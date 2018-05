Projektleiter Ulrich Pollkläsener (von links), Architektin Maike Austermann-Frenz und Energiekonsens-Geschäftsführer Martin Grocholl stellen das neue Beratungsangebot für ältere Hauseigentümer vor, das die Themen Barrierefreiheit, Sicherheit und Klimaschutz kombiniert. (Scheitz)

Utbremen. Immer mehr Menschen werden immer älter, und stehen irgendwann vor der Frage, ob und wie sie auf Dauer in den eigenen vier Wänden weiterleben möchten. Die gemeinnützige Bremer Klimaschutzagentur Energiekonsens hat nun ein neues Angebot entwickelt, das Menschen ab 60 Jahren dabei unterstützen soll, ihre Häuser auf die Zukunft einzurichten. Es setzt bei den Themen Wohnkomfort und Sicherheit an, die der älteren Generation besonders wichtig sind. Der Klimaschutz kommt dabei quasi durch die Hintertür.

„Unser Haus – effizient, komfortabel, ­sicher“ lautet der Projekttitel. Die Idee ist Folgende: Wer sowieso bauliche Veränderungen in den Bereichen Barrierefreiheit und Einbruchschutz plant, soll dazu motiviert werden, den Aspekt der Energieeffizienz mitzudenken. Zu diesem Zweck kann Energiekonsens ab sofort neun geschulte Be­raterinnen und Berater losschicken. Sie ­kommen nach Vereinbarung ins Haus und machen sich ein Bild vom Handlungsbedarf und von den Wünschen der Eigentümer. Im Rahmen ihres kostenlosen 90-minütigen ­Besuchs können sie darüber informieren, wie häusliche Barrieren überwunden werden, welche praktischen Hilfsmittel den Alltag erleichtern, welche Präventionsmaßnahmen sinnvoll sind, und geben unabhängige Tipps zu Finanzierungs- und Fördermöglich­keiten. Den Beratern sei es außerdem wichtig, die Furcht vor den Umbaumaßnahmen zu­ ­nehmen, erklärte Projektleiter Ulrich Pollkläsener zum offiziellen Projektstart.

Energiekonsens hat mit den Hausbesitzern der Generation 60 plus eine große und wachsende Zielgruppe im Visier. Mehr als die Hälfte der Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern habe den 60. Geburtstag überschritten, so Energiekonsens-Geschäftsführer Martin Grocholl, „und die meisten können und wollen im eigenen Haus wohnen bleiben.“ Ins Alter gekommen seien aber auch viele Bremer Häuser, die längst nicht mehr den energetischen Standards entsprächen. Entwickelt wurde das bundesweite Projekt gemeinsam mit dem Institut für sozial-ökologische Forschung, dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, der Beratungsgesellschaft „CO₂ online“ und der Klimaschutzagentur Region Hannover. „Funktionieren kann so etwas aber nur auf lokaler Ebene“, weiß der Energiekonsens-Geschäftsführer.

Mit den Experten der Waller Beratungsstelle Komfort, die seit 15 Jahren beim barrierefreien Bauen berät, und dem kriminalpolizeilichen Präventionszentrum am Wall sind zwei Bremer Partner im Projektboot, die ihr spezielles Know-how zum Projekt beisteuern. „Wir versuchen schon lange, die Bereiche Barrierefreiheit und Klimaschutz zusammenzubringen“, berichtete Maike Austermann-Frenz, Vorsitzende von Komfort. „Wenn eine schwellenlose Haus- oder Terrassentür eingebaut werden soll, machen wir auf energieeffiziente Lösungen aufmerksam.“

Auch Oberkommissar Jörg Reimann ­begrüßt, dass das Präventionszentrum als Netzwerkpartner einbezogen wurde. „Der Einbruchschutz ist das Thema, das bei unseren Beratungsgeboten ganz weit oben steht.“

Weitere Informationen

Das Projekt „Unser Haus – effizient, komfortabel, sicher“ soll bis Mitte 2019 laufen und wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Termine für die kostenlosen Beratungsgespräche können bei Projektleiter Ulrich Pollkläsener vereinbart werden, Telefonnummer 37 66 71 59, E-Mail pollklaesener@energiekonsens.de. Näheres zum Projekt findet sich im Internet unter www.energiekonsens.de/unser-haus.