Berhard Stroever (links) und Burkhard Volbert über den Plänen für die Erweiterung des Fabrik-Standorts in der Überseestadt. (Roland Scheitz)

Nun will die Schellack-Fabrik SSB Stroever GmbH & Co KG vier Millionen Euro in den Standort investieren und sich zwischen der Straße Auf der Muggenburg und der Reeperbahn deutlich vergrößern. Geschäftsführer Burkhard Volbert erklärte dem Waller Ausschuss „Überseestadt, Wirtschaft und Arbeit“ das Neubauvorhaben. Der Ausschuss stimmte dem Bauantrag bedenkenlos zu.

Nach Plänen des Architekturbüros Kauert und König, Sitz im Speicher I, soll am Zollpfad ein Büro- und Verwaltungsgebäude auf fünf Voll- und einem Staffelgeschoss entstehen. Das Gebäude sei „auf Zuwachs“ geplant, so Volbert: Das Unternehmen selbst will zunächst nur 40 Prozent der rund 925 Quadratmeter selbst nutzen, die verbleibenden Räume vermieten. Im Erdgeschoss soll ein kleiner Laden- und Ausstellungsbereich für Schellack-Produkte das Unternehmen nach außen öffnen. So hatte es sich die Baubehörde gewünscht, erklärte der Geschäftsführer. An das Kopfgebäude wird sich eine knapp 1900 Quadratmeter große Multifunktionshalle für Produktion, Lager und Kühlung anschließen. Auf die Genehmigung des Bauantrags, der im September 2016 bei der Behörde einging, wartet man mit Ungeduld. Spätestens zum 125-jährigen Bestehen, das im kommenden Jahr begangen wird, wolle man mit dem Bau „zumindest angefangen haben“, hofft Volbert.

So in etwa soll die erweiterte Schellack-Fabrik einmal aussehen. (Roland Scheitz)

Seit Jahrtausenden machen sich Menschen in Südostasien die Ausscheidungen der Lackschildlaus Kerria Lacca zunutze. Die weiblichen Parasiten ernähren sich von Pflanzensäften verschiedener Baumarten und scheiden eine harzartige Substanz aus. Das Ergebnis des Verdauungsprozesses von Tausenden der Läuse verbindet sich zu einer harten Hülle, die die gemeinsame Brut schützt. Geerntet werden die mit dem Lack überkrusteten Äste nach dem Schlüpfen der Jungläuse. Sie sind „das einzige tierische Harz der Welt“, erklärte Volbert.

Schellack: Das kennen ältere Generationen vor allem als Grundmaterial früher Schallplatten. Sie sind zwar schon lange von gestern, doch in vielen anderen Bereichen gibt es bis heute keine bessere künstliche Alternative zum Naturprodukt, wie der Geschäftsführer erklärte. Die Kunden der Schellackproduzenten kommen aus der Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Möbelindustrie. Schellack kommt beispielsweise als Überzug von Pillen, aber auch von Schoko- und Fruchtdragees zum Einsatz, beschichtet Zitrusfrüchte und Käse, ist Inhaltsstoff von Wimperntusche, Nagellack und Eierfarben, wird in der Industrie als Trennmittel und Kitt gebraucht, dient als Lack für antike Möbel und im Instrumentenbau. Der Rohstoff stammt vorwiegend aus Indien.

Die Firma Stroever wurde 1893 gegründet, stieg 1908 in die Schellackproduktion ein, ist heute einziger Schellackproduzent in Europa und nach eigenen Angaben weltweit Branchenführer. Das Familienunternehmen mit 25 Mitarbeitern produziert jährlich 700 Tonnen Schellackprodukte und erwirtschaftet rund sechs Millionen Euro Umsatz. In den vergangenen fünf Jahren sei die Produktionsmenge deutlich gewachsen, so Volbert. Mit Erweiterungsplänen beschäftigte sich die Firma schon lange. Mit großem Interesse verfolge das Mitgliedsunternehmen der „Initiative stadtbremischer Häfen“ die Zukunft des frei werdenden Kelloggs-Geländes, berichtete er. Pläne, dort eventuell ein reines Wohngebiet auszuweisen, sieht man kritisch. „Bei uns wird noch richtig gearbeitet. Und das soll auch so bleiben.“

„Bei uns wird noch richtig gearbeitet. Und das soll auch so bleiben." Burkhard Volbert