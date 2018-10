Statt Veranstaltungsplakaten soll demnächst Kunst die Wände verschönern. (Roland Scheitz)

Der Findorfftunnel soll eine gründliche Schönheitskur bekommen, und zwar schnell. Die düstere Unterführung soll professionell gereinigt und mit Licht und Kunst aufgehellt werden. Bis Ende dieses Jahres sollen ein Kunstwettbewerb ausgelobt, ein Konzept erarbeitet, ein Kostenplan erstellt, die Arbeiten ausgeschrieben und die Angebote eingeholt sein. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2019 erfolgen. Das hörten Beirat und Publikum bei der öffentlichen Sitzung im Saal der Martin-Luther-Gemeinde. Da fragten sich manche, ob sie tatsächlich richtig gehört hatten.

Doch das Datum auf der Präsentation war kein Tippfehler, wie Stadtplaner Rainer Imholze auf Nachfrage von Beiratsmitglied Christian Gloede (Linke) bestätigte. Politisch beschlossen sind Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Attraktivität schon lange, dringend gewünscht noch viel länger, und die Beiräte auf beiden Seiten der mit 170 Metern längsten Bremer Unterführung hatten immer wieder auf die Umsetzung gedrängt. Dass es lange Zeit nicht vorangegangen sei, erklärte Imholze mit dem Problem, Ansprechpartner bei der Deutsche Bahn AG zu finden. Doch für den 30. Oktober stehe ein Besuch der neuen Konzernbeauftragten auf dem Terminkalender des Bremer Senators für Bau, Umwelt und Verkehr, berichtete Imholze, der im Bauressort zuständig ist für den Bereich Zentren- und Innenstadtentwicklung. Ganz vorne auf der Themenliste stehe dabei der Findorfftunnel.

Eingangstor zur Bürgerweide

Am Findorfftunnel – eigentlich eine Konstruktion aus drei parallelen Brückenbauwerken – ist kaum ein Vorbeikommen. Für viele Gäste ist er das wenig einladende Eingangstor zu kulturellen Veranstaltungen auf der Bürgerweide, für viele Findorffer unumgängliches Nadelöhr auf dem Weg zu Schule oder Arbeitsplatz. Bereits 2013 hatte die Stadt im „Innenstadtkonzept 2025“ Schwarz auf Weiß festgelegt, „mit besonderer Sorgfalt sind die Verbindungen zu den Quartieren am Rand der City weiterzuentwickeln, wo stark befahrene Verkehrsstraßen und unwirtliche Unterführungen als Barrieren wahrgenommen werden, unnötige räumliche Distanz erzeugen und den räumlichen Austausch erschweren.“ Dabei wurde konkret auch an die Verbindung zwischen Bahnhofsvorstadt und Findorff gedacht. Dort stelle die „stadträumlich unübersichtliche Situation“ ein Hindernis dar, sagen die Stadtplaner. Im Jahr 2015 folgte ein Workshop, an dem Vertreter von Bauressort, Bahn und den Beiräten Findorff und Mitte Verbesserungsmaßnahmen diskutierten. 2017 beschloss die Bürgerschaft die Umsetzung „mit überschaubarem finanziellen Aufwand“ durch Säuberung, einen neuen Anstrich, ein passendes Lichtkonzept, eine bessere Gestaltung der Verkehrswege sowie künstlerische Maßnahmen. 100 000 Euro seien dafür im Haushalt bereitgestellt worden, berichtete Imholze. Die Kulturbehörde will 40 000 Euro für einen Wettbewerb und die künstlerische Gestaltung beisteuern. „Die Qualität dieses Tunnels sollte uns aber durchaus mehr wert sein“, erklärte Imholze. Für ihn steht indes außer Frage, dass der Bahnkonzern als Eigentümer „Verantwortung übernehmen“ und seinen Teil zum Projekt beisteuern müsse. Seitens der Deutsche Bahn AG hieß es bislang nur, „über positive Initiativen der Stadt und Anwohner freuen wir uns natürlich und begleiten diese auch gerne“, wie eine Bahnsprecherin Anfang Juli auf Nachfrage des WESER- KURIER mitteilte.

Zum ambitionierten Zeitplan sagte Imholze, er sei „ganz guter Dinge.“ In der Stadt bestehe ein großes Interesse daran, den Tunnel zu sanieren. Bei der Umsetzung würden Vertreter der Beiräte Findorff und Mitte „selbstverständlich“ beteiligt, betonte der Stadtplaner. Und noch eine gute Nachricht: Für die Arbeiten werde eine Sperrung des Tunnels nicht notwendig sein.