Cordula Prieser und Jörg Bussmann leiten seit 17 Jahren die Holzwerkstatt. (fotos: PETRA STUBBE)

Schwachhausen. 17 Jahre sind es inzwischen, in denen Cordula Prieser und Jörg Bussmann im Sommer auf der Emmawiese zu finden sind. Solange sind sie schon bei der Holzwerkstatt dabei. Inzwischen sind sie die anleitenden Künstler. Cordula Prieser bemerkt kurz: „Jetzt ist Jörgs Bart grau geworden“. Auch ein Zeichen von Erfahrung? Jedenfalls können die beiden, er hat sein Bildhauerstudium 1993 abgeschlossen, sie 1997, auf Erfahrungen bauen. Sie lassen die Kleinsten, die mitmachen einmal mit echten und durchaus scharfen Stechbeiteln arbeiten. So dürfen sie auch heute am ersten Tag der Werkstatt schon mal die Rinde von Baumstämmen und Ästen schälen. Die Kinder sollen dabei natürlich von Erwachsenen begleitet sein.

Doch es sind nicht nur Kinder, die die Holzwerkstatt Jahr für Jahr wieder anzieht. Insgesamt sind kurz nach dem Start der Sommerwerkstatt unter freiem Himmel und schattenspendenden Laubdächern 37 Aktive am Holz oder als Begleitung mit auf einer der Paletten die als Unterlage oder Werkplatz dienen. Jörg Bussmann betreut die Leute am Holz und ist viel unterwegs. Mal wird er hier gebraucht, um die Handhabung eines Werkzeugs zu erklären, mal dort, um mit der Kettensäge ein spezielles Holz den Vorstellungen entsprechend zurechtzuschneiden. Die traditionelle Plastik spiele heute weniger eine Rolle, findet Bussmann. Sie sei einer Rezeptionskultur gewichen. Dies bedeute, dass nicht länger nur das in Holz gebannt wird, was selbst erlebt wurde, erfühlt und erfahren – so wie das früher einmal der Fall war – plastiziert werde heute vor allem auch das, was dem Gestalter, der Gestalterin durch Medien wie Internet oder Fernsehen bekannt ist.

Almut Haker, mit 76 Jahren immer noch sehr aktiv im Stadtteil, wohnt fußläufig nahe an der Emmawiese und hat es für den zuständigen Beirat übernommen, Eröffnungsworte zu sprechen, erwähnt die seit vielen Jahren verlässliche Finanzierung der Sommerholzwerkstatt durch Globalmittel und das Amt für Jugend.

Sie betont die positive Wirkung auf viele Bewohner des Stadtteils durch die kreative Arbeit an Holz, das lockere Zusammenkommen in den Werkstattwochen und die künstlerische Beratung, die vielfach hilft, mit dem Material und den Werkzeugen einen erfüllenden statt frustvollen Umgang zu finden. „Ich habe Schneiderin gelernt, das ist feinmotorisch“, sagt Almut Haker ab. Und nimmt sich selbst ein Holz.

Pontus, sieben Jahre alt, schält Rinde von einem Ast, der am Ende zu einem Meerschweinchen werden soll. Vielleicht ein Mann für die beiden Meerschweinchendamen, die er zu Hause hält. Johann, auch sieben, möchte aus seinem Holz eine Schale für Obst formen und muss dabei das Risiko eingehen, das die Schale durch Austrocknen des Holzes springt, denn beim Abschälen der Rinde staut sich der Saft am Beitel. Noch ein anderer Johann weiß noch nicht so recht, was aus seinem Holz wird, aber er erlebt hier schöne Stunden mit seiner Oma aus Wiesbaden, die ganz begeistert ist von der tollen Beschäftigung beim Zusammensein mit ihrem Enkel.

Ein großes Holzstück, das nach unten hin weit ausläuft, einige Astlöcher hat und eine stattliche Länge aufweist, hatte wohl schon ein Weilchen keinen Interessenten mehr ­gefunden, denn es ist durchtrocknet, weist schon Risse im Querschnitt auf. Es ist durch das Trocknen härter als frisches Holz und ­damit anstrengender zu bearbeiten, aber nachträgliche Rissbildung ist unwahrscheinlicher.

Nun steht eine Frau an diesem speziellen Stück und beginnt die Rinde abzuschälen, will aber möglichst glatte Übergänge zwischen bearbeitetem Holz und Bereichen mit Rinde lassen. Eine Krake, ein Tintenfisch, so etwas könnte es werden, ist ihre Überlegung. Man sieht ihr an, dass ihr vor allem auch die meditative Arbeit am Holz wichtig zu sein scheint, bei der sie Ruhe findet, sich konzentrieren und den Gedanken freien Lauf lassen kann.

Weitere Informationen

Die Holzwerkstatt auf der Emmawiese, Ecke Emmastraße/Gevekohtstraße, öffnet täglich ab 15 Uhr und steht Interessierten noch bis zum 20. Juli offen.