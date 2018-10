Diese zweiteilige Skulptur hat Oliver Flügge geschaffen. (Blaumeier)

Nüchtern betrachtet, ist eine Grenze eine tatsächliche oder gedankliche Linie, die zwei Dinge voneinander trennt. Eine Grenze ist dort, wo das eine endet und das andere beginnt. Und sie kann das eine vom anderen unterscheidbar machen. Eine Grenze kann auch Gewalt provozieren und Zwang ausüben. Es bestehen ganz viele Möglichkeiten, Grenzen zu interpretieren – das zeigen auch die bildenden Künstlerinnen und Künstler des Waller Blaumeier-Ateliers in ihrem jüngsten inklusiven Kunstprojekt „Grenzen“.

Zwei Jahre lang haben sich 30 behinderte und nichtbehinderte Frauen und Männer mit „Grenzen“ aller Art beschäftigt: und zwar via Malerei, Zeichnung, Skulptur, Text, Kurzfilm und Videoinstallation. Nun werden die Ergebnisse – darunter allein 120 Gemälde und etliche Bronze- und Beton-Skulpturen – präsentiert. Zum ersten Mal läuft eine Blaumeier-Ausstellung gleichzeitig an zwei Orten. In der Unteren Rathaushalle werden Malerei, Texte, eine Videoinstallation und Kurzfilme gezeigt, während im Gerhard-Marcks-Haus die Bronze- und Betonskulpturen zu sehen sein werden. Die zweiteilige Ausstellung wird am 25. Oktober eröffnet.

Sehr persönliche Annäherungen

"Jede Künstlerin und jeder Künstler hat sich dem Thema ,Grenzen" inhaltlich auf sehr persönliche Weise genähert und eigene künstlerische Ausdrucksweisen und Techniken entwickelt", berichtet Karolin Oesker vom Blaumeier-Atelier. Entstanden seien neben eindrucksvollen Zeichnungen zum Beispiel von Colette Boberz, Werke in Acryl und Mischtechnik sowie unterschiedlich große Skulpturen aus Beton und Bronze sowie einige Kurzfilme.

Oesker schildert einige Beispiele, wie Grenzen in den Werken dargestellt werden: „Horizontbegrenzungen, die Trennung zwischen Innen- und Außenräumen, sphärische Grenzen und Klimagrenzen werden von den Künstlerinnen und Künstlern durch die Spannung von Linien und Farbflächen ins Bild gesetzt. Motive wie fragile Brücken von Ufer zu Ufer zeugen von Trennung und Verbindung zugleich.“ Auch Grenzen der Belastbarkeit und die Trennung von Arbeit und Freizeit würden künstlerisch zum Ausdruck gebracht. Leidvoll empfundene Beschränkungen durch unliebsame Gefühle, wie Angst in Gestalt einer bedrohlichen Hundemeute, seien auf Papier gebannt und in ihre Grenzen gewiesen worden.

Colette Boberz hat zahlreiche Abschiedsszenen mit Ölkreide ins Bild gesetzt. Letzte Umarmungen, bei denen einer geht und einer zurückbleibt, nehmen den Moment des Abschieds zwischen Ende und Neuanfang in den Fokus. „Die Bilder und Skulpturen basieren auf Assoziationen und Hinterfragungen, Gratwanderungen und eigenen Grenzerfahrungen“, fasst Karolin Oesker zusammen.

Neben sehr persönlichen Zugängen zu dem Thema wird auch der gesellschaftlichen und politischen Dimension von Grenzen auf künstlerisch vielfältige und individuelle Weise Rechnung getragen. Reflektionen von aktuellen politischen Geschehnissen und mitunter auch persönliche Erlebnisse werden in den Szenarien von Grenzanlagen, Soldaten, Geflüchteten und Gestrandeten ebenso zum Ausdruck gebracht wie in den Texten der Schreibwerkstatt und in 13 Kurzfilmen. Die Filme wurden bereits im Februar im Kino Gondel präsentiert und laufen seitdem dort im Vorprogramm. Sie werden aber auch in der Ausstellung zu sehen sein.

Zur Eröffnung am 25. Oktober sprechen die Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD) und der Kunsthistoriker Frank Laukötter. Der Chor Don Bleu des Blaumeier-Ateliers wird für die musikalische Untermalung sorgen.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Abbildungen der Kunstwerke sowie Texten der Schreibwerkstatt.

Während des Ausstellungszeitraums werden zwei Lesungen der Schreibwerkstatt angeboten, eine am 31. Oktober um 18 Uhr in der Unteren Rathaushalle und eine am 7. November um 18 Uhr im Gerhard-Marcks-Haus. Ferner wird es eine Führung mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern am 8. November geben.

Weitere Informationen

Blaumeiers Ausstellung „Grenzen“: Eröffnung am Donnerstag, 25. Oktober, um 18.30 Uhr in der Unteren Rathaushalle sowie um 20 Uhr im Gerhard-Marcks-Haus. Die Schau läuft bis 11. November und kann in der Unteren Rathaushalle täglich von 10 bis 18 Uhr, am Donnerstag bis 21 Uhr, bei freiem Eintritt besichtigt werden. Bronze- und Betonskulpturen sind im Gerhard-Marcks-Haus Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 21 Uhr, zu sehen, freie Eintrittskarten für das Marcks-Haus sind in der Unteren Rathaushalle erhältlich.