Osterfeuerberg. Seit 37 Jahren lebt Adem Hacikerimoglu in der kleinen Siedlung an der Holsteiner Straße; er ist dort geboren. „Wir waren mal viel mehr. Hier war es voll, alle Wohnungen waren belegt“, kann sich der Erzieher noch gut erinnern und erzählt von der bunten Mischung, die hier einst harmonisch zusammenlebte: „Es waren viele Obdachlose da, aber auch ältere Herrschaften, die den Krieg noch miterlebt haben. Behinderte, die betreut wurden und auch Leute, die Probleme mit Drogen hatten.“

Eine ältere Dame ist von den Nachbarn gepflegt und unterstützt worden, bis es nicht mehr ging, erzählt Hacikerimoglu: „Die Nachbarschaft war immer intakt.“ Ab 1999 veränderte sich die Siedlung dann ganz allmählich: Die Wohnungen verstorbener Bewohner wurden nicht mehr neu vermietet, es gab immer mehr Leerstand. Aktuell leben noch sechs Familien in den rund 40 Schlichtbauten; einer von Adem Hacikerimoglus Nachbarn ist kürzlich in die Reihersiedlung in Oslebshausen umgezogen. Auch die Schlichtbauten dort gehören der Vonovia, die die Häuser an der Holsteiner Straße in diesem Jahr abreißen will. Das Unternehmen plant auf dem Areal stattdessen fünf Mehrfamilienhäuser mit rund 40 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen.

Kündigungen im Mai rausgegangen

Im Mai waren die Kündigungen an Hacikerimoglu und seine Nachbarn rausgegangen; bis zum 28. Februar sollen alle Bewohner weg sein. Darüber, wie es für sie weitergeht, war mehrfach auch im Bauausschuss des Waller Beirats gesprochen worden, der sich im November 2015 ausdrücklich für den Erhalt und eine Sanierung der Wohnanlage ausgesprochen hatte. Die Begründung: Es müsse auch einfach ausgestattete bezahlbare Wohnungen für Menschen geben, die, aus welchen Gründen auch immer, ansonsten am Wohnungsmarkt nichts finden. Vor diesem Hintergrund hatten die Ortspolitiker Mitte Oktober beschlossen, die von ihnen benötigte Stellungnahme zu dem geplanten Neubau zurückzustellen, bis die Vonovia eine Einigung mit den Mietern gefunden habe. Denn mehrfach war aus der Siedlung zu hören, dass das Unternehmen keine Anstalten mache, um das Gespräch mit den Bewohnern zu suchen.

Der Vermittlungsversuch der Waller Ortspolitiker fruchtete allerdings nicht: Aus dem Bauressort erreichte vor einigen Wochen die Antwort das Ortsamt, dass dem Votum des Beirats nicht gefolgt werden könne, da es sich um privatrechtliche – und nicht um baurechtliche – Fragestellungen handele. Anfang November hatte daraufhin der Bauausschuss das Neubauvorhaben abgelehnt.

Zwischenzeitlich hat es Gespräche mit den Mietern gegeben. Laut Vonovia-Sprecherin Nina Henckel konnten dabei für fünf Parteien Lösungen gefunden werden.“Natürlich wissen wir um die Situation unser hier noch wohnenden Mieter und bemühen uns nach Kräften um eine gemeinsame Lösung. Für alle unsere Mieter haben wir inzwischen eine neue Wohnung bei uns gefunden. Die meisten bleiben in der Nähe in Walle wohnen, sodass ein Schulwechsel nicht erforderlich ist. Selbstverständlich helfen wir beim Umzug und ermöglichen es allen Familien, wenn gewünscht, zurückzukehren.“ Geplant sei, die neuen Mehrfamilienhäuser noch in diesem Jahr fertigzustellen. „Unsere Erfahrung ist aber, dass die Leute in der Regel nicht zurückwollen.“ Eine Partei habe sich für einen Umzug in die Reihersiedlung in Oslebshausen entschieden, so Henckel. „Wir haben dabei immer offen kommuniziert, dass wir derzeit Gespräche über einen Verkauf der Siedlung führen, damit diese weiterentwickelt werden kann.“

