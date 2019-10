Voriges Jahr hatte der Sportverein Grambke-Oslebshausen (SVGO) dem Bildungsressort einen Standort für eine mobile Sporthalle angeboten. Dass der Platz noch immer frei ist, findet SVGO-Präsident Heiko Strohmann "hochgradig enttäuschend". (Roland Scheitz)

Spätestens ab Herbst werde eine temporäre Halle stehen, die für zwei Jahre genutzt werden können: Das hatte Udo Stoessel, Leiter der Liegenschaftsabteilung im Bildungsressort, am 24. April bei einer gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse Kinder, Jugend, Bildung und Sport und Inneres des Gröpelinger Beirats mitgeteilt. Der Herbst ist inzwischen da – die dringend benötigte Sporthalle aber nicht.

„Wir befinden uns hierzu derzeit in der finalen internen Abstimmung und Planung mit Immobilien Bremen. Vereins-, Beirats- und Ortsamtsvertretern wurden die ersten Entwürfe Ende Mai skizziert. Das Ziel einer mobilen Halle verfolgen wir weiterhin und leiten entsprechend zeitnah die nächsten Schritte ein“, teilt dazu auf Anfrage Vivien Barlen, Persönliche Referentin von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) mit.

Im Stadtteil machen sich währenddessen Unmut und Resignation breit. Schließlich ist schon wieder mehr als ein halbes Jahr ins Land gegangen, seit in der Bremischen Bürgerschaft auf Antrag der Linksfraktion über die dramatische Sporthallen-Situation in Gröpelingen und Oslebshausen diskutiert wurde. Anfang Februar war überraschend bekannt geworden, dass aus dem in einem Brandbrief von 13 Schulleitern aus Walle, Gröpelingen und Grambke sowie dem Elternverbund Eltern-Bremen-West zum Schuljahr 2019/20 geforderten Aufbau einer mobilen Halle als Übergangslösung so schnell nichts werden würde. Dabei hatte der Sportverein Grambke-Oslebshausen (SVGO) schon vor mehr als einem Jahr angeboten, eine Fläche zwischen SVGO-Turnhalle und Bahngleisen auf seinem Gelände an der Sperberstraße als Standort für solch eine mobile Halle zur Verfügung zu stellen. Holger Bussmann von der SVGO-Geschäftsstelle hatte sich schon vor längerer Zeit intensiv mit Anbietern, Ausstattung und Preisen von mobilen Sporthallen beschäftigt und einen Hersteller ausfindig gemacht, der eine Halle komplett aus einer Hand hätte liefern können. Laut einer Prüfung durch Immobilien Bremen (IB) hatte sich das Vorhaben dann aber doch als komplizierter herausgestellt.

Das Angebot des Vereins, die Halle selbst zu errichten, war abgelehnt worden. „Uns kann das gar nicht mehr schocken. Wir glauben an nichts mehr. Es ist, wie wir es befürchtet haben: Nur heiße Luft während des Wahlkampfs“, sagt SVGO-Präsident Heiko Strohmann (CDU). Seit Wochen versuche Bussmann, Udo Stoessel zu erreichen. Im Sommer habe die Bildungsbehörde den Verein zwar zu einem Gespräch eingeladen – da es da aber keine neuen Erkenntnisse gab, habe man die Einladung nicht wahrgenommen.

„Hochgradig enttäuschend“, findet Strohmann die ganze Angelegenheit: „Es bewahrheitet sich das, was wir schon 2017 gesagt haben: Die Halle könnte längst fertig sein und wir hätten schon einjähriges Bestehen gefeiert, wenn wir sie selbst gebaut hätten.“ Diese Option sei mittlerweile vom Tisch. Denn der Hallenbauer sei mittlerweile mit Aufträgen dicht: „2017 hatte er noch Kapazitäten frei und wir hätten bis Anfang 2018 die Halle stehen haben können.“

Mit der „katastrophalen Situation“ habe sich der SVGO mittlerweile arrangiert und komme damit klar, sagt Strohmann. Immerhin komme für den Verein Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Aller Voraussicht nach wird nämlich die Sanierung der Sporthalle an der Alwin-Lonke-Straße in diesem Jahr nun tatsächlich fertig werden. Für den Schulsport im Stadtteil sieht Strohmann er allerdings schwarz.

„Irgendwo müsste jetzt gerade eigentlich eine Halle aufgebaut werden“, sagt Martin Reinekehr (SPD), Sprecher des Bildungsausschusses im Gröpelinger Beirat. Seit einem Treffen mit Vertretern von IB bei SVGO im Frühjahr habe er nichts mehr vom Bildungsressort gehört. Damals seien konkrete Ideen für eine Halle auf dem SVGO-Gelände vorgestellt worden. Was daraus wurde, weiß Reinekehr nicht. Kürzlich hat er aber per Zufall etwas anderes entdeckt: „An der Oslebshauser Heerstraße bei der Grundschule sind Absperrungen zu sehen. Da ist offenbar auch irgendwas im Busche.“

Bei der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses am Mittwoch, 30. Oktober, hofft Reinekehr von Udo Stoessel zu erfahren, was Sache ist: „Da muss für Klarheit gesorgt werden. Wir wollen wissen: So und so läuft es jetzt und das ist der Fahrplan. Schließlich stehen auch die Schulen im kurzen Hemd da und wissen nicht, wie es weiter geht.“ Als Damoklesschwert schwebe über alledem außerdem die jederzeit drohende Schließung des maroden Westbades, womit dann auch noch das Schulschwimmen eingestellt werden müsste.