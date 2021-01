Eigentlich muss nur ein Hausanschluss erneuert werden. Allerdings ging das nicht, ohne die Hemmstraße kurz vor dem Tunnel komplett zu sperren. (Roland Scheitz)

Den motorisierten Verkehrsteilnehmern wird es längst aufgefallen sein: In der Hemmstraße kurz vor dem Tunnel ist zurzeit kein Durchkommen. Ursache für die Vollsperrung ist die Erneuerung eines Hausanschlusses zwischen Würzburger- und Ansbacher Straße.

„Das Haus hatte Abflussprobleme, und es gab in den letzten Jahren immer wieder Versackungen im Gehwegbereich“, erklärt Hansewasser-Sprecher Oliver Ladeur. Ein Malheur hatte den Zeitplan kurzfristig in Bedrängnis gebracht: Im Zuge der Arbeiten war die Wasserleitung des Hauses beschädigt worden, wodurch die Baugrube geflutet wurde. Obwohl diese zwischendrin trockengelegt, ausgehoben und das neue Rohr wieder mit entsprechendem Gefälle verlegt werden musste, holten die Arbeiter den Rückstand mehr als auf: Wenn jetzt nichts mehr schief geht, könnte bereits am Wochenende dort wieder alles ungehindert laufen – unter- wie und oberirdisch.

Die Projektverantwortlichen haben zudem die Zusage des Umweltbetrieb Bremen eingeholt, dass am selben Ort Ersatz geschaffen wird für den Straßenbaum, der für die Baumaßnahme weichen musste.