Im Bürgerpark lässt sich Autorin Sonja Oetting inspirieren. Für ihr Adventskalenderbuch greift die Findorfferin aber auch auf eigene Erfahrungen zurück. (Roland Scheitz)

Es gibt Leute, die lieben Weihnachten. Sie dekorieren mit Leidenschaft Haus und Garten, backen fein verzierte Plätzchen und packen ihre Geschenke besonders kreativ ein. Andere mögen es gar nicht. Familie Krüger liegt irgendwo dazwischen. Vor allem die Eltern hadern mit der Vorfreude auf das Fest. Denn alle Jahre wiederholt sich der Vorweihnachtswahnsinn. Die Gefühle gehen von purer Verzweiflung und Frustration bis hin zu Fernweh und Begeisterung. Sonja Oetting hat die Erlebnisse in ihrem vor Kurzem erschienenen Buch „Adventslektüre“ für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren zusammengefasst. Die Bremer Autorin erzählt in 24 Kurzgeschichten über Begebenheiten, die fast jeder schon einmal so oder ähnlich erlebt hat. Wer mag, liest in einem Rutsch. Viel schöner aber ist, das Buch als Adventskalender zu nutzen: jeden Tag eine Geschichte, vom 1. Dezember an bis Heiligabend.

„Weihnachtsstress kennen wir wohl alle. Schnell die letzten Geschenke besorgen, das Festmenü zusammenstellen. Plötzlich müssen noch hundert Dinge erledigt werden“, weiß Sonja Oetting aus eigener Erfahrung. „Bis die Wünsche aller Familienmitglieder unter einen Hut gebracht sind, bleibt kaum mehr Zeit zum Entspannen. Viele Dinge werden zwar infrage gestellt, trotzdem aber getan, weil sie einfach dazugehören.“ Die Findorfferin mag die Weihnachtszeit. Es sei eine besondere Zeit, die sie gern zur Entschleunigung nutze. Dazu gehöre auch, es sich mit einem guten Buch gemütlich zu machen. Was passt da besser als ein Adventskalenderbuch? „Ich fand den Gedanken reizvoll, anstatt ein Türchen zu öffnen, in einem Buch zu blättern. Jeden Tag gibt es eine neue Geschichte aus dem Leben der Krügers. Man begleitet die Familie bis Heiligabend und nimmt teil an ihrem Leben.“

Am Liebsten würde sie es sehen, wenn die Geschichten vorgelesen werden. Ein kleiner Moment der vorweihnachtlichen Auszeit sozusagen. „Das kann sich zu einem richtig schönen Ritual entwickeln“, hat Oetting selbst festgestellt. „Es sich in aller Ruhe gemeinsam auf dem Sofa bequem machen, ein paar Kerzen anzünden und das Buch aufklappen. Auch Erwachsene finden es nämlich meist toll, wenn ihnen etwas vorgelesen wird.“ Der Verlag empfiehlt die „Adventslektüre“ zwar für Kinder ab acht Jahren, in zwei Geschichten aber wird die Wahrheit rund um den Weihnachtsmann thematisiert. „Da müssen Eltern aufpassen und die beiden Kapitel gegebenenfalls auslassen. Alle anderen sind dagegen für große und kleine Leseratten geeignet“, betont die Autorin.

Sonja Oetting ist gebürtige Bremerin. Schon als Kind und Jugendliche dachte sie sich gern Geschichten aus und schrieb sie nieder. In der Grundschule tat sie kund, dass sie später einmal ein Buch schreiben wolle. Beruflich nahm sie dann aber doch einen Umweg. Nach ihrem Soziologiestudium an der Universität Bremen arbeitete sie als Bewerbungstrainerin und als Niederlassungsleiterin bei einem Personaldienstleister. Doch die Liebe zum Schreiben blieb und war 2018 schließlich so groß geworden, dass sie parallel zum Job ein Fernstudium zur Texterin startete. „Ich wollte das Handwerkszeug richtig lernen und meinen Stil perfektionieren“, sagt sie. Nach dem erfolgreichen Abschluss fuhr Sonja Oetting zunächst zweigleisig, reduzierte ihre Stunden bei ihrem Arbeitgeber und baute sich nebenbei ein Standbein als Texterin auf. Seit 2020 arbeitet sie komplett selbstständig, größtenteils für Unternehmen, aber auch als Autorin. So veröffentlichte sie bereits mehrere Kurzgeschichten und schreibt einen regelmäßigen Blog.

Mit der „Adventslektüre“ hat sie ihr Versprechen aus Grundschulzeiten eingelöst. Die Geschichten rund um die Eltern Kerstin und Michael Krüger und die Kinder Ben und Emma sind wie aus dem Leben gegriffen. Mal mit humorvollem, mal mit nachdenklichem Blick. Die Perspektiven wechseln und sogar Katze Lucy darf mal ihre Sicht der Dinge schildern – klar, dass es in dem Kapitel um den Tannenbaum geht. Da werden unliebsame Geschenke von den Großeltern hervorgekramt, weil die sich zum Kaffeebesuch angemeldet haben. Mutter Kerstin erleidet fast einen Nervenzusammenbruch bei der Konstruktion eines Lebkuchenhauses, während ihr Mann Michael mit dem Nachbarn um die aufwendigste Außendekoration wetteifert. Sohn Ben hadert mit dem Nikolauslaufen. Und Tochter Emma träumt vom Weihnachtsdorf, Rentier Rudolf und dem Grinch. Illustriert wurden die Geschichten wie auch das Cover von dem Bremer Grafiker Thomas Nolte.

Ideen und Inspiration findet Sonja Oetting im täglichen Leben, beim Spaziergang im Bürgerpark, Einkaufen oder im Café. Sie beobachte die Menschen, ihre Emotionen und Verhaltensweisen ganz genau. Das, sagt sie schmunzelnd, sei wohl eine Berufskrankheit. Im Adventskalenderbuch habe sie aber ebenso eigene Erfahrungen verarbeitet. Das bleibe beim Thema Weihnachten nicht aus. Für die nahe Zukunft hat sich die 39-Jährige eines fest vorgenommen: Bis 40 will sie ihren ersten Roman geschrieben haben. Die Idee dazu entwickelt sie gerade. Man wird also schon bald mehr von ihr hören.

Weitere Informationen

„Adventslektüre“ ist im Net-Verlag erschienen und kostet 13 Euro. Lesungen sind derzeit Corona-bedingt nicht vorgesehen, eventuell wird es aber virtuelle Lesungen geben. Termine und mehr über die Autorin im Internet unter www.oetting-text.de.