Die Stimmen sind ausgezählt: Mitte Juni verschickt das Landeswahlamt 58 sogenannte Postzustellungsurkunden an die neu gewählten Beiratsmitglieder. Wird auf die Anschreiben nicht reagiert, gilt die Wahl damit automatisch als angenommen. Wer sein Mandat nicht wahrnehmen möchte oder kann, hat sieben Tage Zeit, dies dem Wahlamt schriftlich mitzuteilen. Ein Grund dafür könnte zum Beispiel sein, dass jemand sowohl für den Beirat als auch für die Bürgerschaft kandidiert hat und sich nun zwischen diesen beiden Optionen entscheiden muss. Im Bremer Westen ist dies nach aktuellem Stand nicht der Fall.

Sieben Sitze sind im Blockland zu vergeben, 15 in Findorff, 17 in Walle und 19 statt bisher 17 in Gröpelingen, weil dort die Bevölkerung in den vergangenen vier Jahren angewachsen ist. Die bisherigen Kräfteverhältnisse bleiben dabei – mit Ausnahme von Findorff – in allen Beiräten weitestgehend bestehen.

Im Blockland hat so weiterhin die CDU mit absoluter Mehrheit die Nase vorn, wenn auch mit einem leichten Stimmenverlust: Sie erreichten 52,2 Prozent der Stimmen (minus 6,7) und ließen damit die SPD (29 Prozent, plus 3,4) und die FDP (18,8 Prozent, plus 3,3) deutlich hinter sich. Die Sitzverteilung bleibt somit die gleiche wie in der vorigen Amtsperiode: Vier Sitze für die CDU, zwei für die SPD und einer für die FDP.

Trotz der Verluste, die die Sozialdemokraten in den anderen drei Stadtteilen zu verzeichnen haben (von 33,4 bei der Beiratswahl 2015 auf 25,8 Prozent in Walle, von 46 auf 36,3 Prozent in Gröpelingen und von 30,7 auf 24,7 Prozent in Findorff), konnten sie auch dort die Anzahl ihrer Sitze – vier in Findorff, fünf in Walle und sieben in Gröpelingen – verteidigen.

Eindeutiger Gewinner der Beiratswahlen sind im Westen die Grünen. Zwar sind sie noch immer nicht im Blockland angetreten, haben aber in allen der anderen drei Stadtteile zugelegt (von 19,8 bei der Beiratswahl 2015 auf 22,2 Prozent in Walle, von 10,9 auf 11,8 in Gröpelingen und von 25,7 auf 29 Prozent in Findorff) und konnten sich dabei um jeweils einen Sitz in Walle auf nun vier und in Findorff auf fünf Sitze verbessern. In Findorff haben die Grünen damit die SPD überholt und sind dort somit in der kommenden Amtsperiode stärkste Beiratsfraktion. „Wir finden das total sensationell und freuen uns, in den kommenden vier Jahren noch mehr mitgestalten zu können“, sagt dazu Anja Wohlers, Spitzenkandidatin der Findorffer Grünen.

Auch CDU, Linke und FDP konnten in Findorff, Walle und Gröpelingen leichte Zugewinne verzeichnen, ohne aber Sitzveränderungen zu bewirken – mit Ausnahme von Gröpelingen, wo die CDU zukünftig vier statt bisher drei Sitze hat.

Die AfD war in diesem Jahr in Findorff nicht mehr zur Wahl angetreten und ist somit auch nicht mehr im Beirat vertreten. In Walle erhielt sie 7,1 Prozent der Stimmen, wodurch sie wie in der vorigen Amtsperiode einen Sitz erhält. In Gröpelingen wird die AfD mit zwei Sitzen erstmals dabei sein; dort erhielt sie 11,2 Prozent der Stimmen – ähnlich viel wie die Grünen (11,8 Prozent) und nur etwas weniger als die Linke (12,8 Prozent).

Die Bürger in Wut (BIW) sind dieses Mal nur noch mit einem Sitz in den Gröpelinger Beirat gewählt worden, das ist ein Sitz weniger als bisher. Das Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit (BIG) hat den Einzug in den Gröpelinger Beirat offenbar nur knapp verfehlt. In Findorff bekam Einzelkandidat Martin Korol 1032 Stimmen, was 1,4 Prozent aller dort abgegebenen Stimmen entspricht und nicht für den Einzug in den Beirat reicht.

