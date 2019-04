Brigitte Münch geht nach 25 Jahren als Tierheimleiterin in den Ruhestand (Frank Thomas Koch)

Das Bremer Tierheim hat eine neue Leiterin. Sarah Ankermann ist Nachfolgerin von Brigitte Münch, die das „Dorf der Tiere“ 25 Jahre lang führte und im Oktober dieses Jahres ihren Ruhestand antritt. Die Veterinärmedizinerin ist nun Chefin von 28 festen und fast 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern, verantwortlich für die Unterbringung und Vermittlung der Tiere - und gleichzeitig Haus- und Notfallärztin für ihre mindestens 400 „Dorfbewohner“, von der kleinsten Maus bis zum ausgewachsenen Pferd.

Die 36-jährige Fachärztin für Klein- und Heimtiere kennt ihren neuen Wirkungsbereich schon lange und ist für das Team ein vertrautes Gesicht. Zehn Jahre lang war sie an der Kleintierklinik Oberneuland beschäftigt, die die Tiere aus dem Bremer Tierheim betreut, und kam mehrmals wöchentlich für Untersuchungen nach Findorff. Außerhalb der regelmäßigen Sprechstunden mussten akute Notfälle früher in die Tierklinik transportiert werden. Nun können die Tiere in der heimeigenen Praxis vor Ort medizinisch versorgt und bei Bedarf operiert werden. Das erspart viel Stress vor allem für die Fundtiere, die vor ihrer Ankunft im Tierheim mitunter tage- oder wochenlang unterwegs waren, verängstigt, verwahrlost oder ausgezehrt sind, erklären die Kolleginnen.

Als Münch im vergangenen Jahr „nachgehorcht“ habe, ob sie sich die Heimleitung vorstellen könnte, habe sie nicht lange überlegen müssen: „Das war Schicksal. Ich hatte mich bereits entschieden, die Klinik zu verlassen“, erzählt Ankermann, die mit Mann, Hund, vier Katzen und fünf betagten Pflegepferden in Oyten wohnt. Sie übernimmt ein Tierheim, das sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer der bundesweit schönsten und modernsten Einrichtungen ihrer Art entwickelt hat, sagt Brigitte Wohner-Mäurer, die Vorsitzende des Bremer Tierschutzvereins.

Tierärztin Sarah Ankermann (links) und Tierpflegerin Sarah Martens untersuchen im Bremer Tierheim die Katze Tilly. (Karsten Klama)

125-jähriges Bestehen

Der Verein, der im November sein 125-jähriges Bestehen feiert, wurde 1894 von 50 Bremer Tierfreunden gegründet. 1932 konnte in einer vormaligen Abwasseranlage an der Hemmstraße das erste Bremer Tierheim eingerichtet werden. Münch erinnert sich an ihre Anfangszeit vor 30 Jahren: „Damals standen hier noch Holzbaracken“, erzählt die Oldenburgerin, die das Heim ab 1994 leitete. Dass sich die Hüttensiedlung am Rande der Stadt in ein „Dorf der Tiere“ verwandelte, ist vor allem Wolfgang Apel zu verdanken. Der 2017 verstorbene langjährige Vorsitzende des Bremer Tierschutzvereins, der auch fast 20 Jahre lang dem Deutschen Tierschutzbund vorstand, brachte mit seinem Engagement den Verein und sein Tierheim ins öffentliche Bewusstsein.

Nach und nach konnten die alten Gebäude durch Neubauten ersetzt, Quarantäne- und Behandlungsstation, Veranstaltungsraum, Katzenhaus, Exotenstation und Tierfriedhof gebaut werden. In seiner Zeit wurde das Bremer Tierheim zum offenen Haus, das mit regelmäßigen Informationsveranstaltungen, Tagen der offenen Tür, pädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche den Kontakt zur Bevölkerung sucht. Zum Verein gehört auch der ehrenamtlich organisierte Tierschutzshop an der Münchener Straße, in dem gespendete Second-Hand-Artikel zugunsten des Tierheims verkauft werden.

