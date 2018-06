Die Baustelle an der Ecke Waller Ring/Lange Reihe/Steffensweg kann, anders als ursprünglich geplant, erst am 7. Juli abgeräumt werden. Der Waller Ring wird im Sommer dringend als Ausweichstrecke benötigt. (Scheitz)

Auch in diesem Sommer steht Autofahrern in Walle eine Geduldsprobe bevor: Ab den Sommerferien, wenn etwa 30 bis 40 Prozent weniger Verkehr als sonst über Bremens Straßen rollt, sind nacheinander drei große Baumaßnahmen geplant, für die der Verkehr umgeleitet werden muss.

Den Anfang macht das Amt für Straßen und Verkehr (ASV), das ab Montag, 2. Juli, die Fahrbahn der Hans-Böckler-Straße und der Nordstraße sanieren will. Dort müssen bekanntlich dringend Schlaglöcher, Wulstbildungen und Risse ausgebessert werden. Vom 2. Juli bis zum 5. August wird deshalb die Hans-Böckler-Straße zwischen Lloydstraße und Hansestraße in Richtung stadtauswärts gesperrt und der Verkehr über die Überseestadt beziehungsweise den Nordwestknoten umgeleitet. Parallel zu dieser Maßnahme soll außerdem an vier aufeinander folgenden Wochenenden auch die Nordstraße ausgebessert werden. Vom 13. bis 15. Juli im Abschnitt zwischen Hansestraße und Grenzstraße, vom 20. bis 22. Juli im Bereich zwischen Grenzstraße und Columbusstraße, vom 27. Bis 29. Juli von der Columbusstraße bis zum Waller Ring und vom 3. bis 5. August vom Waller Ring bis zur Emder Straße.

Neue Straßenbahngleise

Während dieser Zeiten sind die entsprechenden Straßenabschnitte jeweils in Richtung stadtauswärts gesperrt; Umleitungen über den Heerstraßenzug und den Waller Ring werden ausgeschildert.

Ab 6. August soll der Verkehr auf der Hafenrandstraße in Richtung stadtauswärts wieder laufen, wenn auch teilweise nur auf einer Spur. Dann kann die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) anrücken, die bekanntlich seit Längerem ihr Schienennetz modernisiert. Nachdem 2015 auf der Gröpelinger Heerstraße und 2016 auf der Waller Heerstraße bereits Gleise erneuert worden sind, kommen nun vom 6. August bis zum 2. September die verschlissenen Schienen an der Landwehrstraße dran. Das rund 350 Meter lange Stück zwischen Koldeweystraße und Probststraße soll BSAG-Projektleiter Ingo Schnieders zufolge nahezu eins zu eins ersetzt werden. Im Zuge der Bauarbeiten werden die Schienen etwa 30 Zentimeter auseinandergezogen, damit auch dort in Zukunft die neuen breiteren Straßenbahnen eingesetzt werden können. Für Autos wird die Landwehrstraße während der Bauarbeiten abschnittweise jeweils in beiden Richtungen gesperrt; im Wochenrhythmus rückt die Baustelle dann voran. Entsprechende Umleitungen über den Heerstraßenzug und die Hansestraße werden ausgeschildert. Die BSAG will die Schienen in fast allen fünf Bauabschnitten „unter rollendem Rad“ – also bei laufendem Fahrbetrieb – austauschen. Um an der Kreuzung Landwehrstraße/Hansestraße schnellstmöglich voranzukommen, ist für diesen Bereich ein sogenanntes „Power-Wochenende“ geplant: Zwischen Freitag, 17. August, 21 Uhr, und Montag, 20. August, circa 4 Uhr, soll dort einmalig der Verkehr komplett stillstehen.

Am 2. September soll laut BSAG der Gleisabschnitt fertig sein, sodass anschließend eine dritte Baumaßnahme starten kann: Abwasserentsorger Hansewasser will bis April den Kanal unter einem Teil der Waller Heerstraße erneuern. Dafür muss die Heerstraße stadteinwärts vom Waller Ring bis zur Helgolander Straße voll gesperrt und aufgerissen werden. Parallel dazu muss laut Hansewasser-Projektleiter Arne Schmüser im September zwischen Gustavstraße und Elisabethstraße die Straße in Richtung stadtauswärts gesperrt werden. Hier soll während der Baumarbeiten der Verkehr über Hansestraße, Hafenrandstraße und Waller Ring umgeleitet werden.

Alle Baumaßnahmen sind im Vorfeld mit dem Waller Beirat abgestimmt worden. Der wichtigste Aspekt ist dabei für die Ortspolitiker, wie sich während der Streckensperrungen Schleichverkehre in den kleinen Wohnquartieren vermeiden lassen. Denn es gibt einschlägige Negativerfahrungen: Anwohnern zufolge blockieren gelegentlich Lkw die Vegesacker Straße, seit auf dem Waller Ring eine Kanalbaustelle die Durchfahrt von der Nordstraße zur Waller Heerstraße unmöglich macht. Da alle Anlieger und Gewerbetreibenden weiterhin erreichbar sein müssten, seien Schleichverkehre kaum zu verhindern, dämpft allerdings Ralf Zöllner, Baustellenkoordinator in der Verkehrsbehörde, zu hohe Erwartungen. Es soll aber geprüft werden, inwieweit Alternativrouten ausgeschildert werden können.

Verzögerung am Waller Ring

Bevor es mit den drei Baumaßnahmen losgehen kann, müssen nun zuallererst die Kanalarbeiten auf der Kreuzung Waller Ring/Lange Reihe/Steffensweg beendet werden, unterstrich Zöllner außerdem. Der Waller Ring nämlich werde dringend als Ausweichstrecke für die anstehenden neuen Baustellen benötigt. Ursprünglich war geplant, die Kreuzung nur bis einschließlich Freitag, 22. Juni, zu sperren. Bei der Kanalsanierung gab es allerdings unerwartete Verzögerungen, unter anderem durch eine alte Spundwand, die nicht in den Plänen verzeichnet war und zunächst entfernt werden musste. Dies ist mittlerweile erledigt worden, sodass die Baustelle Schmüser zufolge am Sonnabend, 7. Juli, abgeräumt werden kann.

