Gröpelingen. Jetzt hat auch Bremen ein „RTL-Kinderhaus“, das alle interessierten Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren ab sofort besuchen können: Die Einrichtung im Gemeindezentrum St. Nikolaus hat vor Kurzem die Arbeit aufgenommen und ist immer montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet – auch in den Ferien. „Herzlich eingeladen sind vor allem Kinder aus Familien im Bremer Westen“, sagt Caritas-Sprecherin Simone Lause. Schon jetzt seien täglich viele Kinder zu Gast in der Einrichtung, sagt sie: „Die Kinder müssen sich nicht vorab auf bestimmte Tage festlegen oder gar anmelden. Wer Lust hat, kommt vorbei.“

Erklärtes Ziel des RTL-Kinderhauses ist es, Kinder von der Straße in die Einrichtung zu holen. Schwerpunkt der Arbeit ist der Bereich Bildung, es gibt eine Hausaufgabenhilfe und verschiedene Freizeitangebote. Über die Stiftung werden Personal und Ausstattung finanziert. Das Angebot ist zunächst auf drei Jahre befristet, eine anschließende Verlängerung ist den Organisatoren zufolge nicht ausgeschlossen. Denkbar ist auch, dass ansonsten die Caritas das Angebot weiterträgt.

In Deutschland sind seit 2008 mithilfe der Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“ 17 Kinderhäuser entstanden, zuletzt neben Bremen auch in Frankfurt und Ahlen. Dass Bremen als Standort für ein weiteres Kinderhaus ausgewählt wurde, ist der Initiative des ehemaligen Buten-un-binnen-Redakteurs Achim Tirocke zu verdanken. Er engagiert sich seit Jahren in der Stiftung und hatte sich persönlich dafür eingesetzt, dass in seiner Heimatstadt Bremen ein Kinderhaus eröffnet wird und hat den Kontakt zu Laura Wontorra hergestellt.

Weitere Informationen

Die offizielle Eröffnungsfeier ist für Donnerstag, 16. August, geplant. Dann soll es von 14 bis 17 Uhr ein großes Fest für die Kinder geben – mit Spiel und Spaß, Snacks und einem Ehrengast: Die Fernsehmoderatorin und Patin des Bremer RTL-Kinderhauses Laura Wontorra kommt in ihre Heimatstadt Bremen.