Nur mit einem Mieter konnte bislang keine Lösung gefunden werden, so Henckel: „Auch für die Familie Adem Hacikerimoglu suchen wir seit über einem Jahr ein neues Zuhause. Wir haben der Familie bereits fünf alternative Wohnungen angeboten. Das letzte Angebot direkt in der Nähe mit Garten in ähnlicher Größe und zu einem annehmbaren Mietpreis hat den Mietern jedoch leider auch nicht zugesagt. Wir hoffen immer noch, eine einvernehmliche Lösung finden zu können, und würden uns freuen, wenn Adem Hacikerimoglu auf eines unserer vielen Angebote eingehen würde. Im engen Dialog mit der Familie werden wir die Suche fortsetzen und hoffen auch, dass sein Vater und sein Bruder bei der Vermittlung helfen können. Mit beiden haben wir uns bereits geeinigt.“

„Bis jetzt konnte noch keine Einigung erzielt werden“, bestätigt Adem Hacikerimoglus Anwältin Bianca Rönn. Hacikerimoglu schließe aber nicht aus, dass noch eine Einigung erzielt werden könne. Rein vorsorglich habe sie fristgerecht Ende Dezember der Kündigung widersprochen, so Rönn. Dies sei aber rein vorsorglich geschehen: „Vielleicht kommt ja doch eine Einigung zustande.“

Adem Hacikerimoglu kann sich nicht vorstellen, eines Tages in den an der Holsteiner Straße geplanten Neubauten zu leben. Derzeit habe er für seine Familie drei Wohnungen mit rund 90 Quadratmetern für knapp 500 Euro warm gemietet, erzählt er. „Und das mit so einem Garten – ich habe zehn Bäume im Garten!“ Seine sieben Kinder können direkt vor der Haustür spielen. Im Sommer wird so gut wie täglich gegrillt, an Hacikerimoglus langem Gartentisch sind alle willkommen, frei nach Konrad Adenauer: „Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt‘s nicht.“ All dies möchte er nicht missen, diese Dinge gehören zu seinem Lebensentwurf. Und, so Hacikerimoglu: „Auch wenn meine Kinder gut erzogen sind – wir sind nicht leise. Das möchte ich auch niemandem zumuten.“ Für den Erzieher steht fest: „Wir wollen hier bleiben. Wir leben einfach, aber wir sind glücklich.“ Dabei spielten vor allem Freiheit und das autonome Dasein eine große Rolle. Auch seien seine Kinder in Kitas und Schulen ganz in der Nähe gut verwurzelt, unterstreicht Hacikerimoglu: „Wir haben hier mit dem Pulverberg eine der besten Grundschulen.“

Optimistisch und zuversichtlich

Hacikerimoglu ist Optimist und dementsprechend zuversichtlich, dass für ihn und seine Familie doch noch eine gute Lösung gefunden wird. Auch zu Vonovia-Regionalleiter Thorsten Prietz habe er ein gutes Verhältnis: „Er hat mich immer sehr respektvoll behandelt.“ Was ihm außerdem sehr viel Kraft gibt: Die Unterstützung und der Zuspruch durch das Bremer Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen. In der Weihnachtszeit waren Mitglieder des Bündnisses bei Hacikerimoglus Familie zu Besuch und haben kleine Geschenke für seine Kinder mitgebracht - darunter auch Menschen, die der Waller bis dahin nicht kannte.

Angesichts der aktuellen Entwicklung und der unterschiedlichen Interessenlagen sei allerdings innerhalb der Nachbarschaft inzwischen die Stimmung umgeschlagen, erzählt der 37-Jährige. Zwischen den letzten Mietern der kleinen Siedlung herrscht demnach Sprachlosigkeit und man grüßt sich nicht mehr.