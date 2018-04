Bekommen sich in der Erfolgskomödie "Der Vorname" kräftig in die Haare (von links): Jörg Peterschewski (Claude), Christina Richter (Anna), Nils Roßow (Vincent), Maren Schulz (Elisabeth) und Stefan Lüers (Pierre). (Frank Hethey, Norbert A. Mueller (FR))

Was passiert, wenn man sich über dieses ungeschriebene Gesetz hinwegsetzt, ist demnächst elf Mal auf der Theaterbühne in der Union-Brauerei zu sehen. Das Union-Theater von 1892 zeigt die französische Komödie „Der Vorname“. Das Publikum darf dabei zuschauen, wie andere Leute sich streiten – und könnte bei allem Amüsement vielleicht auch sich selbst oder andere wiedererkennen.

Dabei hätte es doch ein gemütlicher Familienabend unter arrivierten Erwachsenen werden sollen. Der gutsituierte Sorbonne-Professor Pierre Garaud (Stefan Lüers) und seine Gattin Elisabeth (Maren Schulz) haben Elisabeths Bruder Vincent (Nils Roßow) und dessen Angetraute Anna (Christina Richter) zum Abendessen eingeladen. Der Fünfte im Bunde ist Orchestermusiker Claude (Jörg Peterschewski), ein alter Freund der Familie. Der angehende Vater Vincent kann es nicht lassen, noch vor dem Eintreffen seiner chronisch unpünktlichen Ehefrau den designierten Vornamen seines Erstgeborenen auszuplaudern. Doch diese spezielle Namenswahl macht den Rest der Runde fassungslos. Ohne zu viel zu verraten: mit einigem Recht.

Groll und Missgunst

Da die Stimmung auf einen Schlag ruiniert ist, streitet es sich nun ganz ungeniert. Man wirft sich gegenseitig an den Kopf, was man sich schon immer einmal sagen wollte, zieht schmutzige Wäsche aus dem Kleiderschrank der frühesten Kindheit, mokiert sich über Charakterschwächen und Äußerlichkeiten der Anderen. Jeder mehr oder weniger lange gehegte Groll kommt zur Sprache. Die Schwager Pierre und Vincent zanken bis zur Handgreiflichkeit auf dem Niveau sandschaufelschwingender Kleinkinder. Als schließlich Claude, der stille und neutrale Beobachter, sich im Laufe des Abends nicht mehr anders zu helfen weiß, als sein eigenes persönliches Geheimnis preiszugeben, fallen die Hüllen und entblößen den ungenießbaren Kern an Mißgunst, Verklemmtheit, Humorlosigkeit und konservativen Rollenbildern. Denn darum geht es in diesem Stück, erklärt Stefan Luers: Zu zeigen, wie schnell es mit Toleranz, Aufgeklärtheit und intelligenter Kommunikation schnell vorbei sein kann, wenn sie im intimsten Privaten gefragt sind.

Das zu beobachten, ist allerdings ein ziemlicher Spaß. „Der Vorname“ – im Original „Le Prénom“ – basiert auf dem Fünf-Personen-Stück des Autorenduos Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, das 2010 in Paris uraufgeführt wurde. Die deutsche Uraufführung folgte 2011 im Hamburger Schauspielhaus. In der Saison 2013/14 war es bereits eines der meist gespielten Stücke im deutschsprachigen Raum. Der gleichnamige Film wurde in Frankreich einer der größten Kinohits des Jahres 2013 und erhielt diverse Auszeichnungen, darunter zwei Césars - den wichtigsten französischen Filmpreis. Im Herbst dieses Jahres soll eine hochkarätig besetzte deutsche Fassung von Regisseur Sönke Wortmann in die Kinos kommen.

Für die Waller Inszenierung wurde Regisseur Uwe Seidel engagiert, der mit dem Union-Theater unter anderem die Komödie „Die Wahrheit“ auf die Bühne brachte, die Anfang März für ein Gastspiel beim Hamme-Forum in Ritterhude wiederaufgenommen wurde. Die aktuelle Produktion ist bereits die zweite im laufenden Jahr nach der Seniorenkomödie „Champagner zum Frühstück“ und vor dem amerikanischen Stück „Nur ein Sandwich“, das im Oktober Premiere haben wird. Mit insgesamt drei jährlichen Inszenierungen erfreut das Union-Theater regelmäßig sein Publikum. Das Ensemble vor und hinter der Bühne ist die jüngste Generation einer Theatertruppe, die selbst eine ganz besondere Geschichte hat: Das Union-Theater entstand 1892 als „dramatische Abteilung der Union von 1801“, Bremens ältestem kaufmännischem Verein, und ist mit seinen fast 126 Jahren das traditionsreichste Amateurtheater der Stadt. Im aktuellen Stück ist ein erfahrenes Ensemble mit je mindestens einem Jahrzehnt Bühnenerfahrung zu sehen. Im Falle von Stefan Luers, der gemeinsam mit Dagmar Schulz und Nils Roßow das Theaterleitungstrio bildet, sind es sogar bereits 32 Bühnenjahre.