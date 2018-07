Stargast wider Willen: Bernd das Brot fürchtet jetzt schon die billigen Showeffekte beim 29. Bremer Kindertag. (FR)

Bürgerpark. Bernd das Brot ist Stargast des 29. Bremer Kindertag des Landesbetriebssport-Verbandes Bremen (LBSV) am Sonntag, 12. August, von 11 bis 18 Uhr im Bürgerpark am Marcusbrunnen. Doch die geplante Mitmachshow behagt dem prominenten Mitarbeiter des Kinderkanals schon jetzt nicht. „Das ist nicht zum Aushalten! Die billigen Showeffekte. Die Musik. Zu bunt und zu laut. Mist! Wo ist der Ausgang?“, lässt Bernd bereits vorab mitteilen.

Doch da verkennt der Fernsehstar offenbar, um was es wirklich geht: Unter dem Veranstaltungsmotto „Kinder stark machen“ sind Kinder, Eltern und Großeltern eingeladen, an dieser größten Kinderveranstaltung in Bremen teilzunehmen. Mehr als 100 verschieden Vereine und Organisationen aus ganz Deutschland mit 800 ehrenamtlichen Kräften werden den Bürgerpark in ein riesiges Spielfest verwandeln. In den vergangenen Jahren kamen dabei mehr als 60 000 Besucher in den Park, um sich bei Spiel und Spaß über viele Kindereinrichtungen der Stadt und freier Träger zu informieren und beraten zu lassen. Der Bremer Kindertag gilt daher inzwischen als die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland. „Unsere wichtigen Anliegen bei dieser Veranstaltung sind, Kinder in unserem Land vor Sucht- und anderen Gefahren zu schützen und Kindern eine Zukunft zu geben“ erklärt Initiator Lothar Pohlmann vom LBSV Bremen. „Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf wegen seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner Sprache oder seiner Religion benachteiligt werden.“

Wieder dabei sind in diesem Jahr als Förderer des Kindertages die PSD Bank und die AOK Bremen/Bremerhaven, die mit einer Bühnenshow und einem Mitmach-Stand für Begeisterung sorgen wollen. Der Kindertag steht unter der Schirmherrschaft der Jugendsenatorin Anja Stahmann und hat mit Marco Fuchs von der Firma OHB einen engagierten Botschafter an seiner Seite. Neben Bernd zählen auch AOK-Drachenkind Jolinchen und Moderatorin Singa Gätgens vom Kika zu den Gästen auf der Showbühne. Angekündigt ist ein turbulentes Programm voller Überraschungen, das das Publikum einbezieht. Der vom LBSV Bremen gestiftete Kinder-Oskar wird dieses Jahr an Singa Gätgens vom KiKA verliehen. Singa gehört zu den ersten Moderatoren des Kinderkanals.

Die Spenden des diesjährigen Kindertags gehen jeweils zur Hälfte an das internationale Kinderprojekt Robin Aid und an die Bremer Kindereinrichtung Kinderbauernhof Tenever. Die Stiftung Robin Aid wird die Spenden des Kindertages für den Aufbau einer Kinderintensivstation im Krankenhaus in Shisong/Kamerun verwenden. Bereits gestartet ist eine Malaktion für Kinder zum Bremer Kindertag. Unter dem Motto „Bernd das Brot besucht den Bürgerpark“ sollen Bilder gemalt, getuscht und beklebt werden. Sie können noch bis zum 2. August an den LBSV Bremen, Volkmannstraße 12, 28201 Bremen, geschickt werden.