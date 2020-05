Zu Zeiten von Corona spielt sich im Mobilen Atelier am Liegnitzplatz wenig ab. (Andrea Munjic)

Es bleibt nur die Möglichkeit für ein kurzes Gespräch. Natürlich mit Abstand, so wie es die aktuelle Corona-Situation erfordert. Und das haben auch schon die Jüngsten verinnerlicht, die nun wöchentlich an einer von insgesamt drei Kunst to go-Abholstationen auf die Mitarbeiterinnen des Mobilen Ateliers warten. Bei der Begrüßung trifft das Team vor Ort jedes Mal auf freudestrahlende Gesichter, die es scheinbar gar nicht abwarten können, bis sie wieder Zuhause sind, um dort mit ihrer Kunstaufgabe loslegen zu können.

Zur Freude des Vereins Kultur vor Ort wurden bereits in der ersten Projektwoche zahlreiche Kunsttüten an die Mädchen und Jungen im Stadtteil ausgegeben. An den Standorten hätten einige Kinder sogar dabei geholfen mit Kreisen und Blumen aus Straßenkreide Abstandsmarkierungen auf das Pflaster zu malen. Insbesondere den jungen Teilnehmern aus der Rostocker Straße sei anzumerken gewesen, dass sie die künstlerischen Werkstätten und gemeinsamen Nachmittage mit dem Mobilen Atelier sehr vermissen.

„Der Wunsch nach gemeinsamen Treffen ist bei den Kindern groß. Dennoch konnte man feststellen, dass die Kunsttüten an allen drei Standorten äußerst positiv aufgenommen wurden“, berichtet Projektleiterin Dominika Pioskowik, die mit ihrem Team montags in der Rostocker Straße, mittwochs beim Kunstkiosk im Bromberger Viertel und freitags am Liegnitzplatz die jungen Künstler mit neuen, kreativen Aufgaben erfreut.

Das Angebot richtet sich in der Regel an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Vereinzelt seien aber auch immer wieder Jugendliche dabei, die schon früher bei solchen Aktionen mitgemacht haben. „Sie kennen uns und schauen gerne mal vorbei“, erzählt Pioskowik.

In der jetzigen Corona-Situation sei die Arbeit im Mobilen Atelier schon komplett anders. Außerdem würden die Kinder ständig fragen, wann es in gewohnter Weise weitergeht. „Wir stellen immer wieder fest, wie wichtig die Begleitung ist und dass die Kinder für ihre Arbeiten ein Feedback haben möchten“, so Pioskowik. Doch entsprechend den Corona-Kontaktbeschränkungen muss der Austausch auf das Wesentliche begrenzt bleiben und eine kontaktlose Übergabe der Kunsttüten erfolgen, was nicht immer leicht fällt. „Wir merken schon, wie sehr ihnen der Kontakt zu anderen Kindern fehlt. Manche Kinder wirken verunsichert“, betont die Projektleiterin.

Gern gesehen ist bei der Kunst-Aktion auch die Unterstützung der Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern der Kreativität freien Lauf lassen können. Zur ersten Aufgabe gehörte das individuelle Gestalten der Kunst to go-Tasche, die jedes Kind wöchentlich wieder mitbringen soll, um darin die neuen Aufgaben sammeln zu können. Außerdem wurden auf Papierzeichnungen Federn angemalt und ausgeschnitten, die an den jeweiligen Haltestationen des Mobilen Ateliers zu sehen sind und ein Gesamtkunstwerk ergeben sollen.

Auch mit Erde, Sand und verschiedenen Saaten wurde bereits experimentiert. So wachsen jetzt in verschiedenen Gefäßen Sonnenblumen, Kräuter und andere hübsche Grünpflanzen.

Weitere Informationen

Solange die Kontaktbeschränkungen gelten, will das Mobile Atelier wöchentlich für neues Material und dazugehörige Anleitungen sorgen. Die Termine für Kunst to go sind montags von 15 bis 17.30 Uhr vor dem Bewohnertreff in der Rostocker Straße, mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr vor dem Kunstkiosk in der Bromberger Straße 88 und freitags von 15.30 bis 18 Uhr vor dem Mosaiktreff am Liegnitzplatz. Weitere Informationen gibt es unter www.kultur-vor-ort.com im Internet.