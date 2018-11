Die neuen Tempo-30 Stellen sollen in Findorff größer werden. Das will zumindest der Beirat. (Julian Stratenschulte / dpa)

Die gesamte Theodor-Heuss-Allee soll zur Tempo-30-Zone werden. Und auch im Bereich des Seniorenhauses an der Hemmstraße 345 wird Tempo 30 geprüft. Dies berichtete Ernst Kittlaus, beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV) zuständig für das Projekt, dem Findorffer Bauausschuss. Mit den neuen Tempo-30-Zonen will die Stadt die Eingangsbereiche sozialer Einrichtungen sicherer machen. Die Findorffer vernahmen die Ankündigung mit Wohlwollen.

Anlass ist die Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung, die am 10. März 2017 vom Bundesrat bewilligt wurde und nun in die Praxis umgesetzt werden soll. Demnach soll künftig grundsätzlich Tempo 30 vor sozialen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Seniorenzentren und Pflegeheimen gelten, die einen direkten Zugang zur Straße besitzen. Der Verkehr soll überall dort abgebremst werden, wo Bring- und Abholverkehr, verstärkte Parkplatzsuche und häufige Fahrbahnüberquerungen durch Fußgänger entstehen. „Es ist eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, wie sie nur alle zwanzig Jahre vorkommt“, erklärte der Behördenvertreter.

Tempo 30 auch auf den Hauptstraßen

Im Zuge der Umsetzung wurden systematisch 760 Bremer Einrichtungen geprüft, die den genannten Voraussetzungen entsprechen. Von den insgesamt 28 Findorffer Einrichtungen befinden sich 26 bereits in Tempo- 30-Zonen. Die einzigen Ausnahmen sind die Kindertagesstätte des Vereins „Familien in Findorff“ an der Theodor-Heuss-Allee sowie das Seniorenhaus Findorff, eine Wohn- und Tagespflegeerinrichtung mit 21 Pflegezimmern und zehn Pflegeapartments. Üblich sei, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung je 150 Meter vor und hinter den Einrichtungen eingerichtet werden, so Kittlaus. Im Falle der Theodor-Heuss-Allee habe die Stadt in ihrem Verkehrsentwicklungsplan bereits eine Tempo-30-Zone im Bereich des Hauptbahnhof-Nordausgangs vorgesehen. Daher sei es sinnvoll, die Zone gleich auf die gesamte Straße zwischen Kreuzung und Gustav-Deetjen-Allee auszuweiten.

Das befürwortet der Beirat auch für die Hemmstraße zwischen Utbremer Ring und Rudolf-Alexander-Schröder-Straße, gab Hille Brünjes (SPD), Sprecherin des Findorffer Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr, dem Amtsvertreter auf den Weg. „Konsequent und sinnhaft“ sei Tempo 30 auch an der Admiralstraße, die von vielen Kindern auf dem Weg zu Kindergarten, Grundschule oder Hort überquert werden müsse, betonte Beiratssprecherin Gönül Bredehorst (SPD). Und für notwendig erachte der Beirat außerdem eine Geschwindigkeitsbegrenzung der Münchener Straße, betonte Ulf Jacob (Grüne).

Zurzeit liefen noch Beratungsgespräche zwischen senatorischer Behörde, ASV und Bremer Straßenbahn AG, erklärte Kittlaus. Einen Zeitplan für die Umsetzung gebe es noch nicht.