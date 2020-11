Messechef Hans Peter Schneider Informierte den Findorffer Sozialausschuss über die Situation rund um seine Messehallen. (Frank Thomas Koch)

Zerkratzte Fenster, Farbschmierereien an den Wänden, gebrauchte Heroinspritzen, Urin und Exkremente. Mitarbeiter – vor allem Frauen –, die sich auf ihren Arbeitswegen nicht mehr sicher fühlen: Das sind die Gründe, warum die Messe Bremen vor einiger Zeit Teile ihres Geländes mit Zäunen abgesperrt hat, wie der Findorffer Sozialausschuss bei seiner aktuellen Online-Sitzung am Dienstagabend hörte. Die Situation an der Bürgerweide habe sich in den vergangenen Monaten stark verändert, berichtete M3B-Geschäftsführer Hans Peter Schneider. Der Appell geht nun an den Senat, sich der Problematik ressortübergreifend anzunehmen.

Ursächlich dafür sei unter anderem auch die Pandemie, vermutete der Messe-Chef. Statt Messebesuchern, Veranstaltungsgästen und Zulieferverkehr, die das Gelände in Normalzeiten beleben, habe sich die leere Fläche mittlerweile zum Treffpunkt ganz unterschiedlicher Gruppen entwickelt, die mitunter in Konflikt stünden: Neben der Obdachlosen- und Trinker-Szene zunehmend auch Gruppen Jugendlicher, die sich im Parkhaus unbeobachtet und ungestört treffen können, EU-Bürger, die wegen der Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben, sowie Konsumenten harter Drogen – eine Beobachtung, die Katharina Kähler von der Inneren Mission bestätigte.

Mehr zum Thema Keine Präsenzmesse Classic Motorshow findet online statt Die für Februar 2021 in den Messehallen geplante Bremen Classic Motorshow ist abgesagt worden. Wie ... mehr »

Messe-Betriebsrätin Anja Rickmeier berichtete von Mitarbeiterinnen, die auf ihrem Weg zum Bahnhof oder zum parkenden Auto bedrängt würden, von Fällen sexueller Belästigung, und vom Parkhaus, das inzwischen als Angstraum wahrgenommen werde. Das Sicherheitsgefühl der Belegschaft sei stark eingeschränkt. „Das Umfeld des Hauptbahnhofs ist seit jeher ein komplexes soziales Umfeld“, so die Betriebsrätin: „Doch so etwas habe ich in meinen 17 Jahren bei der Messe Bremen nicht erlebt.“

Die „drastische Maßnahme“ sei keineswegs dazu gedacht, den kleinen Kreis an wohnungslosen Menschen zu vertreiben, die seit Jahren regelmäßig an der Messe Bremen ihr Nachtlager aufschlagen, betonte Schneider auf Nachfrage. Man habe sich vielmehr dazu entschlossen aus Verantwortung dem Eigentum der Stadt Bremen gegenüber, sowie zum Schutz der eigenen Mitarbeiterschaft.