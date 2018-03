Hatten sichtlich Spaß bei der Präsentation ihres Projekts: die Mädchen und Jungen des Kinderhauses am Kammerberg. (Roland Scheitz)

Im Januar ging es los mit dem Projekt „Mein Körper“, an drei Tagen in der Woche jeweils knapp eine Stunde lang, und die Kleinen teilten sich in drei Gruppen: Während die „Sinneszwerge“ sich vor allem mit der Wahrnehmung befassten, erforschten die „Körperforscher“, was im eigenen Leib alles steckt, und bei den „Zappelinos“ standen Bewegung und Rhythmus im Vordergrund.

Die fünfjährige Leonie gehörte zu den "Zappelinos", die Rhythmus und Bewegung erforschten. (Roland Scheitz)

Daliah, sechs Jahre alt, war in der Gruppe „Sinneszwerge“ aktiv, ihr Forschungsgebiet erstreckte sich auf Sehen, Riechen, Tasten und Schmecken. „Wir haben Zwerge aus Papier gemacht und malten sie an“, sagt Daliah, doch bei jedem Zwerg war ein Organ oder ein Teil des Körpers vergrößert: Auge, Nase, Mund oder Hand. Die Zwerge gingen in einem Wald auf Wanderschaft, den die Kinder als riesiges Bild an die Wand hefteten und erlebten einiges an Sinnes-Abenteuern.

„Die Kinder haben ihre eigene Wahrnehmung genauer kennengelernt, zum Beispiel ausprobiert, wie ihre Augen von Fern- auf Nahsicht umschalten können“, sagt Yasemine Hinrichs, die als Erzieherin im Kinderhaus arbeitet. „Sogar beim Frühstück und beim Mittagessen ließ sie das Thema nicht los.“

Die sechsjährige Diana vor einer Art Pinnwand, an der ausgeschnittene Figuren hängen. (Roland Scheitz)

Wie fühlt es sich an, wenn man barfuß über Sandpapier, Knöpfe, Schwämme, Fliesen oder Kordeln läuft? Der Barfußpfad ist am Boden ausgelegt, doch die „Sinneszwerge“ haben auch Fühlpfade für die Hände gebastelt, die an der Wand hängen: Auf Unterlagen sind Watte, Kronkorken oder Krepppapier aufgeklebt und laden dazu ein, gefühlvoll mit den Fingern ertastet zu werden. „Auge zu und fühlen!“, fordert Daliah die anderen auf. Ein Tisch hält lauter Wabbeliges bereit: Was spüren die Hände, wenn sie über das glibberige Zeug in Plastiktüten fahren? „Die Kinder haben in dem Projekt viele eigene Ideen entwickelt und experimentiert“, sagt Yasemine Hinrichs, die bei den „Sinneszwergen“ dabei war, „und auf jeden Fall viel für sich mitgenommen.“

Bei den „Körperforschern“ standen nicht die Sinnesorgane im Fokus, sondern der Körper als Ganzes oder seine Teile: Welche spannenden Veränderungen spielen sich auf dem menschlichen Gesicht ab, wenn man älter wird? Wenn aus Babys Erwachsene werden, tut sich etwas bei den Proportionen – welche Teile werden größer, welche bleiben gleich? Die Stirn, das Kinn oder die Augen?

An Spiegeln sahen sich die Kinder an, wie sich die Gesichtszüge ihrer Spielkameraden unterscheiden: die Augenbrauen, die Breite der Nase, die Form des Mundes? So leitete das Projekt sie zu bewusster und genauer Wahrnehmung an. Erzieherin Ilona Kobek hat sogar ein Röntgenbild von ihrem Fuß mitgebracht, um zu zeigen, aus welchen Knochen ein Fuß besteht.

Die „Körperforscher“ konnten ihre Hände in eine Gummi-Modelliermasse stecken, die später aushärtete und ihnen einen 3-D-Abdruck lieferte, so hielten sie plötzlich ihre Hände in Händen. Mit Gipsabgüssen stellten sie auch kleine Plastiken ihrer eigenen Nase oder Füße her.

Bei den „Zappelinos“ ging es etwas lauter zu: Hier wurde mit Trommeln und Tambourins getrommelt und mit Hölzern geschlagen. „Es kam darauf an, dass alle Kinder mit ihren Instrumenten einen gemeinsamen Rhythmus finden“, sagt Uli Bahr-Gräber, die das Kinderhaus Am Kammerberg leitet, „wobei wir auch Anweisungen gaben, zum Beispiel, langsam immer leiser zu werden.“ Solche Übungen trainieren nicht nur das rhythmische Empfinden und die Selbstkontrolle, sondern auch den Gemeinschaftssinn.

Das Musikmachen war zugleich eine Märchenreise, weil sich die Kinder mit selbst gebauten Hüten und Zauberstäben in Feuer-, Wasser- und Waldhexen verwandeln konnten und jede Hexe ihren eigenen Zauberspruch hatte. „Die Kinder in unserer Gruppe haben erfahren, dass man mit dem eigenen Körper rhythmische Töne erzeugen kann“, sagt Uli Bahr-Gräber, „zum Beispiel durch Stampfen mit den Füßen oder Hände klopfen auf Schenkel oder Bauch.“

Projektarbeiten wie „Mein Körper“ sind in den Hans-Wendt-Häusern Standard, und über das Thema des Projekts haben die Kinder selbst abgestimmt. „Sie haben selber Vorschläge eingebracht, wie zum Beispiel zu den Themen Märchen, Zoo oder Meerestiere – doch das Thema Körper hat knapp die Mehrheit erhalten“, sagt Uli Bahr-Gräber.