April, hat er sich ein neues Programm ausgedacht. Um 19 Uhr startet „B-R-D: Beat-Rock-Disco“. Dabei setzt er auf eine tanzbare Kombination mit Hits der 70er- und 80er-Jahre. „Das Tanzen wird noch mehr im Mittelpunkt stehen, als bei der schon zehn Jahre laufenden Beat und Rockreihe. Es wird eine Tanzfete zum Wohlfühlen“, verspricht Jürgen Ferber.

Dem ersten Abend des neuen Formats „B-R-D“ hat Ferber als Motto die Frage „What Is Love“ verpasst, die auch 1992 der farbige deutsche Sänger Haddaway bei seinem damaligen Tophit stellte, denn fast alle Titel des Freitags werden sich um das Thema Liebe drehen.

Mit dem Tanzfilm „Saturday Night Fever“ kam eine neue Musikrichtung in die Tanzsäle der Welt. Die Bee Gees änderten 1975 den Stil, erklommen mit Titeln wie „Jive Talkin“, „Stayin alive“ und „Night Fever“ die Charts. Seit jenen Jahren ist Disco nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken.

Jürgen Ferber will am Freitag zum Beispiel Titel von Donna Summer, Patrick Hernandez, Alcazar, den Gibson Brothers und Modern Talking bringen. Doch auch die von seinen Beat- und Rockabenden bekannten Namen werden nicht fehlen. Ein Beispiel dafür ist Brian Ferry. Der 1945 geborene ehemalige Kunsterzieher war 1970 einer der beiden Gründer der britischen Erfolgsband Roxy Music, von der mit „Virginia Plain“ deren erster Top-Ten-Hit aufgelegt wird. Bereits 1973 begann er eine parallele Karriere als Solist, aus der fünf große Hits hervorgingen. Der Zweite war das im na‘ zu hörende „Let‘s Stick Together“, das 1976 in England Platz 4 erreichte.

Der Eintritt kostet acht, ermäßigt sechs Euro. Anmeldung telefonisch unter 6 91 45 80 oder per E-Mail an nachbarschaftshaus@web.de.