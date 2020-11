Auf der Brachfläche hinter der Marienwerderstraße soll eine Kita entstehen. (Roland Scheitz)

Vor fast einem Jahr ist das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans 2511 gestartet. Wie berichtet, soll in der Nähe des Wendehammers Marienwerderstraße auf einem 1,7 Hektar großen ehemaligen Spielplatzgelände zwischen Marienwerderstraße, Hauschildweg, Mählandsweg und Schreberweg eine kompakte dreigeschossige Kita für etwa 80 Kinder gebaut werden. Hierfür muss jedoch zunächst die im Bebauungsplan (B-Plan) vom März 1969 noch als Spielplatz ausgewiesene Fläche in eine Gemeinbedarfsfläche umgewidmet werden.

Mittlerweile steht das Verfahren kurz vor dem Abschluss; demnächst könnte der neue B-Plan in der Baudeputation der Bürgerschaft beschlossen werden. Vorab hatte nun noch einmal der Fachausschuss Bau und Verkehr des Gröpelinger Beirats die Möglichkeit, sich zu der Planung zu äußern – und von seiner Seite aus gibt es nichts zu beanstanden.

Das Bildungsressort habe angesichts des steigenden Bedarfs an Kitaplätzen lange nach einem geeigneten Standort gesucht und sei schließlich auf dieses Grundstück gekommen, betont Susanne Endrulat, die das Vorhaben in der Baubehörde betreut. Ihr zufolge ist bei der Planung insbesondere auch auf den vorhandenen Baumbestand Rücksicht genommen worden. Allerdings müssten leider vier geschützte Bäume am Fuß- und Radweg gefällt werden, da sie nicht mehr verkehrssicher seien. Als Ersatz sollen neue Bäume auf dem Spielplatz Bromberger Straße nachgepflanzt werden. Immerhin: Geschützte Vogelarten oder Fledermäuse sind laut Gutachten nicht in dem Areal an der Marienwerdestraße heimisch – abgesehen vielleicht von einigen wenigen Waldohreulen, die dort gelegentlich jagen.

Da das Grundstück sehr nah an der Bahn liegt, dürfen Spielflächen nur auf der den Gleisen abgewandten Seite ausgewiesen werden. Nachdem außerdem Hansewasser auf den schon jetzt gut ausgelasteten Regenwasserkanal in dem Areal hingewiesen hat, ist Endrulat zufolge auch bewusst darauf geachtet worden, so wenig Fläche wie möglich zu versiegeln.

Bei der Einwohnerversammlung zum Auftakt des B-Plan-Verfahrens im November 2019 hatten sich mehrere Anwohner zu Wort gemeldet, die zusätzliche Verkehrsbelastungen durch sogenannte Elterntaxis – also den Hol- und Bring-Verkehr zur Kita – fürchteten. Der aktuelle Planungsstand: Die Einrichtung soll keine eigene Zufahrt bekommen und die Erschließung über die Marienwerderstraße erfolgen. Halteverbotszonen werden es Eltern dabei ermöglichen, kurzfristig vor der Einrichtung zu stoppen. Die Verkehrssituation in der Marienwerderstraße gibt dies nach Einschätzung der Planer her, da laut Gutachten auch in den Hauptverkehrszeiten die vorhandenen Parkplätze lediglich zu 60 Prozent ausgelastet seien.

Des Weiteren wurde untersucht, wie viel zusätzlicher Lärm durch mehr Autos entstehe, so Endrulat. Die Werte lägen aber unterhalb der zulässigen Lärmschwelle, „sodass wir hier keinen Konflikt erkennen können.“

Über das zukünftige Wegenetz sei die neue Kita später außerdem gut an den neuen Campus Ohlenhof angebunden, sagte Endrulat auf Nachfrage der Ortspolitiker. Auf dem ehemaligen Streichelzoo-Gelände an der Ecke Halmerweg/Mählandsweg beim Rangierbahnhof wird bekanntlich seit gut einem Jahr die Oberschule Ohlenhof gebaut, die mit der Grundschule am Halmerweg zum Campus Ohlenhof zusammenwachsen soll. Als weiterer Campus-Baustein wäre eine so zentral wie möglich verortete Kita sinnvoll, hatte dazu im Februar die Leitung der Grundschule am Halmerweg angemerkt.