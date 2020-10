Angela Piplak (Geschichtskontor, links) und Frauke Hellwig (Schulmuseum) haben die Ausstellung im Brodelpott konzipiert und aufgebaut. (Roland Scheitz)

Pilze sammeln, Schnitzeljagd, Nachtwanderung: Viele Ehemalige denken gerne an ihre Aufenthalte im Schullandheim zurück, die vor allem seit den 1950er-Jahren zeitweise für alle Bremer Kinder zur Schulzeit mit dazugehörten. Die Idee, die Enge des großstädtischen Schulbetriebs zu überwinden und auf dem Land naturverbunden gemeinsam neue Erfahrungen zu machen, ist mittlerweile 100 Jahre alt und wird nun im Rahmen einer Sonderausstellung des Bremer Schulmuseums in Kooperation mit dem Kulturhaus Walle Brodelpott unter dem Titel „Raus aufs Land zum Lernen!“ gewürdigt.

„Die Schullandheime sind unheimlich eng verknüpft mit den Reformschulen“, sagt Frauke Hellwig, Leiterin des Bremer Schulmuseums. „Mit der Etablierung von Versuchsschulen in Bremen ab 1920 entstanden auch Konzepte für die Schullandheimarbeit. Unsere erste Akte dazu ist von 1920, als die Schule an der Schleswiger Straße in Walle mit dem Militär über ein Pacht-Gebäude in Wremen verhandelte.“

An Bremens anderen beiden Reformschulen dachte man zur selben Zeit ebenfalls über die Erziehung im Schullandheim als einen neuen Pädagogik-Baustein nach. Und auch dort wurde man fündig: Lehrer der Schule an der Helgolander Straße bauten einen leer stehenden Schweinestall in Fischerhude notdürftig aus und die Schule an der Stader Straße in der östlichen Vorstadt mietete ein Gebäude in Sahlenburg an.

Wichtigstes Ziel der Fahrten, die von nun an mit den Schulklassen aufs Land unternommen wurden, war Frauke Hellwig zufolge die Gemeinschaftserziehung. Ein zentraler Gedanke sei dabei gewesen, dass Schüler, Lehrer und Eltern zu einer großen Schulgemeinschaft heranwachsen sollten: „Wenn ich jemanden morgens, mittags und abends erlebe, dann entsteht natürlich eine ganz andere Form von Gemeinschaft.“

Schon bald mussten alle Schulen ihre Häuser wieder abgeben. „Der Bauer in Fischerhude zum Beispiel wollte damals seinen Stall zurückhaben, weil die Preise für Schweine gestiegen waren“, erzählt Angela Piplak, die das Geschichtskontor im Brodelpott leitet.

Die ersten Erfahrungen in der Schullandheimarbeit waren aber so positiv, dass die Schulen nun eigene Häuser herrichteten: Die Schule an der Stader Straße eröffnete 1925 ihr Schullandheim „Am weißen Berge“ in Cluvenhagen, 1926 nahm die Schule Helgolander Straße ihr Landheim in Ristedt in Betrieb und 1927 war auch das Haus „Verdener Brunnen“ der Schule Schleswiger Straße fertig.

„Die Einrichtungen wurden genau in der Inflationszeit geplant. Die Schulen hatten deshalb Probleme, das Geld zusammenzubringen“, schildert dazu Hellwig. Dass es dennoch gelang, war vor allem den Elternvereinen zu verdanken, die viel Eigenarbeit leisteten und zum Beispiel Abendveranstaltungen organisierten, um Geld zu sammeln.

Mit dem Brodelpott ist der Ort für die Ausstellung sehr bewusst gewählt worden – schließlich war das Kulturhaus-Foyer, in dem 16 Schautafeln aufgebaut wurden, einst die Turnhalle der Schule an der Schleswiger Straße. Dort lernen Ausstellungsbesucher nun den weit über Bremen hinaus bekannten Reformpädagogen Wilhelm Berger kennen, der die Arbeitsgemeinschaft Bremer Schullandheime gründete.

An Audio-Stationen können sie Zeitzeuginnen lauschen, die von ihren Erlebnissen in Schullandheimen erzählen. Eigens für die Schau sind außerdem Auszüge aus Schüler-Aufsätzen eingesprochen worden. Fotomäßig konnte gewissermaßen aus dem Vollen geschöpft werden. „Der Brodelpott und auch das Schulmuseum haben beide eine tolle Fotosammlung“, erzählt Hellwig, „und in den Versuchsschulen war man der Ansicht, dass das Konzept auf alle anderen Schulen übertragbar wäre. Deshalb ist damals viel fotografiert und dokumentiert worden.“ Neben Aufnahmen aus den 1920er-Jahren mit Kindern, die in den Dünen herumtollen, sich ausprobieren und Platz haben, werden auch Filmsequenzen aus den 1930er-Jahren mit Kindern gezeigt, die Sport machen und marschieren. „Das hat nichts mehr mit der ursprünglichen Freiheit zu tun“, sagt Hellwig. Die Nationalsozialisten schlossen die Versuchsschulen. Aber, so Hellwig: „Die Schullandheime fanden sie gut und es entstanden noch mehr davon – sie wurden aber des reformpädagogischen Konzepts entkleidet und die Gemeinschaft bis zur Volksgemeinschaft stilisiert.“

„Wir wollen nicht die Chronologie abbilden, sondern die Idee und das Konzept des Schullandheims zeigen – dass man es wertschätzt und sich fragt, wie man es weitertragen kann“, unterstreicht die Leiterin des Schulmuseums. Denn, so Piplak, die als Bremerin Schülerin selbst im Schullandheim war: „Die Idee ist es eigentlich wert, eine Renaissance zu erfahren – auch gerade jetzt in Corona-Zeiten.“ Und noch heute könne ein gemeinsamer Schullandheimbesuch eine enorme Integrationskraft entfalten.

Bremens Schullandheime allerdings, deren Aufbau in den 1920er-Jahren ein Kraftakt war, stehen gerade wieder vor großen finanziellen Herausforderungen: Buchungsausfälle wegen Corona haben den zehn noch existierenden Häusern stark zugesetzt.

Weitere Informationen

„Raus aufs Land zum Lernen!“: Die Sonderausstellung zum 100. Geburtstag der Bremer Schullandheime ist bis Mittwoch, 25. November, im Kulturhaus Walle Brodelpott, Schleswiger Straße 4, zu sehen. Geöffnet montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.