Kopf an Kopf in Findorff

Besonders viele – nämlich sage und schreibe 2265 – Stimmen kann auch in diesem Jahr wieder der langjährige CDU-Abgeordnete August Kötter für sich verbuchen, der in Findorff immer wieder rekordverdächtige Stimmenzahlen erzielte. In diesem Jahr lieferte er sich dabei nun mit einer Neueinsteigerin ein Kopf-an-Kopf-Rennen: SPD-Spitzenkandidatin Helga Eule, die erstmals für den Beirat kandidiert hat, kommt aus dem Stand auf 2247 Stimmen. „Mit so viel hatte ich nicht gerechnet. Dass es aber 1000 werden, hatte ich schon gedacht. Denn durch meine Arbeit in der Schule habe ich einen relativ hohen Bekanntheitsgrad im Stadtteil“, sagt die frühere Leiterin der Grundschule am Weidedamm, die seit den 1990er-Jahren in Findorff arbeitet und dort seit 2002 auch lebt. „Im Laufe dieser Zeit habe ich den Beirat als sehr Findorff-zentriert kennengelernt, wo an der Sache orientiert abgestimmt wird. Wenn das nicht die Ausgangsvoraussetzung gewesen wäre, dann hätte ich mich auch nicht aufstellen lassen“, sagt Eule, die mit ihrer Fraktion die Bereiche Bildung, Wirtschaft, Bau und Soziales personell gut abgedeckt sieht: „Es ist gut, wenn sich nicht einer um alles kümmern muss.“

Auch in Gröpelingen hat ein SPD-Kandidat die 2000er-Marke geknackt: 2010 Stimmen ­bekam Rolf Vogelsang, der sich seit Langem in der Ortspolitik engagiert, zwischenzeitlich in der Bürgerschaft saß und voriges Jahr die Bürgerinitiative Oslebshausen und umzu mitbegründet hat. Platz zwei der Meistgewählten belegt hier ebenfalls ein SPD-Mitglied: Die bisherige Beiratssprecherin Barbara Wulff (SPD) mit 1307 Stimmen. Der Waller SPD-Spitzenkandidat Jürgen Pohlmann, den es nach seinem Ausscheiden aus der Bürgerschaft nun in den Beirat zieht, konnte 1570 Stimmen für sich verbuchen, womit er der Kandidat mit der höchsten Personenstimmenzahl im Stadtteil ist. Beachtlichen Zuspruch bekam außerdem ein neues Gesicht in den Reihen der ­Waller CDU: 1028 Stimmen gingen für Anja Meyer-Heder ein. Die CDU-Fraktion – bislang drei Herren – wird also wohl weiblicher, denn neben dem bisherigen Fraktionssprecher Franz Roskosch und Anja Meyer-Heder könnte ihr Kerstin Eckardt angehören, die schon erste Erfahrungen in der Beiratsarbeit als Sachkundige Bürgerin gesammelt hat. „Ich finde das gut, das wird eine andere Arbeit als vorher“, so Roskosch. Anja Meyer-Heder habe sich einiges vorgenommen, sagt er – aber ob das mit den Aufgaben als „First Lady“ ver­einbar wäre? „Wir werden uns nächste Woche zusammensetzen und gucken, wie wir es ­angehen und wen wir als Sachkundigen Bürger haben.“ Nicht nur parteiintern, sondern auch fraktionsübergreifend stünden dabei Gespräche an, unterstreicht er. Schließlich müssten die einzelnen Fachausschüsse ­jeweils mehrheitlich durch Beiratsmitglieder besetzt werden: „Deshalb müssen wir uns ­darüber abstimmen, wer in welchen Ausschüssen Sachkundige Bürger platzieren möchte.“

Es gibt also einiges zu tun in den nächsten Wochen – nicht nur für die zukünftigen Beiratsmitglieder, sondern auch für die Mitarbeiter im Ortsamt West im Walle-Center. „Viele bekannte und einige neue Gesichter werden in den drei Beiräten des Bremer Westens, für die das Ortsamt West geschäftsführend tätig ist, vertreten sein“, sagt Ortsamtsleiterin Ulrike Pala. „Das erste Mal werden sie zu den konstituierenden Sitzungen zusammenkommen, die für Anfang Juli geplant sind. Nach der Sommerpause geht es weiter mit den Fachausschüssen und den Beiratssitzungen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den neuen Beiräten zugunsten der drei Stadtteile im Bremer Westen.“