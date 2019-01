Schlagerrevuen mit Schlaghosen und bunten Kostümen erinnern an die Zeit, als das Leben auch im Hafen noch pulsierte. (Scheitz)

Das Hafen-Revue-Theater und der Hafenrummel in der Cuxhavener Straße 7 in der Überseestadt starten ihr Januar-Programm am Freitag, 11. Januar, 20.15 Uhr. „Moderne Hafenzeiten – Hafen Revue 3“ erzählt von der Zeit als der Bremer Überseehafen noch Glanz und Glorie hatte. Anna und Theo haben Stress mit dem Stammhalter, Gerda vereint Frikadellen mit Dessous, und Hannes träumt vom „Korndestillierium“. So pulsiert das Leben in Bremen-Walle 1969 und hält für alle „Zuckerpuppen“, „Itsy bitsy Teenie Weenie“ und „Blue Spanish Eyes“ bereit.

Im „Schlager-Hafen“ legt „Die Korn-im-Feldbett-Revue“ am Sonnabend, 12. Januar, um 20.15 Uhr an. Dort geht es „mit ganz ­großen Schritten“ und „Mein Gott Walter“ hin zu „Hier kommt Kurt“. Im Überseehafen gibt es alle zusammen: die größten Schlager der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre. Mit original Schlaghosen und an der Hüfte Bananen dürfte jeder Schlagerliebhaber ins Schwelgen ge­raten.

„Das Phantom des Musicals – Musical Highlights“ werden den Gästen am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr geboten. Melodien, die die Welt eroberten, und Geschichten, die zu Herzen gehen bieten die Vocalartisten. Die mystische Katze besingt das Mondlicht aus Cats, das Phantom der Oper ist auf der Suche nach Christine, die Vampire rufen auf zum Tanz, während die Mädchen der Nacht aus Jekyll & Hyde auf Männerfang sind. Ein bunter Reigen genialer Musicalmelodien. Der Eintritt zur Revue kostet jeweils 25,80 Euro, ermäßigt 23,50 im Vorverkauf, an der Abendkasse 26 Euro, ermäßigt 24 Euro. Das Hafen-Revue-Theater-Paket (vier Tickets für 90 Euro statt 103,20) kann über Telefon 04 21 / 36 36 36 oder www.nordwest-ticket.de reserviert werden.

Im Hafenrummel steigt zudem am Sonnabend, 12. Januar, ab 20 Uhr eine große Benefiz-Gala. Die Paradisos singen und spielen bei „Hafenrummel goes Music #5“ und begrüßen musikalisch das neue Jahr. „Nicht hingehen wäre Wahnsinn“, werben die Organisatoren. Die Paradisos entführen in die Welt der 1950er- und 1960er-Jahre, in die Welt der Liebe, in den Traum von Capri und Karibik. Der Zufall brachte Anselmo DiCaprio und Aldo Regozani zusammen, und nun stellen sie sich mit Mandoline, Tenorgitarre und Gesang dem internationalen Publikum. Spenden für den Hut werden für einen wohltätigen Zweck verwendet. Reservierung und Buchung nur direkt über den Hafenrummel oder info@hafenrummel.de.

Für Sonnabend, 26. Januar, ab 20 Uhr steht dann noch die vierstündige „Acoustic Session Bremen“ auf dem Programm im Hafenrummel.

Weitere Informationen

Mehr Infos auf www.hafenrevuetheater.de oder unter Telefon 04 21 / 835 55 59.