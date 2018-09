Die Findorfferinnen Anne Kösters (von links), Tina Heinemann und Annika Sauermann sowie Anne Starke aus Schwachhausen sind die neue Besatzung der Espressostation. (Roland Scheitz)

Weidedamm. Vier Freundinnen wollten sich nicht damit abfinden, dass die Espressostation an der Magdeburger Straße verwaist. Vor wenigen Tagen wurde die Adoption vertraglich besiegelt: Von jetzt an sind Tina Heinemann, Anne Kösters und Annika Sauermann und Anne Starke verantwortlich für den beliebten Treffpunkt am Findorffmarkt. Am Sonnabend hat die Kaffeebar wieder ihre Türen geöffnet.

Bereits seit Monaten wurde das dazugehörige „Espressomobil“ von vielen Marktbesuchern vermisst. Der traurige Grund: Inhaberin Birte Brinkmann war schwer erkrankt, sie starb Ende Juni dieses Jahres im Alter von nur 45 Jahren. Mehr als zehn Jahre lang hatte sie einen festen Platz im Herzen des Findorffmarkts, und versorgte Marktkunden und -beschicker aus ihrem kleinen knallroten Piaggio Ape mit italienischen Kaffeespezialitäten, meist ein dicht umschwärmter Ort der Begegnung. Auch die vier Frauen, die allesamt hauptberuflich in ganz anderen Branchen tätig sind, zählten seit Jahren zu ihren Stammkundinnen. „Wir sind beim Kaffee am Espressomobil ins Gespräch gekommen, haben uns dann an Markttagen regelmäßig getroffen und sind so zu Freundinnen geworden", erzählt Anne Kösters.

Die Zukunft der Espressostation war allerdings erst einmal ungewiss. Doch weil Findorff ohne diese viel geliebte Institution etwas fehlen würde, stand der Entschluss rasch fest, so Kösters: „Wir möchten Birtes Erbe übernehmen."

Auf ihre neue Funktion haben sich die vier Neu-Gastronominnen gut vorbereitet. Bei Probetagen in der Espressostation haben sie sich einweisen lassen und „merkten, wie viel Spaß uns das macht”, berichtet Anne Starke. Mittlerweile haben alle vier erfolgreich Barista-Kurse absolviert. Falls es am Anfang nicht ganz so schnell und perfekt läuft wie bei der erfahrenen Vorgängerin, hoffen sie auf eine Extraportion Geduld und Verständnis der Kundschaft.

An Konzept und Sortiment soll sich überhaupt nichts ändern, betont Annika Sauermann: „Wir machen genau so weiter, wie wir und die Gäste es kennen und mögen.” Zunächst wird die Espressostation donnerstags und sonnabends zu den Marktzeiten öffnen. Die vier Teilhaberinnen werden sich mit den Schichten abwechseln. Übernommen haben sie auch Birte Brinkmanns putzige kleine „Ape", die derzeit noch in einer Findorffer Garage gut gehütet wird. Und sie versprechen: Im kommenden Jahr, wenn ein wenig Routine eingekehrt ist, soll auch das Espressomobil wieder ein schönes Plätzchen auf dem Findorffmarkt finden.

Voraussichtlich Anfang Oktober soll auch in der Nachbarschaft wieder neues gastfreundliches Leben einziehen. Das Team der Schlachthofkneipe hat die Nachfolge von „Arinas Café” an der Neukirchstraße übernommen und wird es unter dem Namen „Ihretwegen” weiterführen. Der Name ist Programm: Die neuen Betreiber wollen den femininen Charme des Lokals beibehalten. Erhalten bleibt den Gästen auch Konditorin Susanne Mittelstädt, die die Vitrinen seit vielen Jahren mit Kuchen, Feingebäck und Torten aus der hauseigenen Backstube bestückt. Tagsüber bleibe das „Ihretwegen“ ein Café, erklärt Gastronom Oliver Trey. Abends können es sich die Gäste bei Longdrinks und feinen Weinen künftig gerne ein wenig länger gemütlich machen.