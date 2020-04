Lindenhof. Kontaktlose Kulturarbeit: Wie so etwas aussehen kann, dazu musste sich in diesen Tagen coronabedingt auch Valesca Fix von Kultur vor Ort etwas einfallen lassen. Die studierte Kunst- und Kulturvermittlerin leitet das Projekt „Europa zentral – Leben im Liegnitzquartier“ – eines von bundesweit zwölf Modellvorhaben des Bundesprogramms „Utopolis – Soziokultur im Quartier“ – und möchte gemeinsam mit Anwohnern am Sonnabend, 4. Juli, wieder ein Mikrofestival auf dem Liegnitzplatz auf die Beine stellen, wie es im vorigen Jahr erstmals gefeiert wurde.

Für Ende März hatte Fix deshalb eigentlich Interessierte und potenzielle Mitwirkende zu einem ersten Planungstreffen eingeladen. Dank Internet konnte dieses dann trotz Kontakteinschränkung stattfinden – als digitale Videokonferenz. Und das Experiment gelang: „Wir freuten uns über die Beteiligung und die tollen Ideen. Es haben sich zehn Leute eingeloggt, viel mehr wären wir bei einem realen Treffen auch nicht gewesen“, sagt Kultur-vor-Ort-Geschäftsführerin Christiane Gartner, die auch an der Videokonferenz teilgenommen hatte. „Es war eine schöne Aktion, die Leute kannten sich zum Teil schon und haben sich gefreut, sich nun wiederzusehen. Das Ganze hatte auch lustige Elemente. Du siehst zum Beispiel bei einigen, was sie nebenher so machen.“ Mit einer analogen Spontan-Aktion wollen die Projektverantwortlichen schon an diesem Donnerstag, 2. April, etwas Sonne ins Quartier bringen: Dann kommt der Akkordeonspieler Boyko Borisov ins Liegnitzviertel, um dort kleine „Fenster-Konzerte“ auf der Straße für die Menschen in ihren Häusern zu spielen. „Sie können dann die Fenster öffnen und ihm zuhören“, so Fix, die die Aktion mit Flyern bei den Anwohnern angekündigt hat, an deren Häusern Borisov vorbei kommt.

Musik, zum Beispiel Kostproben aus der Rap-Werkstatt, wird es natürlich auch beim Mikrofestival geben. „Die Rap-Werkstatt läuft seit September. Dort schreiben Jugendliche eigene Songs. In ihren Texten geht es zum Beispiel um Themen wie Mobbing oder Rassismus. Momentan findet auch die Rap-Werkstatt online als Live-Streaming-Workshop statt“, erzählt Fix. Ein Nachbar habe außerdem vorgeschlagen, beim Mikrofestival ein Boule-Turnier zu organisieren. Auch einen „Nähbox“-Workshop soll es geben. Aurelia Maria Foti, die den offenen Näh-Treff leitet, entwirft nach einem Atemschutz-Schnittmuster nun eine Nähanleitung für die Festivalgelände-Dekoration. So kann schon bald von zu Hause aus gemeinsam an bunten Wimpeln gearbeitet werden.

Projektleiterin Valesca Fix ist froh über die technischen Möglichkeiten, die das Internet bietet, denn: „Es ist ganz wichtig, dass die Kommunikation jetzt nicht abreißt.“ Sie bereitet gerade mit Lutz Liffers von Kultur vor Ort die digitale Version des für Freitag, 8. Mai, geplanten „Liegnitz-Walk“ Nummer fünf vor: „Bei diesen Rundgängen durchs Quartier waren bisher jeweils 30 bis 40 Leute dabei. Dieses Mal werden wir zu zweit durchs Viertel laufen und das live übertragen.“