistengruen.de.