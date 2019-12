Die Ansprechpartner rund um das Kommissariat West (v.l.): Anja Kluge-Nifke, Kirsten Dambek, Michael Steines, Christian Modder, Jens Reimer, Jürgen Lindhorst und Frank Schröder. Auf dem Bild fehlt Michael Diederich. (Roland Scheitz)

„Wir haben den Hebel umgelegt. Im Westen ist die Polizeireform nun umgesetzt und wir haben unsere Führungsmannschaft im wesentlichen komplett“, sagt Michael Steines, Leiter der Regionalen Abteilung Nord/West, zu der das Polizeikommissariat West gehört.

Im Zuständigkeitsbereich dieses im Walle-Center ansässigen Kommissariats mit etwa 100 Beamten unter der Leitung von Polizeirat Christian Modder liegen Findorff, Walle mit der Überseestadt, Gröpelingen und Oslebshausen. „Wir sind hier rund um die Uhr vor Ort, sodass man sich jederzeit an uns wenden kann“, so Christian Modder. Wer eine Anzeige aufgeben will, könne zuvor auf www.polizei.bremen.de einen Termin vereinbaren, um etwaige Wartezeiten besser ein zu kalkulieren. Wer allgemeinere Fragen habe oder Auskünfte benötige, könne auch über den Zentralruf 362-0 telefonisch Kontakt zur Polizei aufnehmen und sich dort auch mit dem zuständigen Revier verbinden lassen.

Neu ist, dass das Kommissariat West – eines von insgesamt sechs Kommissariaten in ganz Bremen – deutlich weniger „revierorientiert“ funktionieren soll als vor der Reform. Das heißt das Team orientiert sich an Arbeitsbereichen und weniger an Reviergrenzen. Nun tragen dort drei Referatsleiter, die Gesamtverantwortung für drei inhaltliche Bereiche: Den Einsatzdienst, der über 110 gerufen wird, leiten Jens Reimer und sein Stellvertreter Jürgen Lindhorst. Der frühere Leiter des Gröpelinger Polizeireviers Frank Schröder ist nun gemeinsam mit seinem Stellvertreter Michael Diederich verantwortlich für Regionale Einsätze, Schwerpunkt-Maßnahmen und die Anzeigenaufnahme an der Wache in Walle. „Die Kollegen in der Anzeigenaufnahme haben gut zu tun“, sagt Schröder. Den Bereich Kontaktdienst und Verkehrssachbearbeitung leitet Kirsten Dambek, die gleichzeitig Leiterin der Reviere Walle und Findorff ist. Ihre Stellvertreterin Anja Kluge-Nifke hat die Leitung des Gröpelinger Reviers übernommen.

Aktuell sind Dambek zufolge in Findorff und Walle je drei Kontaktpolizisten (Kops) und ein Verkehrssachbearbeiter im Einsatz; weitere fünf Kops kümmern sich um den Bereich Gröpelingen und Oslebshausen, für den seit einiger Zeit auch ein neuer Verkehrssachbearbeiter eingearbeitet wird. „Wir haben einen Schwerpunkt bei den Kops gesetzt und gesagt, dass wir dort auffüllen. Das machen wir auch, es gibt aber immer auch altersbedingte Abgänge“, erklärt Michael Steines.

Die Polizei sei bei ihrer Arbeit auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, unterstreicht der Leitende Polizeidirektor. „Wer etwas Ungewöhnliches oder verdächtige Personen bemerkt, sollte dies sofort unter der Notruf-Nummer 110 melden. Man sollte ruhig einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig.“