Yuri Makino, Professorin aus Japan, und Frauke Hellwig, Direktorin des Schulmuseums aus Findorff, mit zwei besonders schönen Exemplaren von Schautafeln. (PETRA STUBBE)

Hastedt/Findorff. Das Schulmuseum Bremen Auf der Hohwisch ist ein höchst lebendiger Ort und beherbergt manch' verborgenen Schatz. Während im Nebenraum gerade eine Klasse mit den Lehr- und Lernbedingungen der Gründerzeit vertraut gemacht wird, sitzt Yuri Makino in der Bibliothek. Die Professorin ist eigens aus dem nahe Tokio gelegenen Saitama angereist, um die umfangreiche Sammlung an Schautafeln zu begutachten. Das Schulmuseum besitzt davon rund 5000 aus den Jahren 1870 bis 1970 und liegt damit europaweit ganz weit vorn.

„Im Unterricht wurden solche Wandtafeln in vielen verschiedenen Bildungsbereichen und Fächern eingesetzt, wie in der Geografie, Religion, Botanik, Kolonialgeschichte und bei der Vermittlung des Menschenbildes“, erzählt Frauke Hellwig aus Findorff, Direktorin des Schulmuseums. Die Perspektive der Wissensvermittlung sei dabei lange Jahre eurozentristisch, in der Nazi-Zeit höchst manipulativ gewesen. „Für Demonstrationswecke in technischen Bereichen wie beim Auto- und Flugzeugbau blieben sie im Unterricht wohl am längsten erhalten“, fügt sie hinzu. Da die Vielfalt der Wandtafeln, die bis in die 1920er-Jahre hinein, also bis zur Ära der Dias, beim Frontalunterricht verwendet wurden, in einer großen Datenbank dokumentiert sind, ist Yuri Makino bei der Internet-Recherche für ihr umfangreiches Buchprojekt auch auf den Bremer Kartenschatz gestoßen.

Vor ihr liegen die ältesten Schautafeln ausgebreitet, die sich im Bestand des Schulmuseums befinden. Darauf zu sehen: ein naturalistisch gemalter Tiger im heimischen Urwald. „In Bremen ist es einfach perfekt für mich“, strahlt die Wissenschaftlerin zufrieden. Die Professorin arbeitet an der Universität von Saitama in der Fakultät für Soziale Arbeit und der Wissenschaft, die sich mit der Bildung von Kindern befasst. Und hier genau setzt ihr Projekt an, das sich auch der Kunsterziehung widmet. Makinos Mission ist es, die wechselseitigen Beziehungen und Beeinflussungen in der Vermittlung von Bildung sowohl in Europa als auch in Japan herauszuarbeiten.

„Der Westen gewann nach der nach außen eher abgeschotteten, kulturellen Blütezeit der Edo-Periode (1603-1868) in der Meiji-Periode (1868-1912) einen größeren kulturellen Einfluss auf Japan. Das machte sich auch in der Bildung in den Kindergärten und in der Schule bemerkbar“, erzählt die Wissenschaftlerin. 1880 wurden die ersten Kindergärten in Japan eingerichtet. Dafür seien Wandtafel-Bilder in Europa erworben und per Lithografie und Holzschnitt eins zu eins kopiert worden. „Das wurde nötig, weil mehr Materialien gebraucht wurden, als der exklusive Einzel- vom Gruppenunterricht so um 1895 abgelöst wurde“, erzählt Makino.

Der Verlagsstandort Leipzig war im 19. Jahrhundert berühmt für die Wandkarten-Produktion Lehmann/Leutemann, die von dem Lehrer Lehmann und dem Illustrator Leutemann für den Ferdinand Wachsmuth Verlag wissenschaftlich erarbeitet wurden. Kopien wurden in alle Welt verkauft, erzählt Schulmuseum-Direktorin Frauke Hellwig, die in Findorff wohnt.