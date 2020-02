Gröpelingen. In Bremens Gärten und Parks tauchen die ersten gelben und weißen Blüten auf – und mit dem Frühling rückt die achte Saison der Konzertreihe „Gröpelinger Barock“ immer näher. Kenner wissen, was das bedeutet: Hinter dem Gröpelinger Barock stehen die Stiftung „Laudate, cantate“ und das Evangelische Diakonissenmutterhaus Bremen, die seit 2013 vom Frühjahr bis zum Herbst immer am letzten Sonntag im Monat zu einem Konzert in die Emmauskirche in Gröpelingen einladen. Der Eintritt ist frei, und nach dem Hör-Genuss ist häufig sogar Gelegenheit, mit den Musikern – die in Bremen ansonsten eher in Häusern wie der Glocke oder dem Radio-Bremen-Sendesaal zu hören sind – bei einem Glas Sekt oder Saft ins Gespräch zu kommen. Kein Wunder also, dass die Reihe unter Bremer Musikliebhabern längst eine treue Fangemeinde hat.

Ausnahmsweise startet die Reihe in diesem Jahr schon im März, und zwar mit einem Auftaktkonzert zu ungewohnter Stunde: Am Sonnabend, 28. März, ab 18 Uhr tritt die Bremer Blockflötistin Elisabeth Champollion, die auch künstlerische Leiterin der Reihe ist, mit ihrem 2018 gegründeten Ensemble Volcania und dem Programm „Villa Vivaldi“ auf. „Wir sind dann besonders groß besetzt. Normalerweise haben wir beim Gröpelinger Barock ein Trio, Quartett oder Quintett zu Gast. Hier sind wir zu neunt, das hatten wir beim Gröpelinger Barock so bisher kaum“, sagt Champollion über das aus Streichern, Gitarre, Harfe und Flöte bestehende Ensemble. Hinzu kommt Violinist Daniel Sepec, Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, der außerdem als treuer musikalischer Begleiter des Gröpelinger Barock im September mit dem dritten und letzten seiner Bach-Solo-Nachmittage zu hören ist.

Beim Auftaktkonzert werden neben Werken von Antonio Vivaldi auch zwei aktuelle Kompositionen zu hören sein, in denen Mark Scheibe beziehungsweise Moritz Eggert die Lebendigkeit der Barockmusik in die heutige Zeit übertragen haben.

„Das Blockflötenkonzert als Gattung hatte seine große Blüte in der Barockzeit. Es war immer ein Traum von mir, auch ein Blockflöten-Concerto komponieren zu lassen. Neue Musik, die genauso mitreißend ist wie Barockmusik – Musik zum Miterleben“, erzählt Champollion. Diesen Traum habe sie sich vor einiger Zeit tatsächlich erfüllen können: „Moritz Eggert ist einer der meistgespielten Komponisten neuer Musik. Ich habe ihn einfach angerufen und ihm von meiner Idee erzählt.“ Und tatsächlich, obwohl Eggert zu dieser Zeit Opern-Anfragen aus Berlin und Lyon hatte: Einige Zeit später kam mit der Post seine Partitur in Bremen an. Von Eggerts Traité des Passions (UA) für Blockflöte, Violine und Ensemble war Champollion sofort begeistert: „Es ist ein sehr erlebnisintensives Stück geworden. Eine Achterbahnfahrt – es geht darin um sechs verschiedene Affekte.“

Musik zum Miterleben sei auch die Komposition des gebürtigen Bremers Mark Scheibe: „Erst gibt es ein Orchester-Intro und dann richtet sich der musikalische Spot auf die Blockflöten-Solistin.“ Klare Ansagen, die man auch versteht: Dies und die Vielfalt und Klarheit der Affekte schätze sie an Barockmusik, und es seien auch diese Qualitäten, die sie an aktueller Musik interessierten, sagt Champollion, die in verschiedenen Ensembles spielt und weltweit als Blockflötensolistin auftritt – daneben aber auch privat gerne und häufig Konzerte besucht. Dann hört sie sich neben Alter Musik auch moderne Stücke an. Was letztere betrifft, so hat die Musikerin einen klaren Standpunkt: „Das Publikum hat Musik verdient, die sich an sie wendet und nicht einfach nur neu oder besonders virtuos ist. Wir müssen ja auch die Sprache verstehen. Ansonsten ist das doch, wie wenn man ein stundenlanges Gedicht auf Japanisch hört. Das ganze schräge Zeug war auch gut – aber jetzt können wir uns endlich auf das konzentrieren, was gut klingt.“

Beim Gröpelinger Barock werden deshalb 2020 wieder viele historische und zum Teil auch ungewöhnliche Instrumente zum Einsatz kommen. Etwa beim Juli-Konzert eine Schlüsselfidel, die es seit dem Mittelalter in unterschiedlichen Formen gibt und die heute außerhalb von Schweden kaum noch gespielt wird. Man darf gespannt sein.

Weitere Informationen

Die Konzertreihe Gröpelinger Barock startet mit einem Auftaktkonzert des Ensemble Volcania am Sonnabend, 28. März, 18 Uhr, in der Emmauskirche, Adelenstraße 68. Von April bis Oktober finden die Konzerte dort wie gewohnt immer am letzten Sonntag im Monat um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei und nach dem Konzert sind die Gäste zu einem Glas Wein, Sekt oder Wasser eingeladen. Das Ensemble Volcania spielt demnächst sein Konzertprogramm Villa Vivaldi mit Musik aus Barock und Moderne auf CD ein und würde sich über Unterstützung seiner Startnext-Crowdfunding-Kampagne freuen.