Der Betrieb des Tierheims kostet den Bremer Tierschutzverein jährlich rund 1,4 Millionen Euro, die größtenteils durch Spenden und Mitgliedsbeiträge aufgebracht werden müssen. Die Stadt beteiligte sich bislang mit einem pauschalen Bruchteil in Höhe von 400 000 Euro, der allerdings ab 2020 verdoppelt werden soll. Das sei auch nur gerecht, findet Brigitte Münch: „Wir übernehmen eine Aufgabe, für die die Stadt zuständig ist.“

Zurzeit leben rund 70 Hunde, 100 Katzen, 150 Kleintiere, 50 Exoten, je zwei Schweine, Ziegen, Pferde und Affen im Bremer Tierheim. Es dürften in den kommenden Wochen wieder deutlich mehr werden, vermutet Münch: Es ist die Zeit, in der die „Frühjahrskätzchen“ auf die Welt kommen, die nicht geplant und nicht gewollt waren, und bald beginnt auch wieder die klassische Hochsaison der Urlaubsmonate. Dazu kommen die völlig unberechenbaren Bevölkerungszuwächse: Wie 2005, als das Tierheim neun Hängebauchschweine aufnehmen musste. „Was wir nicht wussten: Die Tiere waren trächtig“, berichtet Münch.

„Animal Hoarding" bringt das Tierheim an seine Grenzen

„Nach sechs Wochen hatten wir 65 Schweine!“ Heute kann die 63-jährige über diese Erinnerung lachen, denn glücklicherweise sei es gelungen, für sämtliche Schweinchen ein wirklich schönes Zuhause zu finden. An die Grenzen der Belastbarkeit bringen das Tierheim immer wieder die Fälle von „Animal Hoarding“ – dem krankhaften Sammeln von Tieren. Die 105 Katzen, die 300 Wellensittiche, die 150 Mäuse und die 19 Hunde, die auf engstem Raum in Häusern und Wohnungen gehalten worden waren, sind nur einige Beispiele aus den vergangenen Jahren, die sie spontan aufzählen kann. „Wir wünschten uns, dass so etwas früher gemeldet würde“, sagt die Tierschützerin. „So etwas kann doch in der Nachbarschaft nicht auf Dauer unbemerkt bleiben.“

Öfter wurde in der Vergangenheit Kritik laut, das Bremer Tierheim gebe seine Tiere ungerne ab. Münch kennt diesen Vorwurf – und betont, die Zahlen von jährlich 1000 bis 1500 vermittelten Tieren sprächen dagegen. Leichtfertig würden die Tiere in der Tat nicht vermittelt, sondern in das Zuhause, das ihrem Charakter und ihren Bedürfnissen bestmöglich entspreche. „Wir wissen, das ist eine Gratwanderung, und natürlich sind die Leute enttäuscht, wenn sie nicht das Tier bekommen, das sie sich ausgesucht haben“, erklärt Ankermann. „Auf der anderen Seite ist es besser so, als wenn die Tiere nach einiger Zeit wieder bei uns landen, weil es eben doch nicht passt.“

In den vergangenen Jahren habe sich zwar vieles verbessert – aber es bleibe auch noch viel zu tun, sagt Münch. „Es ist wichtig, dass sich der Tierschutzgedanke weiter entwickelt. Manche Menschen sollten mehr nachdenken, bevor sie sich ein Tier anschaffen oder es bei uns abgeben.“ Es sollte selbstverständlich sein, dass es auch den Tieren in unserer Gesellschaft gut geht, sagt Wohner-Mäurer. „Doch die Realität sieht leider ganz anders aus“.

Das Bremer Tierheim an der Hemmstraße 491 ist mittwochs bis freitags von 16 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr, und ab 28. April auch sonntags von 10 bis 13 Uhr für Besucher geöffnet. Ehrenamtliche für Geländearbeiten werden gesucht.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04 21 / 35 22 14 sowie im Internet unter www.bremer-tierschutzverein.de.