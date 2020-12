Konsul-Smidt-Straße

Kreuzungs-Verkehr in der Überseestadt soll besser fließen

Anne Gerling

Damit der Verkehr aus der Überseestadt in Richtung Autobahn in Zukunft besser fließt, wird die Konsul-Smidt-Straße ausgebaut: Sie bekommt eine zweite Linksabbieger-Spur in Richtung Hansator.