Bis die Strecke Lange Reihe / Steffensweg so gut hergerichtet ist wie die Parkallee (Bild), könnten noch Jahre vergehen. Mit dem Bürgerantrag könnte aber schnell und unkompliziert eine gute Übergangslösung geschaffen werden. (Frank Thomas Koch)

Mit wenig Aufwand könnten die Lange Reihe und der Steffensweg im Bereich zwischen Waller Ring und Bremerhavener Straße zur Fahrradstraße werden: Das schlägt Günther Schminke vor, dessen Bürgerantrag kürzlich Thema im Fachausschuss Quartiersentwicklung des Waller Beirats war und von den Ortspolitikern einstimmig befürwortet wurde. „Die Lange Reihe und der Steffensweg könnten mit einer Asphaltschicht auf dem Kopfsteinpflaster versehen werden, der Randstreifen zum Parken der Autos könnte mit Kopfsteinpflaster verbleiben“, regt Schminke an. Gleichzeitig sollten beide Straßen als Fahrradstraßen ausgewiesen werden: „Mit dieser Lösung könnten viele Probleme behoben werden.“

Aktuell nämlich gibt es in diesem Bereich keinen guten durchgängigen Fahrradweg, was unter anderem in Höhe der Waller Kirche, vor dem Schulzentrum Walle oder auch im Waller Park immer wieder für Konflikte mit Fußgängern sorgt. Müssten sich Autofahrer die Fahrbahn mit Radfahrern teilen, so würden sie die Strecke eventuell meiden, meint Schminke außerdem: „Weil sie nicht mehr freie Fahrt hätten. Es würde also, wie von den Anwohnern dort gewünscht, eine Verkehrsberuhigung erfolgen. Durch den Asphalt würden auch die Fahrgeräusche leiser.“

Voraussichtlich wird zukünftig die Fahrradpremiumroute D.15 von Bremen-Nord nach Hemelingen durch die Straßen Lange Reihe / Steffensweg verlaufen. Bis der Straßenzug komplett umgestaltet ist, könnte es aber noch dauern, fürchtet Schminke. Denn bisher ist nur für den südlichen Steffensweg-Abschnitt die Kanalsanierung inklusive Straßenumbau beschlossen.