Bei Gudrun Schmidtke trifft Kunst auf kulinarische Köstlichkeiten. (Roland Scheitz)

Westend. Wenn das Schnitzel in der Pfanne bebildert ist und ein kleiner Mann Hackepeter aus Holz erzeugt, dann trifft Kunst auf kulinarische Köstlichkeiten.

„Der Mann heißt aber nicht ‘Peter´“, verrät Gudrun Schmidtke, die die zahlreichen Leckereien, die nun an der Wand hängen und auf Tellern angerichtet sind, erschaffen hat. Die humorvollen Objekte zeigen interessante Speisen, die Gudrun Schmidtke gekocht, künstlerisch interpretiert und in ihrem eigens entwickelten Kochbuch verewigt hat. Das „Wiener Schnitzel“ etwa zeigt zwei schnitzelförmige Collagen aus dem Prater, der holzverarbeitende Mann schultert die Axt und schaut auf eine stattliche Menge Gehacktes: Gehacktes Holz. Am Freitag, 22. Juni, um 18 Uhr wird sie diese und andere Objekte und das Kochbuch in einer Ausstellung in ihrem Atelier in der Melanchtonstraße präsentieren.

Dabei geht es der in Findorff wohnenden Gudrun Schmidtke zunächst einmal ums Kochen. „2006 war ich mit der Sanierung eines Hauses beschäftigt“, erzählt die gelernte Architektin, „und da habe ich Maria Spieker von der Volkshochschule Süd getroffen und sie hat mich gefragt, ob ich nicht Kunstprojekte machen möchte.“ Denn Gudrun Schmidtke ist vor allem Künstlerin, unter anderem malt sie, doch am liebsten ist ihr die Bildhauerei mit Holz. Doch es waren nicht Kunstkurse, die Gudrun Schmidtke vorschwebten, „,wenn, dann möchte ich Kochkurse geben´, sagte ich.“

Dass sie ein Faible fürs Kochen entwickelt hat, hat Gudrun Schmidtke ihrer Oma zu verdanken: „Sie war Hauswirtschafterin und konnte hervorragend kochen, besonders die Basics.“ Von 2007 bis Anfang 2018 hat sie dann in der VHS Menschen das Kochen nähergebracht, und es habe ihr sehr viel Spaß gemacht, mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten: „Und ich habe dabei festgestellt, dass es überdurchschnittlich viele freundliche Bremer gibt“, sagt die aus dem Raum Bielefeld stammende und lange in Berlin lebende Künstlerin.

Mit diesen freundlichen Bremern hat sie in den elf Jahren nicht nur kulinarische Reisen durch deutsche Regionen und durch viele europäische Länder unternommen, sie hat ihnen auch gezeigt, dass zum Beispiel Kohl nicht nur rund, sondern darüber hinaus auch vitaminreich und schmackhaft ist. Dabei gab es leichte, aber auch anspruchsvolle Gerichte. „Alle konnten etwas mitnehmen: Erst wurde 1,5 Stunden gekocht, dann wurden die einzelnen Gerichte von den Gruppen angerichtet, serviert und dann zusammen gegessen“, erzählt sie.

Einmal habe es ein großes Desaster gegeben, erinnert sie sich: „Wir haben Gnocchi gemacht und die sind zerlaufen. Doch wir hatten einen Apotheker dabei und der hat herausgefunden, dass die Kartoffeln über Nacht im Auto lagen. Da gab es Frost und die Stärke in den Kartoffeln hat sich in Zucker umgewandelt.“ Das Ergebnis waren aus der Form geratene Gnocchis, die süß schmeckten. Doch irgendwann treibt es den Menschen zu neuen Ufern und 2018 gab Gudrun Schmidtke die Kochkurse auf. „Das ist gewissermaßen mein Abschlussprojekt“, sagt sie und zeigt auf das von ihr bebilderte und entwickelte Kochbuch mit vielen Rezepten. „Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich viele Rezepte in einem kleinen Kochbuch verewigt habe. Doch ich war völlig überfordert, dafür Fotos zu machen“, erinnert sie sich, denn das Fotografieren von Speisen sei sehr anspruchsvoll. „Da habe ich diese Objekte aus meiner künstlerischen Ecke heraus gemacht.“

Die kunstvoll umgesetzten Gerichte sind dabei ein Element des Kochbuchs mit dem Namen „Genuss-Werke“, die Rezepte selbst ein weiteres. „Ich dachte zuerst, es sei so einfach, mit Kochbüchern zu kochen, doch das ist nicht so“, erklärt sie. Fehlende Garzeiten oder Flüssigkeitsangaben seien dabei ein Problem gewesen, „und da habe ich die Rezepte genommen, sie umgewandelt und angepasst und dann sind sie meine Gerichte geworden.“

Neben dem Kochbuch und den liebevoll gestalteten Objekten zeigt Gudrun Schmidtke am Freitag, 22. Juni, von 18 bis 21 Uhr zur Vernissage in ihrem Atelier in der Melanchtonstraße 91 auch einige Gemälde und von ihr kreierte Schürzen, die mit Bilder aus Kochbüchern früherer Jahre bedruckt sind.

Die Kochbücher gibt es in einer limitierten Auflage von 50 Stück, sie kosten jeweils 15 Euro. Auch die künstlerischen Werke sind verkäuflich. Interessierte, die der Vernissage am 22. Juni nicht beiwohnen können, haben außerdem am Dienstag, 26., Mittwoch, 27., und am Donnerstag, 28. Juni, jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr Gelegenheit, die Objekte und das Kochbuch in Augenschein zu nehmen.