Wochenend-Kurse für Einsteiger

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kommunikation ohne Gewalt

Anke Velten

Findorff-Bürgerweide. Eine kleine Veranstaltungsreihe zum Thema „gewaltfreie Kommunikation“ bietet die Mediatorin Petra Haslop in den kommenden Wochen im Findorffer Nachbarschaftshaus „Nahbei“, Findorffstraße 108, Ecke Thielenstraße, an. Die Reihe beginnt am Sonnabend, 14.