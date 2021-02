Ab zum Teich: Krötenweibchen tragen die Männchen häufig kilometerweit zum Laichplatz. Und so fällt auch das Überqueren von Straßen doppelt schwer. (Katrin Haselbach)

„Wir haben schon Schilder an den Bäumen befestigt, auf denen wir die Autofahrer bitten, langsamer zu fahren“, sagt Sabine Kinder, die im Kleingartengebiet Walle mit ihrem Ehemann Michael eine Parzelle betreibt. Dennoch findet sie dort in jedem Frühjahr große Mengen platt gefahrener Erdkröten, Frösche und Molche.

„Entlang des Waller Fleets wird die ausgewiesene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde selten eingehalten, oft wird mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren“, sagt Katrin Haselbach, die sich wie Sabine Kinder für den Amphibienschutz im Gebiet engagiert.

Nach dem Winter wandern die meisten Arten

Der Straßentod ist auf das Wanderverhalten von Amphibien zurückzuführen: Denn sie führen ein „Doppelleben“ mit einer Land-Phase und einem Zeitraum, in dem sie zur Fortpflanzung geeignete Wasserflächen aufsuchen. Ins Wasser werden auch die Eier in Form von Schnüren, Klumpen oder einzeln abgegeben, und dort findet auch die Entwicklung der Kaulquappen statt. Nach der Umwandlung vom kiemen- zum lungenatmenden Tier verlassen die meisten Amphibien das Wasser und leben oft fernab ihrer Laichgewässer in Wäldern, Hecken oder anderen geschützten Bereichen.

Nach dem Winter wandern die meisten Arten in die selben Gewässer zurück, in denen sie geboren wurden. So sind ihre Lebensräume miteinander vernetzt. Doch auf ihren meist nächtlichen Fußmärschen zum Gewässer kommen ihnen Straßen oft buchstäblich in die Quere – sind sie viel befahren, mit häufig tödlichen Folgen. Ab einer Temperatur von etwa fünf Grad verlassen zum Beispiel Erdkröten ihre Winterquartiere und gehen auf Wanderschaft – in der Regel ab Ende Februar bis März, in warmen Jahren auch früher.

„Besonders betroffen sind in Walle die Fleetstraße ab Einmündung Hyazinthenweg, Waller Damm auf Höhe der Fleetkirche und der Wiesenweg über seine gesamte Länge. Dort queren Amphibien auf dem Weg zu ihren Laichgewässern nachts besonders häufig die Straße. Diese Bereiche sind Hotspots für diese Tiergruppe“, sagt Sabine Kinder.

Nicht nur Amphibien durch Autoverkehr gefährdet

„Im Waller Fleet und an seinen Ufern werden Blesshühner, Teichhühner und Stockenten groß gezogen, manchmal sind auch Graureiher, Krickenten und sogar der Eisvogel zu sehen“, sagt Katrin Haselbach – nicht nur Amphibien sind dort also durch den Autoverkehr gefährdet. Das dichte Netz aus Fleeten und Gräben im Kleingartengebiet Walle ist jedenfalls Rendezvous- und Hochzeitsplatz für Frösche, Kröten und Molche – wobei die Erdkröten die Partnerwahl oft schon vorher treffen: „Häufig sieht man, wie die weiblichen Tiere ein Männchen huckepack auf dem Rücken tragen“, sagt Sabine Kinder. Denn durch einen Klammerreflex hält sich das männliche Tier am Partner fest – so wird die spätere Abgabe von Eiern und Spermien synchronisiert – was manchmal zu kuriosen Beobachtungen führt: Erdkröten-Männchen, gesteuert von Hormonen, klammern sich zum Beispiel auch an Treibholz oder tote Fische.

Einsammeln insgesamt wenig effektiv

In zahlreichen Frühjahrsnächten haben sich Sabine und Michael Kinder zusammen mit Katrin Haselbach aufgemacht, um zumindest einen Teil der Tiere zu retten. „An einem Abend haben wir bis zu 200 Tiere eingesammelt“, sagt Sabine Kinder, wozu außer den besonders häufigen Erdkröten auch viele Grasfrösche und Teichmolche zählen. „Und während der Schulschließungen haben uns auch viele Schüler unterstützt“, sagt sie. Doch das Einsammeln sei insgesamt wenig effektiv, weil das Kleingartengebiet von vielen Wegen durchschnitten wird, die von Autofahrern oft als Schleichwege genutzt würden. Besser wäre es deshalb, Waller Damm, Fleetstraße und den Wiesenweg zumindest nachts für einen Monat für den Autoverkehr zu sperren oder auch ganzjährig Einbahnstraßen daraus zu machen, so Sabine Kinder. Diese Vorschläge sollen in Kürze an den Beirat Walle, die Kleingartenvereine, die Naturschutzbehörde und Naturschutzverbände versendet werden.

„Über unsere Bitten um Einschränkungen des Verkehrs hinaus wollen wir auch Menschen für den Schutz dieser Tiergruppe sensibilisieren“, sagt sie, „denn viele Arten sind heute bedroht.“ Uwe Handke, Amphibienexperte aus Delmenhorst, kann dies aufgrund seiner eigenen Erfahrungen im Gelände bestätigen: „Gras- und Moorfrosch sind vor allem aufgrund der zunehmenden Trockenheit in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen“, sagt er. Und der Straßenverkehr kann die ohnehin dramatische Lage von Amphibien noch verschlimmern.

Weitere Informationen

Wer Interesse hat, beim nächtlichen Amphibienschutz mitzuhelfen, kann sich unter der E-Mail Sabine.Kinder(at)nord-com.net an die Naturschützer wenden.