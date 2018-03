Dann nämlich heißt es dort wieder „Nachts beim BAT – Literatur zu später Stunde".

Das Motto der nächtlichen Lesereihe lautet an diesem Abend „Popkultur“. Dazu passend haben Lisa Weigelt, Daniel Intemann, Patrick Oberste-Sirrenberg, Susanne Winkler und Christian Böttcher verschiedene Texte zusammengestellt, die sich auf lustige, urkomische und kritische Weise mit der Gesellschaft befassen. Und dabei bleibe eben niemand verschont, hat das Ensemble schon mal angekündigt.

Das BAT-Ensemble ist mit „Nachts beim BAT – Literatur zu später Stunde“ am Freitag, 16. März von 21 bis 23 Uhr in den Räumen der Tanzschule Cordero Lopéz im zweiten Stock der Union-Brauerei, Theodorstraße 13 a, zu Gast und präsentiert das Programm außerdem am Sonnabend, 24. März, ab 21 Uhr im „Hart Backbord“ an der Vegesacker Straße 60. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei, Spenden sind aber höchst willkommen.