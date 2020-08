Musikmoderator Jürgen Ferber startet wieder seine Veranstaltungsreihe. (Roland Scheitz)

Nach rund fünf Monaten Corona-Pause starten im Helene-Kaisen-Nachbarschaftshaus am Ohlenhof wieder die Musikveranstaltungen mit Jürgen Ferber. Los geht es mit der vierten Ausgabe seiner beliebten Reihe „Beat-Rock-Disco“ am Freitag, 28. August, um 19 Uhr im großen Saal. „Wegen Corona sind seit März des Jahres insgesamt neun Abende ausgefallen. Darunter der Vortrag über den Cavern-Club in Liverpool sowie der Tanz- und Infoabend „Beat on the rock(s)“, bedauert der Musikmoderator, der die meisten seiner Zuhörer inzwischen persönlich kennt.

Alle Veranstaltungen sollen aber im neuen Jahr unbedingt nachgeholt werden, so plant Jürgen Ferber. Für diesen Freitag verspricht er einen besonderen Gute-Laune- und Nostalgie-Abend. Dabei stehen drei international bekannte Bands im Mittelpunkt: The Beatles, The Rolling Stones und Status Quo. Von allen drei Bands werden Songs aus den Anfangsjahren ihrer Weltkarriere und aus späterer Zeit vorgestellt. Zu allen Songs erzählt Jürgen Ferber wie immer interessante Geschichten.

Diesmal keine Tanzfläche

Allerdings gibt es einen Unterschied zu den bisherigen Veranstaltungen: Eine Tanzfläche steht aktuell leider nicht zur Verfügung. Denn wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen hat das Nachbarschaftshaus ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet, welches die Mindestabstände regelt und die Besucherzahl entsprechend begrenzt. Für alle Stammgäste, die Jürgen Ferbers Abende mit englischsprachiger Musik schon von Anfang an kennen, wird es ein Déjà-vu geben. Denn damals ab 2007 begann es auch nicht gleich mit Tanzveranstaltungen, sondern mit Musikvorträgen, bei denen man ausführliche Hintergrundinformationen zu den aufgelegten Songs erhielt. So unterhaltsam soll es auch diesmal sein, verspricht der Musik-Moderator.

Es sollen etliche Titel der Beatles und der Stones vorgestellt werden, die aus verschiedenen Schaffensperioden stammen. Beide Bands absolvierten beim britischen Sender BBC begeisternde Liveauftritte, die mitgeschnitten wurden. Ferber will einige von diesen Aufnahmen bringen. „Darunter ist auch ein Musikstück des Autorenteams Lennon/McCartney, das die Beatles 1963 herausbrachten und das die Stones dann im folgenden Jahr neu einspielten“, erzählt der Musikmacher. Beide Aufnahmen sollen am Freitag nacheinander erklingen.

Die 1960er-Jahre sind im Programm von Jürgen Ferber ohnehin gut vertreten, wie zum Beispiel durch die Gruppen The Lords, The Kinks, Manfred Mann, The Who und der Formation Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich, die in Bremen seinerzeit durch die TV-Auftritte im „Beat-Club“ besonders beliebt war.

Auch die Fans der Discomusik aus den 1970er-Jahren werden am Freitag auf ihre Kosten kommen. Dazu kündigt Ferber Namen wie Donna Summer, The Bee Gees und Modern Talking an. Das kurzweilige Disco-Programm wird abgerundet durch Songs von Amanda Lear, Suzi Quatro, Depeche Mode und Roxy Music.

Die Veranstaltung mit Jürgen Ferber soll enden mit drei Liveaufnahmen der Rolling Stones von 1965 bis hin zu dem unvergesslichen Livekonzert der Band in Bremen, das im Laufe der „Babylon-World-Tour“ 1998 im Weserstadion stattfand.

Die vierte Ausgabe der Musikreihe B-R-D (Beat-Rock-Disco) mit Jürgen Ferber beginnt am Freitag, den 28. August um 19 Uhr im Nachbarschaftshaus, Beim Ohlenhof 10 in Gröpelingen. Da die Teilnehmerzahl aus aktuellen Gründen begrenzt ist, wird empfohlen, sich unter der Telefonnummer 691 45 80 oder direkt im Haus anzumelden. Im Eintrittspreis von acht Euro (ermäßigt sechs Euro) ist ein Glas Wein oder Wasser enthalten.