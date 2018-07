Beleuchtungskonzept für Bremer Bahnhof

Mehr Licht für mehr Sicherheit

Sigrid Schuer

"Es werde Licht!" heißt es ab Herbst rund um den Bahnhof. Die Beleuchtungssituation soll auch am Gustav-Deetjen-Tunnel und an der Diskomeile verbessert werden. Ein Einblick in die Detail-Pläne.