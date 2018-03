Den Vorsitz übernimmt jetzt Kerstin Eckardt, Stellvertreter ist Franz Roskosch.

Der Vorstand will sich als erstes um eine schnelle Umsetzung des Grundschulbaus in der Überseestadt bemühen. Denn die Grundschulen in Walle quellen über, wie es der neue Vorstand formuliert, während sich gleichzeitig der Zuzug in die Überseestadt fortsetze, sagt Eckhardt. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung habe das Ressort Bildung nicht konsequent gearbeitet.

„In Walle und der Überseestadt entwickelt sich der Altersdurchschnitt der Bürger deutlich nach unten. Wir müssen und werden diesen Trend beachten, denn hier darf die Politik der rot-grünen Regierung nicht bewirken, dass Neubürger das Weite suchen!“ sagte die neue Vorsitzende. Auf der nächsten konstituierenden Sitzung wird außerdem die Verkehrsproblematik auf der Tagesordnung stehen. Ideen, den Verkehr zu reduzieren, würden der Vorsitzenden bereits vorliegen.