Nicole Mertgen von der Verbrauerzentrale erklärt ab sofort freitags abwechselnd mit einem Kollegen, was man tun muss, wenn zum Beispiel ein Inkassobüro mit falschen Forderungen anklopft. (Roland Scheitz)

Gröpelingen. Ab sofort räumt Rainer Possit jetzt freitags von 14 bis 17 Uhr seinen Platz im Beratungszimmer des Gesundheitstreffpunkts West in der Gröpelinger Stadtteilbibliothek. Denn künftig ergänzen Gerrit Cegielka und Nicole Mertgen von der Verbraucherzentrale Bremen einmal pro Woche im Wechsel mit einer Verbraucherrechtsberatung Possits Beratungsangebot in Sachen Gesundheit.

Die beiden erfahrenen Rechtsanwälte können vor allem bei alltäglichen Rechtsfragen helfen. Das reicht von den Möglichkeiten, seinen Handyvertrag zu kündigen über Fragen rund um Vereinbarungen mit Handwerkern bis zu Problemen mit möglicherweise ungerechtfertigten Zahlungsaufforderungen von Inkassounternehmen. Sie werden dabei allerdings nicht als Anwälte tätig, sondern zeigen lediglich denkbare Lösungswege auf und informieren über Kosten und Risiken eines Rechtsstreits.

Dafür ist ihre Beratung kostenlos, und das ist eine zweite Besonderheit, neben dem Umstand, dass die Bremer Verbraucherzentrale mit dem Angebot in Gröpelingen erstmals ein regelmäßiges Beratungsangebot in einem Stadtteil anbietet. "Modellversuch zur unabhängigen Rechtsberatung in Quartieren", heißt das Vorhaben offiziell. "Das ist zunächst ein auf ein Jahr befristetes Projekt", erläutert Annabel Oelmann vom Vorstand der Verbraucherzentrale Bremen. Sorge, dass ein solches kostenloses Angebot vor Ort, die weiterhin kostenpflichtigen Beratungen der Verbraucherzentrale in ihrer Hauptstelle im Altenweg schädigt, hat sie dabei nicht. "Wir versuchen eine Klientel zu erreichen, die uns bislang aus verschieden Gründen gar nicht in Anspruch nimmt."

Die Senatorin für Gesundheit, Wissenschaft und Verbraucherschutz finanziert das neue Quartiersprojekt. Gröpelingen bildet dabei nur den Auftakt. Weitere kostenlose Beratungsangebote einmal in der Woche gibt es daneben auch in Bremerhaven Lehe sowie in naher Zukunft in Huchting. In diesen drei Quartieren ist die Verbraucherzentrale für das Angebot zuständig. In Blumenthal, Obervieland und in der Vahr sind im Rahmen des Modellversuchs andere Träger verantwortlich. "Wir fangen jetzt erst einmal in Gröpelingen an und freuen uns, vor Ort direkt für die Verbraucherinnen und Verbraucher da sein zu können", sagt Oelmann. Mertgen findet den neuen Standort ideal, nicht nur weil es sich um einen eingeführten Beratungstreffpunkt handelt. "Wenn es mal einen großen Ansturm auf das Angebot gibt und man warten muss, liefert die Bibliothek reichlich Lesestoff."

Die Verbraucherzentrale erhofft sich von der Präsenz in den Stadtteilen außerdem wichtige Impulse für ihre Arbeit. So sind viele unseriöse Inkassounternehmen erfahrungsgemäß in Wellen unterwegs, das heißt, sie verschicken Ihre Zahlungsaufforderungen zur selben Zeit an viele benachbarte Adressen in einem Quartier. "Wenn daher aus einem Stadtteil vermehrt Fragen zu dem Thema kommen, weiß man schon, aus anderen Stadtteilen werden ähnliche Fragen kommen und bereitet sich darauf vor", beschreibt es Oelmann.

Meist fordern die Inkassobüros nur kleinere Summen, die dem Betroffenen nicht wehtun, sodass er oder sie die Sache nicht weiter beachtet. Dann trifft nach gewisser Zeit eine zweites Mahnschreiben ein, bei erneut ausbleibender Reaktion auch ein drittes. Der Ton der Inkassofirmen wird dabei immer schärfer. Die Schreiben sehen amtlich aus, oft unterschreibt ein Rechtsanwalt – was aus Sicht der Empfänger die Drohung verschärft. Viele Betroffene haben Angst vor einer eventuell gerichtlichen Auseinandersetzung und zahlen dann einfach.

"Tatsächlich muss man als Verbraucher auch völlig falschen und unbegründete Forderungen widersprechen", sagt Mertgen. Was dabei zu beachten ist, wie das sicher geschieht und wie solche Verfahren im Regelfall ablaufen ist dann beispielsweise Thema ihrer Beratungsstunden. Im Ernstfall weiß sie auch, ob und wie man Prozesskostenhilfe bekommen kann. Die Verbraucherzentrale kann die Verbraucherinnen und Verbraucher allerdings nicht rechtlich vertreten. Sie gibt fundierte Informationen über das wie und was einer Reaktion auf unkorrektes Verhalten von Lieferanten und Dienstleistern.