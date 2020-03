Gröpelingen. Neuer Job – neue Herausforderungen. Eine davon haben die beiden Polizeioberkommissare Frank Ehrlich und Thilo Trümpler unmittelbar vor Augen, wenn sie sich in ihren neuen Büros in der Gröpelinger Wache ans Fenster stellen. „So sehen leider einige Grundstücke hier im Stadtteil aus“, sagt Ehrlich mit Blick auf einen Hinterhof, in dem sich weithin sichtbar Unrat und Müll türmen.

Abgesehen von diesem unschönen Ausblick gefällt ihr neuer Wirkungskreis den beiden aber ausgesprochen gut: Seit Dezember beziehungsweise Januar verstärken Ehrlich und Trümpler als neue Kontaktpolizisten (Kop) im Team von Revierleiterin Anja Kluge-Nifke die Wache an der Gohgräfenstraße. Frank Ehrlich, 56 Jahre, hat 1980 mit der Ausbildung beim Bundesgrenzschutz begonnen. Nach einem Jahr bei den Vereinten Nationen in New York kam er genau zur Wendezeit zurück nach Deutschland und wechselte 1991 zur Bremer Polizei, wo er zunächst 14 Jahre lang im Steintor tätig war. Anschließend versah er sieben Jahre lang in Osterholz seinen Dienst – mit drei Unterbrechungen: Für je zwei Monate war er für die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex als deutscher Polizist an der EU-Außengrenze tätig. Was er an der griechisch-bulgarischen beziehungsweise an der bulgarisch-türkischen Grenze erlebte, erinnerte ihn an seine Erfahrungen an der innerdeutschen Grenze: „Es war zum Teil bedrückend, aber auch beeindruckend.“ Spezielles Markenzeichen: Ehrlich kommt mit dem Fahrrad zur Arbeit – egal, wie das Wetter ist. „Das ist eine Frage der Einstellung. Und der Ausrüstung“, sagt der Polizeioberkommissar, der vor sieben Jahren von Mahndorf nach Bremen-Nord umgezogen ist und parallel dazu zum Einsatzdienst an der Gröpelinger Wache wechselte.

Seit Dezember ist er nun zu Fuß und mit dem Fahrrad in dem Bereich zwischen Diako, Waller Friedhof, Gröpelinger Heerstraße und Weser unterwegs. Und dabei hat er ebenso positive Erfahrungen gemacht wie sein Kollege Thilo Trümpler, der gleich bei den ersten Streifzügen in seinem neuen Zuständigkeitsbereich einen gravierenden Unterschied zum Dienst im Einsatzfahrzeug festgestellt hat: „Alle zehn Meter kam jemand, hat sich gefreut und mich angesprochen. Meistens ging es dabei um das Thema Verkehr oder Müll. Viele Leute freuen sich, mal wieder einen Schutzmann zu sehen und einen Schnack zu halten – gerade ältere Leute.“ Auch viele Kinder reagierten positiv und winkten ihm zu: „Hallo Polizei!“ In Trümplers Büro hängt schon ein Brief, den Gröpelinger Kinder für ihn gemalt haben, und kürzlich hat der Kop eine Kita-Gruppe durch die Wache geführt.

Thilo Trümpler, 53 Jahre, hat 1987 bei der Polizei angefangen. Wegen eines Einstellungsstopps in Bremen hatte sich der gebürtige Diepholzer damals nach Hessen beworben, wo er sechseinhalb Jahre verbrachte. Dann ging es nach Bremen ans Innenstadt-Revier am Wall, von wo aus Trümpler viereinhalb Jahre später an die Hochschule für öffentliche Verwaltung wechselte. An der Osterholzer Wache war damals eine Stelle frei: „Dort bin ich dann 18 Jahre geblieben.“ Über den dortigen Kop, der auf demselben Flur saß, habe er viel von dessen Tätigkeit mitbekommen, was schließlich auf der Suche nach einer beruflichen Alternative zu seiner Bewerbung auf die Gröpelinger Kopstelle führte: „Das ist eine ganz andere Art von Arbeit, weil man die Bürger ganz anders kennenlernt.“

In Osterholz sind außerdem Trümpler und Ehrlich zusammen Streife gefahren und entdeckten, dass sie ein gemeinsames Hobby haben: Beide spielen gerne Tennis und freuen sich, dass sie dies nun auch weiterhin als Kollegen tun können. Was ihr neues Revier betrifft, so haben die beiden neuen Gröpelinger Kops bereits bestimmte inhaltliche Schwerpunkte ausgemacht. „Ich habe schon die Hoffnung, dass es mit dem Müll irgendwann besser wird“, meint etwa Frank Ehrlich, der sagt: „Ich glaube, dass es da häufig auch ein Sprachproblem gibt.“ Auch Thilo Trümpler hat schon mit dem Thema Müll zu tun gehabt, nachdem jemand auf der Straße vor einer Postfiliale ein Paket ausgepackt und die Verpackung direkt dort zurückgelassen hatte – inklusive der Sendungsnummer, die den neuen Kop direkt zur Haustür des Empfängers führte. Genauer gesagt: Der Empfängerin. „Es war ihr auch sehr peinlich“, sagt Trümpler, der schon an mehreren Haustüren geklingelt hat, vor denen sich Müll stapelte. Aus Osterholz sei er ja durchaus einiges gewohnt gewesen, sagt er: „Aber hier war es schon schlimmer.“ Wunder könne die Polizei zwar nicht bewirken, „aber wir können es versuchen.“

Der Kontakt mit Einrichtungen und Schulen gefalle ihnen, erzählen Trümpler und Ehrlich. Was ihnen außerdem in den ersten Monaten aufgefallen ist: In Gröpelingen werden besonders häufig Autos stillgelegt, deren Halter die Versicherungsprämie nicht bezahlt haben. „In 45 Minuten habe ich drei Autos gefunden, die entstempelt wurden“, erzählt Ehrlich. „Die Leute reagieren aber ganz anders, als wenn man sie aus einem Streifenwagen heraus angesprochen hätte. Sie sind sehr einsichtig – das finde ich auch das Schöne an dem Job“, ergänzt Trümpler, der bereits einige Fahrzeuge entstempelt, also die Landesplaketten entfernt hat. In einem Fall sei nur zwei Stunden später eine Meldung der Versicherung bei ihm eingegangen: Der säumige Zahler hatte seine Schuld schleunigst beglichen.