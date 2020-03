Überseestadt. Eine Lagerhalle irgendwo in der Überseestadt. Dichter Qualm hat sich überall ausgebreitet, und es ist unerträglich heiß. Durch eine Stahltür bahnen sich zwei Feuerwehrleute in Schutzanzügen und mit Atemschutzgeräten ihren Weg in die Halle. Im Seitenkriechgang – am Boden krabbelnd mit einem Bein zur Seite – arbeiten die beiden Männer sich langsam voran. Der vordere Helfer tastet mit einem Axtstiel nach Hindernissen, sein Hintermann bleibt bei jeder Bewegung dicht hinter ihm und zieht einen Feuerwehrschlauch hinterher.

Offenbar waren Brandstifter am Werk, drei Personen werden vermisst: Mehr wissen die beiden Retter in der Not bislang nicht. Draußen vor der Lagerhalle haben ihre Kameraden mehrere Löschfahrzeuge in Position gebracht, einen Hydranten angezapft und eine Struktur zur Löschwasserversorgung bis ins Obergeschoss zu ihren Kameraden aufgebaut. Auch die Abteilung Verpflegung ist vor Ort, stellt Klapptische und -bänke auf und bereitet die Gulaschkanone vor.

Aus gutem Grund ist die Verpflegungseinheit – die aus dem Stand für 800 bis 1000 Menschen kochen kann – eigentlich immer bei größeren Einsätzen dabei. Denn „Hunger macht böse“, wie Wehrführer Matthias Schulz schmunzelnd sagt. Und das kann sein Team an diesem Abend nun so gar nicht gebrauchen – auch wenn dies zum Glück kein echter Notfall ist, sondern nur eine Übung. Insbesondere geht es dabei an diesem Tag um Suchtaktiken, erklärt Schulz’ Stellvertreter Janes Preuß: „Dabei ist es ganz wichtig, sich abzusprechen und sehr langsam vorzugehen. Die Kameraden müssen auf Löcher im Boden achten und damit rechnen, irgendwo gegenzustoßen.“

Die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt ist mit mehr als 70 Mitgliedern – darunter acht Frauen – Bremens größte Freiwillige Feuerwehr. Preuß und seine Kameraden kommen an diesem Abend direkt von der Arbeit: Manche von ihnen studieren, andere sind als Anwälte oder in der Pflege tätig. Auch einige Schornsteinfeger seien noch dabei, erzählt der stellvertretende Wehrführer: „Angefangen haben wir ja mal als ‚Schwarzer Zug‘.“ Alle 14 Tage treten die Brandschützer in der Neustadt um Punkt 18 Uhr ihren aktiven Dienst in der Wache unweit der Kleinen Weser an.

So auch an diesem Dienstagabend, an dem ein Einsatzbefehl über den digitalen Pieper die Helfer schon kurze Zeit später auf das ehemalige Kellogg-Gelände in der Überseestadt geführt hat. „Für uns ist es schwierig, geeignete Räume für Übungen zu finden“, erzählen Schulz und Preuß. Deshalb freue es sie sehr, dass die Überseeinsel GmbH ihnen die alten Frühstücksflocken-Produktionshallen zur Verfügung gestellt habe: „Das ist für uns eine unheimlich gute Sache, dass wir hier üben können.“

Denn nur so lässt sich der Ernstfall trainieren, bei dem am Ende jede Sekunde zählt. „Wo immer Menschenleben in Gefahr sind, sind wir immer gleich mit dabei“, sagt Preuß. Dann rücke man mit allem aus, was verfügbar sei, sagt auch Marcus Malikofsky, Brandmeister der Berufsfeuerwehr, der die Übung an diesem Abend leitet und aus Erfahrung weiß: „Haben ist besser als brauchen.“

Bei der Übung in der Lagerhalle gibt es an diesem Abend zwar gar keinen Rauch – für die Suchtrupps, die jeweils zu zweit nach den drei vermissten Personen suchen, ist das Kata­strophenszenario aber so realistisch wie möglich nachgestellt. Durch sogenannte Blindmasken vor den Visieren ihre Helme können sie kaum etwas von ihrer Umgebung erkennen. 1800 Liter Luft hat ein Atemschutzgeräteträger in seiner Sauerstoffflasche. „Das reicht für 30 Minuten bei leichter Arbeit und bei körperlicher Anstrengung entsprechend kürzer. Auch der Rückweg muss einberechnet werden, die Helfer haben also eine effektive Arbeitszeit von etwa 15 Minuten“, erklärt Janes Preuß, während Marcus Malikofsky die Retter genau beobachtet und sich Notizen dazu macht, was gut läuft und was besser sein könnte. Nach sechs Minuten gibt ein Zweier-Trupp per Funk eine Meldung durch: Eine lebensgroße blaue Stoffpuppe wird geborgen, die beiden Feuerwehrleute tasten sich am Schlauch entlang zurück und bringen die gerettete „Person“ durch das Treppenhaus nach draußen.

Dort bestürmen währenddessen mehrere Bürgerschaftsabgeordnete und Journalisten, die die Übung mitverfolgt haben, Matthias Schulz mit Fragen: Wie alt sind die Feuerwehrfahrzeuge? Wann wird die Freiwillige Feuerwehr mit neuen Schutzanzügen ausgestattet? Wie bekommen die Retter eigentlich mit, wie heiß und gefährlich es an einem Einsatzort ist? Es ist kalt geworden auf dem Kellogg-Gelände, jetzt wird dringend etwas Warmes gebraucht. Und tatsächlich: Pünktlich zum Abschluss der Übung ruft die Verpflegungsabteilung zu Tisch, es gibt eine leckere und heiße Suppe.

Nach und nach trudeln die Kameraden ein, später werden sie sich mit dem Übungsleiter darüber austauschen, wie sie die Übung jeweils erlebt haben. Die Zuschauer sind sich aber jetzt schon einig: „Toll, dass Leute in ihrer Freizeit dafür trainieren, im Notfall anderen zu helfen.“