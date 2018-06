Die Mitglieder des Fachausschusses "Kultur, Sport und Migration" wurden in der HfK über das Projekt "Tons of Space" informiert. (Roland Scheitz)

Übeseestadt. Als einen von urbanem Leben umgebenen „kreativen Nukleus“ hatte sich der damalige Leiter der Hochschule für Künste (HfK), Professor Peter Rautmann, die HfK der Zukunft vorgestellt, als die Einrichtung vor nunmehr 15 Jahren vom Wandrahm in den Speicher XI in der Überseestadt umgezogen ist. Die Hochschule als eine Art Kunst-Kern, der Besucherströme um sich schart, das funktioniere momentan leider eigentlich nur zu den Hochschultagen, wenn die HfK einmal im Jahr ihre Türen für Interessierte öffne, sagt Professor Roland Lambrette, kommissarischer Rektor der Hochschule: „Und auch an sonnigen Sonntagen kommen viele Neugierige. Da guckt man sich das Gebäude aber eher von außen an.“

Dies würde Lambrette gerne ändern und hat deshalb nun gemeinsam mit Projektleiter Lucas Schmidt im Fachausschuss „Kultur, Sport und Migration“ des Waller Beirats für ein Projekt geworben, mit dem sich die Hochschule stärker öffnen und eine Art Schnittstelle zur Gesellschaft herstellen möchte. Denn, so Lambrette: „Kunst, Musik, Design, Digitale Medien: Mit allem was wir tun, wollen wir ja eine Öffentlichkeit.“

„Tons of Space“ heißt das Projekt; eine zentrale Rolle würde dabei das ehemalige Gleisbett der Hafenbahn direkt gegenüber Speicher XI spielen. Nachdem vor einiger Zeit die Schienen entfernt worden waren, liegt dieser sechs mal 200 Meter breite Grünstreifen brach und droht zu vermüllen. Dabei könnte die Fläche deutlich sinnvoller genutzt werden, Lambrette und Schmidt überzeugt.

Vor fast zwei Jahren war Lucas Schmidt mit der Idee an die Hochschulleitung herangetreten, das alte Gleisbett kreativ zu nutzen. Bei Roland Lambrette – Fachgebiet "Temporäre Architektur" – rannte er damit offene Türen ein. Anfangs sei zum Beispiel über Urban Gardening nachgedacht worden, über Fahrradständer, E-Bike-Ladestationen oder auch Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien, sagt Schmidt. Schließlich kam dann das Arbeitsmaterial Überseecontainer ins Spiel, das dem Projekt zu seinem Namen verhalf: Ein Stahlcontainer wiegt mehrere Tonnen und bietet in seinem Inneren Raum.

Genau dieser Raum fehlt an der Hochschule, immer wieder stößt die Einrichtung im Speicher XI an räumliche Grenzen. Regelmäßig müssen deshalb die Lager und Magazine leer geräumt werden, um Platz für Neues zu schaffen, schildern Lambrette und Schmidt.

Mit Containern könnten im alten Gleisbett temporäre Bauten mit veränderbaren Strukturen errichtet werden, so die Idee. Auf diese Weise könnten direkt vis-à-vis der Hochschule Materiallager, ein Café oder Räume für Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen entstehen. „Der Container ist in der Überseestadt und in Walle allgegenwärtig“, sagt dazu Lucas Schmidt, der vor einem Jahr ein entsprechendes Kursangebot an der Hochschule vorbereitet hat: Seit dem Wintersemester 2017/18 haben zwölf Studierende erste Entwürfe zu solchen temporären Gebäuden erarbeitet.

Vor dem Hintergrund der Nachverdichtung von Städten korrespondiere dieses Projekt unter anderem mit der „Tiny House“-Bewegung, die sich mit der Architektur von Mini-Häusern beschäftigt, unterstreicht Roland Lambrette: „Auch unter dem Aspekt der Optimierung unseres CO2-Fußabdrucks müssen wir in Zukunft anders mit Raum, Energie und Material umgehen. Ganze Kurse befassen sich inzwischen damit, wie wir wohnen und arbeiten. Der besagte Streifen würde uns die Möglichkeit bieten, darüber nachzudenken, wie so etwas auf kleinstem Raum aussehen kann.“

Die Vorteile liegen seiner Ansicht nach auf der Hand: Das alte Gleisbett könnte Ausstellungsfläche werden und der HfK die Möglichkeit geben, ihr Kulturangebot zu erweitern. Walle könnte auf diese Weise den kreativen Nachwuchs fördern und sein Angebot als Kulturstandort ausbauen. Tons of Space könnte außerdem junge Menschen dazu motivieren, an der HfK zu studieren. Schließlich zeige das Projekt den Studierenden, dass sie tatsächlich an Prozessen und Gesellschaft teilhaben: Hier könnten sie ihre Arbeiten zeigen oder die Räume kreativ bespielen.

Lucas Schmidt und Roland Lambrette hoffen, die ersten Entwürfe möglichst bald realisieren zu können. Die ersten Schritte konnten sie aus eigener Kraft gehen, nun brauchen sie die Hilfe der Politik. „Das Gleisbett ist der erste Schritt zur Ermöglichung. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung, um es nutzen oder kaufen zu können“, wandte sich Lucas Schmidt deshalb nun an die Waller Ortspolitiker.

Und die zeigten sich fraktionsübergreifend begeistert von dem Projekt. „Mir hat lange gefehlt, dass die HfK nach außen gegangen ist“, sagt etwa Cecilie Eckler-von Gleich (Grüne) und ergänzt: „Das Projekt zeigt, dass die HfK jetzt in Walle angekommen ist.“

Seit wenigen Tagen steht ein blauer Container vor der HfK; Lucas Schmidt ist bereits in Kontakt mit einem Hersteller. Sobald es positive Signale in Sachen Gleisbett gibt, könnte er weitere Container beschaffen. Die Kulturpolitiker haben Schmidt und Lambrette dabei nun auf ihrer Seite: Einstimmig beschloss der Fachausschuss, sich bei der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) und im Bauressort für das Vorhaben einsetzen zu wollen. Kulturausschusssprecher Peter Warnecke (CDU) will dabei auch den Fachausschuss Überseestadt des Waller Beirats alsbald mit ins Boot holen.